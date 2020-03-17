Bị hỏi ‘không chồng, về già ai lo?’, Kỳ Duyên trả lời cực hay ho khiến ai nấy đều gật gù tâm đắc

Nhận được câu hỏi liên quan đến chuyện đời tư, MC Kỳ Duyên đã có câu trả lời vô cùng khéo léo khiến nhiều người đồng tình.

Trải qua 2 lần đổ vỡ, Nguyễn Cao Kỳ Duyên đang hạnh phúc bên người mới nhưng cả hai không tính đến chuyện kết hôn. Ở tuổi 55, cô vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung khiến nhiều người ngưỡng mộ. Kỳ Duyên đã có bạn trai nhưng không muốn tái hôn - Ảnh: FB Mới đây trên trang Facebook cá nhân, MC Kỳ Duyên bất ngờ tự nhận mình là “Hội trưởng hội độc thân” và cho biết: “Mọi người ai cũng lo sợ về Corona, riêng ‘em’ còn có một nỗi lo ngại lớn hơn Corona đó là ‘Không chồng về già ai lo cho mình?’. Corona thì sớm muộn gì cũng sẽ kiếm ra cách trị, còn chồng thì... càng muộn càng khó kiếm”.

Bài đăng của nữ MC - Ảnh: FB Cụ thể, nữ MC đã đăng tải một đoạn clip để nói rõ quan điểm của mình khi bị một cư dân mạng hỏi: “Chị ơi tại sao đến bây giờ chị vẫn độc thân, về già tính sao, ai lo cho chị?”. Trước thắc mắc này, Kỳ Duyên thẳng thắn chia sẻ: “Nếu mình già mà người chồng của mình cũng già luôn, thì ai lo cho ai? Ví dụ tôi 70 tuổi mà đi với một người 75 tuổi thì ai lo cho ai?

Tôi nghĩ ra viễn cảnh nếu tôi là một người già 70-80 tuổi, nếu tôi có chồng đàng hoàng, tôi cũng không muốn người đó lo cho mình. Vì khi tôi yêu họ, tôi không muốn họ phải thay tã, lo cơm nước cho tôi, nhất là khi người đó cũng sẽ đang rơi vào tình trạng bệnh tật, đau xương, đau khớp”. Bên cạnh đó, MC Kỳ Duyên cho biết cô luôn nỗ lực kiếm thật nhiều tiền để lúc già có thể vào một viện dưỡng lão hạng sang hoặc thuê y tá chăm sóc cả ngày, tránh phiền hà đến con cái. Ngay cả với con cái, Kỳ Duyên cũng không có ý nghĩa phụ thuộc lúc về già - Ảnh: FB Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB Quan điểm sống đầy tự do và mạnh mẽ này của Kỳ Duyên đã nhận được sự đồng tình của không ít cư dân mạng: “Có chồng hay không cũng được, miễn là cuộc sống phải hạnh phúc”, “Chị Duyên nói rất hay và là người phụ nữ bản lĩnh”, “Em cũng đồng cảm với cảm nhận của chị, cuộc sống tự do thật sự rất hạnh phúc”…

Hoa hậu Kỳ Duyên lại thả rông khi du lịch ở Đà Lạt Hoa hậu Kỳ Duyên tiếp tục trở thành tâm điểm của mạng xã hội khi hình ảnh cô thả rông tại Đà Lạt tràn lan trên các diễn đàn giải trí.

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