'Cặp vợ chồng đẹp đôi nhất' Lật Mặt 6 tiếp tục lộ bằng chứng 'phim giả tình thật' khiến khán giả 'đứng ngồi không yên'

Dự án điện ảnh Lật Mặt 6 : Tấm Vé Định Mệnh do Lý Hải làm đạo diễn đã nhận được sự yêu mến, ủng hộ của công chúng thời gian qua. Mặc dù, dự án có nội dung không phải khai thác câu chuyện tình cảm nam nữ nhưng sau khi phim công chiếu, khán giả vẫn cuồng nhiệt ‘đẩy thuyền’ cặp ‘vợ chồng’ Thanh Thức và Diệp Bảo Ngọc .

Trên phim, hai người vào vai An và Liên, một cặp vợ chồng rất yêu thương nhau. Tuy nhiên tuyến tình cảm vợ chồng không được khai thác nhiều, chưa kể nhân vật An cũng đoản mệnh nên giữa hai người không kịp có nhiều phân cảnh mật ngọt.

Mới đây, vào tối 2/6, Diệp Bảo Ngọc và Thanh Thức đã khiến cả khán phòng hội trường Đại học Trà Vinh bùng nổ khi có mặt giao lưu cùng các sinh viên. Ngoài ra còn có diễn viên Huỳnh Thi người thủ vai Lộc ‘báo’ trong dự án Lật Mặt 6.

Diệp Bảo Ngọc, Thanh Thức và Huỳnh Thi đã khiến cả khán phòng hội trường Đại học Trà Vinh bùng nổ khi có mặt giao lưu cùng các sinh viên

Đáng chú ý, Diệp Bảo Ngọc và Thanh Thức đã có màn tương tác tình cảm, nắm tay, ôm eo và cùng song ca khúc Chung đôi khiến không khí náo nhiệt hơn bao giờ hết. Chính vì nhiều lần bị bắt gặp có cử chỉ ngọt ngào của 2 diễn viên đã dân tình tiếp tục ra sức ‘đẩy thuyền’.

Diệp Bảo Ngọc và Thanh Thức liên tục có màn tương tác tình cảm khiến không khí náo nhiệt hơn bao giờ hết

Trước đó, tại các cinetour, sự kiện quảng bá phim, cặp đôi này liên tục bị bắt gặp thân mật cạnh nhau. Có vẻ hai người rất hợp gu nói chuyện nên có thể "tám" trong mọi hoàn cảnh. Thanh Thức cũng thường xuyên chủ động ôm eo, khoác vai Diệp Bảo Ngọc mà không hề ngại ngần gì.

Dù có nhiều tương tác tình cảm như một cặp đôi yêu đương thực thụ nhưng Diệp Bảo Ngọc khẳng định cả hai chỉ là bạn bè

Mặc dù nhiều lần rộ lên tin đồn hẹn hò nhưng Diệp Bảo Ngọc từng khẳng định cả hai chỉ là bạn bè: "Đây là phim thứ tư, thứ năm mà tôi đóng vai vợ của anh Thức rồi, tại sao bây giờ mọi người mới 'đẩy thuyền'. Thật ra, tôi và anh Thức đã tham gia chung với nhau rất nhiều phim, hai anh em kết hợp khá ăn ý. Vì đã đóng chung nhiều lần nên giữa chúng tôi không có khoảng cách nữa nên tôi và anh ấy diễn rất nhanh chóng nhập vai. Có lẽ vì vậy, mọi người nghĩ chúng tôi diễn như thật nên mới 'đẩy thuyền'”.