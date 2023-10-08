Cuộc sống kín tiếng của NSƯT Văn Báu: Gắn liền với hình tượng cảnh sát hình sự, bình yên bên người vợ thứ 2 ở tuổi xế chiều

Nhắc đến NSƯT Văn Báu, khán giả sẽ nhớ ngay đến hình ảnh một thủ trưởng cơ quan điều tra nghiêm nghị, bản lĩnh trong series phim truyền hình nổi tiếng Cảnh sát hình sự.

Nói về NSƯT Văn Báu hẳn chúng ta đều nhớ đến hình ảnh một “cảnh sát hình sự". Trong bộ phim Cảnh sát hình sự, nghệ sĩ Văn Báu đóng vai lãnh đạo của đội cảnh sát hình sự. Nhờ vai diễn thật như đời này mà NSƯT Văn Báu trở thành cái tên gắn liền với khán giả truyền hình suốt một thời gian dài. Chính nhờ sự tận tâm này của các diễn viên, nên ngay khi lên sóng truyền hình, Cảnh sát hình sự đã được khán giả yêu mến và đón nhận nồng nhiệt. Thành công của bộ phim cũng giúp NSƯT Văn Báu đến gần hơn với người hâm mộ. Sau này, ông tiếp tục được các đạo diễn "chọn mặt gửi vàng" cho hàng loạt vai diễn chiến sĩ, lãnh đạo ngành công an chính trực.

Nghệ sĩ Văn Báu trong vai cảnh sát hình sự Tính đến nay, sau hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, nghệ sĩ Văn Báu đã tham gia nhiều bộ phim với đủ đề tài khác nhau. Tuy nhiên, vai diễn cảnh sát dường như vẫn hợp với ông nhất. Đến nỗi hết phim ra ngoài đời thực, người ta vẫn nhầm tưởng ông là cảnh sát. Ngoài ra, bên cạnh công việc diễn xuất, NSƯT Văn Báu còn tham gia đọc phóng sự, tài liệu cho một số chương trình. Ông cũng từng có ý định học làm đạo diễn nhưng không thành.

Nam nghệ sĩ bất ngờ tái xuất màn ảnh nhỏ với một vai diễn hoàn toàn mới trong bộ phim kinh dị Tết ở làng Địa Ngục Dù được nhiều khán giả yêu mến, nhưng NSƯT Văn Báu lại sống kín tiếng, hiếm khi chia sẻ về đời tư. Được biết, nam nghệ sĩ đi bước nữa khi đã ở tuổi ngoài 60. Người vợ thứ 2 của ông là con một nhà thơ nổi tiếng và cũng làm nhà thơ. NSƯT Văn Báu luôn thể hiện sự hạnh phúc khi nói về người bạn đời. Nếu như trước đây bà xã thường hay cằn nhằn vì chồng phải đi diễn xa, vất vả thì giờ về già anh cũng hạn chế nhận những vai diễn tiêu tốn quá nhiều thời gian để có thể dành thời gian chăm sóc cho gia đình. Nghệ sĩ Văn Báu có cuộc sống bình yên bên vợ ở tuổi xế chiều Ở tuổi xế chiều, nghệ sĩ Văn Báu sống bình yên bên bà xã trong một khu nhà nằm ven sông Hồng, Hà Nội. Nơi đây có khoảng vườn rộng rãi, trồng nhiều cây cối xanh mát, luôn có tiếng chim hót và gió thổi trong lành. Ngoài ra, gia đình Văn Báu còn biến nơi ở thành một không gian trưng bày các mẫu sản phẩm gốm sứ, tượng và tranh nghệ thuật. Những năm gần đây, vì lý do tuổi tác và sức khỏe, NSƯT Văn Báu ít đóng phim hơn trước. Thi thoảng, ông nhận lời quay quảng cáo hay góp mặt trong một vài bộ phim ngắn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuoc-song-kin-tieng-cua-nsut-van-bau-gan-lien-voi-hinh-tuong-canh-sat-hinh-su-binh-yen-ben-nguoi-vo-thu-2-o-tuoi-xe-chieu-622092.html