Con gái lớn của Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy nay đứng cạnh mẹ đã 'vượt mặt', diện mạo ở tuổi 12 'trổ mã' giống hệt bố

Vẻ ngoài đáng yêu của 2 cô con gái chung giữa Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy

Trải lòng về cô con gái lớn, Phạm Quỳnh Anh từng tự hào viết trên trang cá nhân: "Tuệ Lâm của mẹ rất thương gia đình, thương em An, rất biết nhường nhịn mỗi khi bị em An bắt nạt. Mong con gái của mẹ sẽ luôn giữ vững tính cách lương thiện, luôn mạnh khỏe, luôn là chị 2 gương mẫu để mẹ an tâm đi chiến đấu nhé!".

Đứng cạnh Tuệ Lâm, Phạm Quỳnh Anh có phần "lép vế" hơn con gái.

Phạm Quỳnh Anh cùng chồng cũ Quang Huy có hai cô con gái chung là Tuệ Lâm và Tuệ An. Sau khi cặp đôi ly hôn vào năm 2018, 2 nhóc tì sống hoàn toàn với mẹ. Tới tháng 7/2022, Phạm Quỳnh Anh hạ sinh nhóc tì thứ 3. Đây là con riêng của nữ ca sĩ cùng bạn trai. Cho tới nay, Phạm Quỳnh Anh chưa từng hé lộ thông tin về bạn trai.