Bình An chi tiền tỷ tặng xế hộp cho Phương Nga nhân ngày sinh nhật, chuẩn quý ông chiều vợ nhất nhì showbiz!

Mới đây nhất, nhân dịp chúc mừng vợ bước sang tuổi mới, Bình An quyết định chi tiền tỷ tậu xế xịn tặng vợ. Cặp đôi rạng rỡ trong ngày nhận xe, Bình An cũng đính kèm dòng trạng thái đầy dí dỏm: "Chồng của Phương Nga chúc mừng sinh nhật vợ của Bình An. Yêu bạn nhiều nhiều ạ Bùi Phương Nga". Trên chiếc xe cũng có dòng chữ ngọt ngào không kém: "Chúc mừng sinh nhật vợ yêu". Nhiều khán giả đoán rằng nam diễn viên đã bỏ ra từ 2 tỷ đến 3 tỷ để tặng quà cho vợ trong ngày sinh nhật lần thứ 26.

Sau khi hoàn thành công việc, Bình An và Phương Nga thường cùng nhau đi du lịch trong và ngoài nước

Trước đó, chia sẻ với Dân Trí về cuộc sống hôn nhân, Phương Nga tiết lộ sau 4 tháng vẫn khá hòa hợp. Phương Nga nói: "Thời điểm hiện tại bọn em thấy cuộc sống khi yêu nhau và khi cưới nhau thì không có gì khác biệt nhiều, ngoại trừ việc bây giờ bọn em đã ở chung một nhà. Có nghĩa là, trước đây khi hai người đi chơi thì đều phải sắp xếp thời gian để An đưa em về nhà và sau đó mới về nhà của An. Còn bây giờ hai người mà đi đâu, thậm chí là cả đi làm, đi chơi thì đều có thể muộn hơn một chút, về thẳng nhà của mình và hai người tự sắp xếp thời gian cho nhau. Thời gian cũng linh hoạt hơn nhưng bên cạnh đó cũng cần nhiều thời gian hơn để lo cho gia đình. Bây giờ thì không chỉ là lo cho bố mẹ của mỗi người mà phải lo cho bố mẹ của đối phương, bên nội, bên ngoại nữa. Cũng khá là nhiều thứ phải lo hơn nhưng cũng là một trải nghiệm mới".

Phương Nga tiết lộ cuộc sống hôn nhân khá hòa hợp

Phương Nga cũng thẳng thắn thừa nhận để hai người hoàn toàn hòa hợp với nhau là rất khó. Cho nên cặp đôi đang tìm những điểm giao thoa, tìm những điểm mà người này cần phải nhẫn nhịn, hay là người kia có thể nhẫn nhịn để có thể cùng chung sống.

Phương Nga tiết lộ: "Bình An là túyp người lãng mạn, rất hay làm mấy cái trò sến sẩm"

Phương Nga tiết lộ: "Bình An là túyp người lãng mạn, rất hay làm mấy cái trò sến sẩm. Còn Nga thì lại là một người khá là khô khan và không hay thể hiện tình cảm. Nhưng mà bên cạnh An thì Nga biết An thích như vậy nên là nhiều lúc mình cũng biết cách để làm điều bất ngờ dành tặng An, để cho An cảm thấy vui. An cũng có những lúc sẽ lãng mạn với mình, còn đa phần sẽ thực tế hơn, bởi vì mình là túyp người thích thực tế hơn và không thích lãng mạn quá".