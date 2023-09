Chia sẻ xúc động của mẹ Hà Đức Chinh khi con bỏ lỡ ba cơ hội: 'Ở nhà với tôi thì phải bị ăn đòn'

Trong trận chung kết lượt đi trên sân vận động Bukit Jalil (Malaysia) vào tối qua, Hà Đức Chinh là cầu thủ kém may mắn nhất khi có tới ba lần đối mặt với thủ môn nhưng không ghi được bàn thắng.

Đức Chinh ôm mặt tiếc nuối khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trong trận chung kết lượt đi giải AFF Cup 2018 - Ảnh: Internet

Về phía phụ huynh, mới đây mẹ của Hà Đức Chinh cũng đã có những chia sẻ khá xúc động. Cô Hà Thị Uyên cho biết rất giận con trai vì đã phụ sự kỳ vọng của HLV Park Hang Seo. Thương con bị nhiều người chỉ trích nhưng mẹ chân sút trẻ tuổi vẫn khá nghiêm khắc. Bà khẳng định nếu Hà Đức Chinh ở nhà sẽ bị cho ăn đòn vì đây là lần đầu tiên được đá chính ở giải AFF Cup nhưng lại gây thất vọng cho người hâm mộ,

“Tối qua tôi có theo dõi trận đấu, 3 cơ hội dành cho Hà Đức Chinh mà con bỏ lỡ khiến tôi rất tiếc, tối qua tôi hò hét giờ vẫn còn khản cả giọng. Tôi nghĩ là Đức Chinh chưa thật sự may mắn, khoản dứt điểm của Chinh chưa thật sự tốt. Tôi không biết lý do là gì, nhưng có thể là do lần đầu con đá chính hoặc hồi hộp dẫn đến bỏ lỡ cơ hội ghi bàn...