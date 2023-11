'Đất rừng phương Nam' và loạt phim Việt lao đao vì bê bối đời tư của nghệ sĩ

Trước những tranh cãi, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nói Trấn Thành là diễn viên tài năng. Anh chia sẻ dù bận rộn song MC Rap Việt vẫn sắp xếp tham gia, thậm chí là đầu tư cho phim vì yêu mến câu chuyện. “Có những người họ không thích Thành vì nhiều lý do gì đó. Nhưng với tôi cũng đã biết, quan sát từ khi Thành mới vào nghề đến nay, tôi thấy Thành là một đồng nghiệp rất đáng trân trọng” - Nguyễn Quang Dũng bày tỏ.

Phim 'Vu quy đại náo' từng vấp phải phản ứng trái chiều, thậm chí bị đòi tẩy chay vì ồn ào đời tư của diễn viên Lâm Vinh Hải

Sự việc khiến đạo diễn Lê Thiện Viễn phải lên tiếng trên trang cá nhân. Anh mong mọi người cần có cái nhìn khách quan để không làm ảnh hưởng đến công sức của toàn bộ ê kíp. Đạo diễn Vu quy đại náo chia sẻ: “Tôi chỉ còn hy vọng và tin vào sự khách quan của khán giả sẽ không vô tình với bộ phim, để tôi cùng anh em được tiếp tục đam mê và cống hiến”.

Vợ cũ Lâm Vinh Hải chia sẻ loạt bằng chứng cho thấy nam diễn viên không hoàn thành nghĩa vụ làm cha khiến cư dân mạng bức xúc.

'Hạnh phúc của mẹ' là phim điện ảnh do Huỳnh Đông làm đạo diễn, kể về hành trình của một người mẹ giúp đứa con tự kỷ đối mặt với những rào cản để hòa nhập với mọi người xung quanh. Thay vì được ủng hộ, tác phẩm này lại vấp phải những ý kiến trái chiều vì ồn ào của diễn viên. Cụ thể trước đó, Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng từng vướng scandal tình cảm với An Nguy. Vụ việc khiến cặp đôi bị phản ứng dữ dội khi cùng góp mặt trong 'Hạnh phúc của mẹ'.

'Hạnh phúc của mẹ' vấp phải những ý kiến trái chiều vì ồn ào của diễn viên.

Phim 'Chạy trốn thanh xuân' cũng từng bị ảnh hưởng vì sự xuất hiện của Lưu Đê Ly. Nhiều người tỏ thái độ không hài lòng khi nữ diễn viên góp mặt trong tác phẩm của Vũ Minh Trí và Nguyễn Đức Hiếu dù có nhiều ồn ào đời tư.

Phim 'Chạy trốn thanh xuân' cũng từng bị ảnh hưởng vì sự xuất hiện của Lưu Đê Ly.

Diễn viên Kiều Thanh từng trở thành tâm điểm chú ý khi thừa nhận là người thứ ba, đang sống chung với một người đàn ông chưa ly hôn vợ. Trà của Phía trước là bầu trời còn cho biết mối quan hệ của cô và vợ cả tốt đẹp, đồng thời khẳng định không sợ khi nói ra điều này. Phát ngôn khiến nữ diễn viên vấp phải những phản ứng trái chiều. Cư dân mạng cho rằng cô không xứng đáng với vai trò một nghệ sĩ, đồng thời đòi tẩy chay phim Hoa hồng trên ngực trái có Kiều Thanh tham gia.

Cư dân mạng cho rằng Kiều Thanh không xứng đáng với vai trò một nghệ sĩ, đồng thời đòi tẩy chay phim Hoa hồng trên ngực trái có Kiều Thanh tham gia.

Năm 2019, Diễm My 9X từng có bài viết chia sẻ về việc một cửa hàng lấy ảnh thẻ của cô để quảng cáo, đồng thời bông đùa rằng có nên đòi 100 triệu đồng. Sự việc xảy ra khiến nhiều người cho rằng nữ diễn viên đá xéo ồn ào của Trương Thế Vinh với một nhãn hàng nên chỉ trích cô. Dù sau đó Diễm My 9X lên tiếng xin lỗi song làn sóng chỉ trích chưa dừng lại. Thậm chí nhiều người còn đòi tẩy chay phim Phượng khấu có cô tham gia. Tuy nhiên một thời gian sau, đoàn phim cũng thông báo Diễm My 9X không góp mặt trong tác phẩm này vì không sắp xếp được thời gian.

Khán giả đòi tẩy chay phim Phượng khấu có Diễm My 9X tham gia.

Có thể thấy, khán giả Việt hiện không còn quá dễ dãi với những sản phẩm của nghệ sĩ. Họ chọn lọc và dám bài trừ những dự án nghệ thuật có sự xuất hiện của các nghệ sĩ vướng đời tư không trong sạch, thiếu tôn trọng công chúng và phát ngôn bừa bãi. Nhiều dự án vừa công chiếu đã lập tức bị khán giả kêu gọi quay lưng, thậm chí tẩy chay.