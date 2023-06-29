Con nuôi Vũ Linh tiết lộ Hồng Loan bị mẹ con Hồng Phượng 'lấn lướt', không có tiếng nói chung khi sống cùng một nhà

Xuyên suốt những ngày sau khi ba nuôi nằm xuống, NS Vũ Luân liên tục bày tỏ tiếng nói của mình về việc bảo vệ danh tiếng cho ba nuôi và con gái NS Vũ Linh. Mới đây, trên mạng xã hội TikTok tiếp tục lan truyền đoạn clip nội dung NSƯT Vũ Luân đã tiết lộ nguyên nhân thật sự khiến Hồng Loan và Hồng Phượng không có tiếng nói chung.

Thời gian qua, vụ tranh chấp tài sản sau khi cố nghệ si Vũ Linh qua đời đã thu hút nhiều sự bàn tán của dư luận. Ngoài những người thân ruột thịt trong gia đình cố nghệ sĩ như Hồng Loan (con gái Vũ Linh), mẹ con Hồng Nhung - Hồng Phượng (em gái thứ 6 và cháu ruột Vũ Linh) thì các con nuôi như NS Vũ Luân , Bình Tinh cũng nhận nhiều sự chú ý.

Con trai nuôi của "Ông hoàng cải lương Hồ quảng" cũng nói về hoàn cảnh tội nghiệp của Hồng Loan khi bị Hồng Phượng lấn lướt: "Cũng đã nhiều lần Luân nói với Hồng Phượng rằng: "Em làm mộ hay làm cái gì cũng nói với Loan một tiếng". Phượng mới bảo Luân là: "Ủa anh, bây giờ cái gì em cũng phải thông qua nó hả? Bây giờ cái nhà, cái đất đứng tên rồi, đến cái mộ em cũng phải san tên cho nó hả anh?"

Nam nghệ sĩ cho biết dù ở chung nhà nhưng tình hình của Hồng Loan và mẹ con Hồng Phượng khá căng thẳng vì không thể nói chuyện với nhau: "Họ ở trong nhà với nhau nhưng thực ra là họ không có nói chuyện với nhau. Ngay cả cô Sáu cũng vậy. Không có nói chuyện thì làm sao có tiếng nói chung. Luân cũng từng khuyên với Hồng Phượng là: "Em xử lí như thế nào cho êm đẹp nha Phượng. Bởi vì tất cả mọi thứ bây giờ đang ủng hộ Loan".

Luân giải thích: "Không, em hiểu sai ý của anh rồi". Hai chị em không liên lạc với nhau. Loan nói gì nói qua Luân, Phượng nói gì cũng qua Luân nên Luân thấy toàn cảnh. Luân mới khuyên Phượng là làm gì trên mộ cũng cho Loan biết để không là Loan tủi thân. Phượng suy nghĩ mới gọi cho Luân báo 9g lên mộ và nhờ Luân nói với Loan. Bé Loan nghe mừng lắm vì buổi gặp này Loan sẽ biết là bên Phượng bàn làm cái gì trên mộ ba Linh. Tới khi hai anh em Luân lên thì chưng hững vì Phượng hẹn nhưng đi trước và cũng không thông báo".



Con trai nuôi của "Ông hoàng cải lương Hồ quảng" cũng nói về hoàn cảnh tội nghiệp của Hồng Loan khi bị Hồng Phượng lấn lướt

Anh chia sẻ thêm: "Chuyện Hồng Loan lên mộ thì chuyện mộ phần phải nói tại mộ chứ, đúng không mọi người? Trong khi ngày mà Hồng Loan cùng Luân lên mộ, em ấy không hẹn trước với Luân. Loan bảo: "Anh Hai lên mộ với em nha vì em nghe nói hôm nay là ngày ráp mộ nè". Loan vừa nói vừa khóc. Luân mới trấn an: "Thôi, em bình tĩnh lại đi để anh hai chạy qua". Hai anh em chạy lên mộ ba, Hồng Loan quá uất ức. Nếu ai nằm trong hoàn cảnh của Hồng Loan sẽ thấy thế này nè. Cái gì cũng không hỏi Loan, làm cái gì cũng không hỏi Loan. Có lửa mới có khói. Uất ức quá Hồng Loan mới phải nói chứ em ấy cũng đâu muốn nói. Tội nghiệp Hồng Loan".

Nam nghệ sĩ cho biết dù ở chung nhà nhưng tình hình của Hồng Loan và mẹ con Hồng Phượng khá căng thẳng vì không thể nói chuyện với nhau

Trước đó, chiều ngày 27/6, trong buổi gặp gỡ với truyền thông, NSƯT Vũ Luân cũng lên tiếng vụ ồn ào livestream "kinh doanh" trên đám tang NSƯT Vũ Linh hồi tháng 3 khiến tên tuổi anh bị ảnh hưởng.

Khi tìm hiểu, Vũ Luân được biết chính Hồng Phượng là người mời đơn vị truyền thông BH Media vào quay đám tang của nghệ sĩ Vũ Linh. Theo lời Vũ Luân, anh nhiều lần liên hệ, yêu cầu Hồng Phượng đính chính song cô giữ im lặng.

Nghệ sĩ đã bị tấn công với hàng trăm tin nhắn chỉ trích từ cộng đồng mạng. Vũ Luân giữ im lặng vì muốn lo chu toàn hậu sự cha nuôi, không muốn gây ồn ào khi chưa tròn 49 ngày.

NSƯT Vũ Luân từng lên tiếng đính chính vụ ồn ào livestream "kinh doanh" trên đám tang NSƯT Vũ Linh hồi tháng 3

'Đến khi Hồng Phượng quay video nói rằng mình là người ký hợp đồng truyền thông, nhận số tiền đó thì tôi và cả Hồng Loan đều bất ngờ. Mọi người khi ấy mới vỡ lẽ Vũ Luân cũng là nạn nhân. Đến hiện tại, tôi cũng không liên lạc gì thêm với Hồng Phượng' - Vũ Luân chia sẻ.

Nhiều khán giả hiểu lầm đã nhắn tin xin lỗi Vũ Luân. Anh hơi chạnh lòng nhưng thấy được an ủi phần nào khi sự việc đã rõ ràng.

Theo lời Vũ Luân, anh nhiều lần liên hệ, yêu cầu Hồng Phượng đính chính việc livestream trong tang lễ Vũ Linh song cô giữ im lặng khiến anh phải lên tiếng vì bị khán giả công kích quá nhiều

Vũ Luân còn phát hiện toàn bộ chương trình tiễn biệt nghệ sĩ Vũ Linh phát trực tiếp trên các kênh của BH Media và trùng kênh của Vũ Luân (thuộc hệ thống của BH Media) vào đêm cuối của lễ tang. Sự việc này khiến nam nghệ sĩ rơi vào thế bị hiểu lầm. Công chúng lúc bấy giờ bày tỏ sự nghi ngờ về mối quan hệ giữa Vũ Luân và ba nuôi. Song, vấn đề này lại xuất phát từ hợp đồng mà nghệ sĩ Hồng Phượng (cháu ruột của Vũ Linh) đã kí từ trước.

Theo Vũ Luân cho biết, khi NSƯT Vũ Linh ra đi, anh tập trung để lo liệu lễ tang cho ba nuôi. Vì thế, anh hoàn toàn không hay biết có hợp đồng truyền thông trong lễ tang.