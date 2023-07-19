Cuộc sống hiện tại của mỹ nhân 'vạn người mê' ở tuổi U50 sau đổ vỡ hôn nhân

Mới đây, "nữ hoàng ảnh lịch" đã có những trải lòng sau thời gian vắng bóng bên cạnh hai người con và cuộc sống hiện tại khiến nhiều khán giả không khỏi ngỡ ngàng.

Những năm đầu của thập niên 1990, cái tên Thanh Xuân một thời ngự trị trong lòng mộ điệu khán giả. Chị xuất hiện như một làn gió mới nhưng để lại nhiều cảm xúc ngọt ngào, những bức ảnh chân dung của Thanh Xuân với nụ cười rạng rỡ trong thời gian đó vẫn đọng nhiều ấn tượng khó phai cho đến ngày hôm nay. Hoa hậu Thanh Xuân vẫn giữ được nhan sắc rạng rỡ Tuy nhiên, khi sự nghiệp ở đỉnh cao, người đẹp quyết định lập gia đình với đại sư Nam Anh và sang Canada định cư vào năm 1996. Từ đó đến nay, Thanh Xuân dành toàn bộ thời gian với vai trò người mẹ, người vợ và hạnh phúc với cuộc sống phía sau sân khấu. Cứ tưởng hạnh phúc của "nữ hoàng ảnh lịch" Thanh Xuân đã trọn vẹn nhưng hơn 20 năm sau cô bất ngờ thông báo ly hôn với chồng.

Hiện tại, Hoa hậu Thanh Xuân trở về với cuộc sống độc thân, bình dị trong cuộc sống đời thường, không xa hoa phù phiếm, là mẹ của hai con xinh xắn. Đó là cách chị đã chọn phù hợp cho mình mà chị cảm thấy thoải mái nhất. Ở tuổi U50, hoa hậu đình đám một thời vẫn giữ được vẻ đẹp mặn mà, sắc sảo. Thanh Xuân chia sẻ sự trưởng thành và thành công của hai con là hạnh phúc mà cô đang có được. Người đẹp đình đám một thời chia sẻ hạnh phúc lớn nhất của cô là nhìn thấy hai con trưởng thành "Tôi rất vui khi thấy hai con đã trưởng thành trong công việc cũng như cuộc sống. Đó là điều an tâm và hạnh phúc lớn nhất của tôi ở thời điểm này. Ngoài ra, tôi cũng có những công việc thuận lợi, đang ấp ủ nhiều kế hoạch cho tương lai. Hiện tại, tôi tận hưởng sự an yên, hạnh phúc bên hai con ở Montreal, cũng đang cố gắng để hướng về tương lai tốt đẹp".

Đã hơn 4 năm Thanh Xuân mới có dịp trở lại Montreal (Canada) cùng Katleen để thăm con trai Alex, cháu đang sống tại Canada. Vì thời điểm năm 2019, về Việt Nam thăm gia đình và bị đợt Covid-19 bùng phát nên ở lại Việt Nam đến đầu tháng 6/2023 mới trở lại Montreal. "Tôi trở lại Montreal sau hơn 4 năm và đang dự định ở lại Montreal trong một thời gian dài để được bên cạnh con nhiều hơn, cùng con có những dự định về sau. Dù vậy, tôi vẫn giữ kế hoạch đi đi về về giữa Việt Nam và Canada". Trong thời gian qua, tôi là giám đốc của một liên đoàn võ thuật tại Canada và Việt Nam. Ngoài ra, tôi cũng có kinh doanh nhỏ mảng căn hộ dịch vụ tại Việt Nam. Khi trở về Canada, tôi tiếp tục tìm hiểu, học hỏi thêm về ngành cho thuê căn hộ dịch vụ ở đây. Con lớn của Thanh Xuân là diễn viên Katleen Phan Võ, năm nay 26 tuổi. Thanh Xuân chỉa sẻ, cô vui khi con gái quyết định nối nghiệp mẹ, dù biết con đường vào showbiz nhiều chông gai, thử thách. Một năm trở lại đây, cô bé đã tạm gác việc học để về nước hoạt động chính thức. Hoa hậu Điện Ảnh 1992 cho biết: “Tôi đã không còn hoạt động nghệ thuật nhiều năm nay. Giờ đây, khi thấy con gái mình tiếp nối mình ngày trước, tôi hy vọng có thể nhường hết hào quang cho con, để con có thể vững bước trên con đường chông gai sau này” "Nữ hoàng ảnh lịch" Thanh Xuân sinh năm 1974, cùng thời Diễm Hương, Việt Trinh, Diễm My, La Kim Phụng, Lý Thu Thảo... Cô từng giành vương miện Hoa hậu "Điện ảnh 1992", Á hậu "Thời trang TP.HCM", Á hậu "Thời trang châu Á 1994", "Hoa hậu Ảnh 1994",... Sau cuộc thi, cô không tham gia đóng phim mà lấn sân thời trang và nhanh chóng gặt hái thành công. Thời điểm đó, gương mặt khả ái, sắc nét của Thanh Xuân ngự trị trên rất nhiều bộ ảnh và được xem là "nữ hoàng ảnh lịch" của Việt Nam những năm 90 thế kỷ trước.

Nhan sắc thời ấy của hoa hậu Thanh Xuân

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