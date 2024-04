Nữ hoàng ảnh lịch là 'tình cũ' nổi tiếng của Thương Tín: Từng chủ động theo đuổi, hậu chia tay đã viên mãn làm 'vợ người ta'

Ít ai biết, Diễm My và Thương Tín có 2 năm mặn nồng bên nhau, vào những năm 1980. Khi ấy, Diễm My tham gia diễn xuất phim do Thương Tín làm đạo diễn.

2 năm mặn nồng bên Thương Tín Diễm My 6X từng là một trong những tượng đài nhan sắc của màn ảnh Việt. Cô được mệnh danh là "nữ hoàng ảnh lịch", hình ảnh phủ sóng khắp nơi vào những năm 80, 90 và là một diễn viên có khả năng diễn xuất tốt. Khuôn mặt trái xoan, đôi mắt sâu hút hồn, sống mũi cao, hàng chân mày thanh tú cùng đôi môi trái tim tạo nên tổng thể hoàn hảo cho nữ diễn viên. Ngũ quan ấn tượng của Diễm My 6X Bên cạnh nhan sắc, tình duyên của Diễm My 6X cũng là đề tài được cư dân mạng đặc biệt quan tâm. Vào năm 2016, trong cuốn hồi ký "Thương Tín - một đời giông bão", Thương Tín đã viết rõ người tình một thời của mình là diễn viên Diễm My. Ông công khai để "lộ diện" Diễm My trong cuốn hồi ký của mình đã tạo nên không ít luồng ý kiến của công chúng. Diễm My và Thương Tín nên duyên sau khi đóng chung phim Cựu người mẫu Diễm My cũng từng chia sẻ không xấu hổ khi hẹn hò với nam nghệ sĩ. Cô trân quý những ký ức đẹp với Thương Tín. Thậm chí, trong buổi ra mắt sách hồi ký kể về phụ nữ của Thương Tín, người đẹp còn đến tham dự và có những lời chúc tốt đẹp dành cho bạn trai cũ. Thậm chí, chính Diễm My cũng thừa nhận cô là người chủ động theo đuổi nam tài tử. Cả 2 có 2 năm mặn nồng Tuy nhiên cả hai nhanh chóng chia tay sau 2 năm mặn nồng. Nữ diễn viên sau 7 - 8 năm kể từ lúc "đường ai nấy đi" mới chính thức lên xe hoa cùng người chồng hiện tại. Người yêu Thương Tín đã viên mãn "làm vợ người ta" Trong số các mỹ nhân màn ảnh Việt đình đám một thời, Diễm My 6x có lẽ là người viên mãn nhất khi đang có cuộc sống hạnh phúc bên chồng con. Đó cũng là lý do mà cô vẫn giữ được nhan sắc trẻ đẹp. Năm 1994, khi sự nghiệp thăng hoa, Diễm My lên xe hoa cùng doanh nhân Hà Tôn Đức. Sau gần 3 thập kỷ chung sống, hiện hôn nhân viên mãn của nữ diễn viên luôn nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cặp đôi có 2 cô con gái là Thùy My và Quế My. Hiện cả hai con của cô đều trưởng thành, sống tại Mỹ. Tổ ấm viên mãn của nữ hoàng ảnh lịch Sau khi lấy chồng, Diễm My dành phần lớn thời gian chăm sóc cho gia đình nhỏ. Cô từng đưa ra quan điểm, khi đã có gia đình, làm gì cũng phải biết giới hạn dừng lại. Diễm My 6X tiết lộ Hà Tôn Đức là người bạn đã gắn bó từ thuở hàn vi như sau: "Đến nhà tôi chơi, giữa một rừng xe hơi của các đại gia lắm tiền nhiều của, anh ấy đi một chiếc xe cọc cạch. Dù vậy nhưng anh rất đường hoàng, đĩnh đạc". Diễm My hạnh phúc bên ông xã doanh nhân Không chỉ là một người tự tin, vị doanh nhân này còn tôn trọng vợ. Không như nhiều đại gia, lấy vợ xong bắt vợ ở nhà thì anh cho vợ thoải mái vùng vẫy với giấc mơ của mình. Hàng chục năm trôi qua, chồng nữ hoàng ảnh lịch Diễm My đã từ một người đàn ông 34 tuổi tay trắng thành một doanh nhân thành đạt. Anh cùng chị tạo ra cuộc sống giàu sang trong căn biệt thự sang trọng cùng 2 con gái đẹp như Hoa hậu. Cách đây ít năm, Diễm My và chồng còn chụp ảnh kỉ niệm ngày cưới khiến khán giả hâm mộ vì tình yêu bền bỉ của 2 người. Hiện tại, ở tuổi hưu, Diễm My 6X có cuộc sống nhiều người mơ ước. Nữ diễn viên bình yên bên chồng và 2 con gái. 'Nữ hoàng ảnh lịch' Diễm My ở tuổi 61: Vẻ đẹp mặn mà trẻ trung, chồng Việt kiều yêu thương hết mực Diễm My 6x quan niệm giữ tinh thần lạc quan, ăn uống khoa học và lành mạnh là yếu tố quan trọng nhất giúp da khỏe đẹp.