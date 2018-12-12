Chia sẻ xúc động của mẹ Hà Đức Chinh khi con bỏ lỡ ba cơ hội: 'Ở nhà với tôi thì phải bị ăn đòn'

Hậu trường 12/12/2018 15:31

Mẹ cầu thủ Hà Đức Chinh đã có những chia sẻ đầy xúc động khi nói về việc con trai bỏ lỡ ba cơ hội quá tốt trong trận chung kết lượt đi giải AFF Cup 2018.

Trong trận chung kết lượt đi trên sân vận động Bukit Jalil (Malaysia) vào tối qua, Hà Đức Chinh là cầu thủ kém may mắn nhất khi có tới ba lần đối mặt với thủ môn nhưng không ghi được bàn thắng.

Sau trận đấu, khá đông người hâm mộ đã nổi giận với chân sút mang áo số 13 của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, phần đông khán giả cho rằng Hà Đức Chinh cần nhận được sự cảm thông để không ảnh hưởng tinh thần thi đấu trong trận lượt về vào tối thứ 7 tới.

Chia sẻ xúc động của mẹ Hà Đức Chinh khi con bỏ lỡ ba cơ hội: 'Ở nhà với tôi thì phải bị ăn đòn' - Ảnh 1
Chia sẻ xúc động của mẹ Hà Đức Chinh khi con bỏ lỡ ba cơ hội: 'Ở nhà với tôi thì phải bị ăn đòn' - Ảnh 2
Đức Chinh ôm mặt tiếc nuối khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trong trận chung kết lượt đi giải AFF Cup 2018 - Ảnh: Internet

Về phía phụ huynh, mới đây mẹ của Hà Đức Chinh cũng đã có những chia sẻ khá xúc động. Cô Hà Thị Uyên cho biết rất giận con trai vì đã phụ sự kỳ vọng của HLV Park Hang Seo. Thương con bị nhiều người chỉ trích nhưng mẹ chân sút trẻ tuổi vẫn khá nghiêm khắc. Bà khẳng định nếu Hà Đức Chinh ở nhà sẽ bị cho ăn đòn vì đây là lần đầu tiên được đá chính ở giải AFF Cup nhưng lại gây thất vọng cho người hâm mộ,

“Tối qua tôi có theo dõi trận đấu, 3 cơ hội dành cho Hà Đức Chinh mà con bỏ lỡ khiến tôi rất tiếc, tối qua tôi hò hét giờ vẫn còn khản cả giọng. Tôi nghĩ là Đức Chinh chưa thật sự may mắn, khoản dứt điểm của Chinh chưa thật sự tốt. Tôi không biết lý do là gì, nhưng có thể là do lần đầu con đá chính hoặc hồi hộp dẫn đến bỏ lỡ cơ hội ghi bàn...

Tôi cũng rất tiếc cho con, nhưng hôm qua khi theo dõi pha bóng Chinh đối diện với thủ môn đội bạn thì tôi không thể thương con được. Nếu mà Chinh ở nhà với tôi hôm qua thì phải bị tôi đánh cho mấy đòn, vì HLV Park Hang-Seo rất kỳ vọng vào Chinh khi Chinh được đá chính, vì HLV biết hoàn cảnh của gia đình Chinh. Ngẫm đi nghĩ lại tôi vừa giận, vừa thương con”, mẹ cầu thủ Hà Đức Chinh chia sẻ trên Người đưa tin.

Chia sẻ xúc động của mẹ Hà Đức Chinh khi con bỏ lỡ ba cơ hội: 'Ở nhà với tôi thì phải bị ăn đòn' - Ảnh 3
Dù rất thương con nhưng mẹ Hà Đức Chinh khá giận khi con trai không hoàn thành mong muốn của HLV Park Hang Seo - Ảnh: Internet
Chia sẻ xúc động của mẹ Hà Đức Chinh khi con bỏ lỡ ba cơ hội: 'Ở nhà với tôi thì phải bị ăn đòn' - Ảnh 4
Mẹ chân sút mang áo số 13 khẳng định nếu con ở nhà sẽ bị cho ăn đòn - Ảnh: Internet

Sau trận lượt đi diễn ra tại sân vận động Bukit Jalil, tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục đối đầu với Malaysia trên sân nhà Mỹ Đình vào tối 15/12 tới. Với kết quả hòa 2 đều ở lượt đấu tối qua, khán giả hy vọng các học trò của HLV Park Hang Seo sẽ giữ vững tinh thần thi đấu và giành chiến thắng ngoạn mục để lập lại kỳ tích 10 năm trước.

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Trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 tối qua (11/12), ngoài hai cầu thủ Huy Hùng và Đức Huy được gọi tên vì ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam thì Đức Chinh cũng được người hâm mộ nhắc tới nhiều vì những pha bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc.

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Từ khóa:   Hà Đức Chinh mẹ Hà Đức Chinh Việt Nam và Malaysia

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