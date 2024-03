Bà Phạm Kim Dung hé lộ cuộc trò chuyện với quản sinh Miss World sau cú trượt dài 'out top' của Mai Phương?

Mờ đầu năm mới, Hoa hậu Mai Phương là đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss World - Hoa hậu thế giới lần thứ 71. Trải qua 2 tuần tham dự thi đấu với 113 thí sinh đến từ khắp thế giới, Mai Phương được fan sắc đẹp đánh giá giữ vững phong độ, tài năng giao tiếp Tiếng Anh lưu loát và hòa đồng với các bạn bè quốc tế.

Tuy nhiên, hiện tại chỉ còn 1 tuần nữa chung kết Miss World được diễn ra nhưng Mai Phương lại chưa may mắn lọt top các phần thi phụ. Cô đã lần lượt trượt khỏi Top 32 Miss World Sports, Top 23 Miss World Talent, Top 4 Top Designer và Top 20 Top Model. Gần đây nhất, người đẹp sinh năm 1999 cũng “trắng tay” ở phần dự án nhân ái Beauty with a Purpose. Thành tích cao nhất của Mai Phương là Top 25 Head to Head nhưng không có trong danh sách Top 5 người xuất sắc nhất. Điều này khiến cộng đồng sắc đẹp Việt vô cùng lo lắng.