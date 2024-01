Con gái đầu lòng của Phạm Quỳnh Anh ngày càng ra dáng thiếu nữ, 12 tuổi cao ngang bằng mẹ, thành tích học tập cực giỏi

Không chỉ vậy, con gái nhà nữ ca sĩ còn khiến nhiều người xuýt xoa bởi thành tích học tập cực tốt

Phạm Quỳnh Anh từng tự hào chia sẻ: "Tuệ Lâm của mẹ rất thương gia đình, thương em An, rất biết nhường nhịn mỗi khi bị em An bắt nạt. Mong con gái của mẹ sẽ luôn giữ vững tính cách lương thiện, luôn mạnh khỏe, luôn là chị 2 gương mẫu để mẹ an tâm đi chiến đấu nhé!".

Nữ ca sĩ nuôi dạy con bài bản, kỹ lưỡng, hạn chế cho các bé sử dụng mạng xã hội, các nền tảng trực tuyến tiềm ẩn nguy cơ có hại với trẻ em. Cô khuyến khích các con chăm vận động, vui chơi ngoài trời để phát triển toàn diện cả thể chất và trí tuệ.