Á hậu Thuỷ Tiên khoe ảnh thời chưa 'son phấn', nhan sắc trong veo vào nửa thập kỷ trước khiến netizen xốn xang!

Mới đây, trên trang cá nhân, Á hậu Thủy Tiên được dịp khiến cộng đồng mạng một phen xôn xao khi đăng tải loạt ảnh khoe cận nhan sắc trong veo vào nửa thập kỷ trước.

Sau khi đạt danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ 2022, Huỳnh Phạm Thủy Tiên nhận được vô số sự yêu mến và quan tâm đặc biệt từ fan sắc đẹp. Theo tìm hiểu, trước khi đến với đấu trường nhan sắc, Thủy Tiên lại sở hữu vóc dáng tròn trịa, mũm mĩm. Cô đã nỗ lực giảm cân sau khi nhận nhiều lời chê bai về ngoại hình.

Theo tìm hiểu, trước khi đến với đấu trường nhan sắc, Thủy Tiên lại sở hữu vóc dáng tròn trịa, mũm mĩm

Mới đây, trên trang cá nhân, Á hậu Thủy Tiên được dịp khiến cộng đồng mạng một phen xôn xao khi đăng tải loạt ảnh khoe cận nhan sắc trong veo vào nửa thập kỷ trước. Người đẹp 9x dí dỏm nói: "Cô Tiên tháng 7/2018 thời mới là Hoa khôi Ngoại thương & không biết kẻ lông mày. 5 năm rồi không tin được". Á hậu Thủy Tiên được dịp khiến cộng đồng mạng một phen xôn xao khi đăng tải loạt ảnh khoe cận nhan sắc trong veo vào nửa thập kỷ trước

Có thể thấy, trong hình ảnh gương mặt Thủy Tiên có phần bầu bĩnh cùng hai má bánh bao đầy đặn đáng yêu. Khác với nhan sắc quyến rũ và ngũ quan sắc sảo ở thời điểm hiện tại. Người đẹp Sài Thành lúc còn là Hoa khôi Ngoại Thương được nhận xét trông dịu dàng, ngọt ngào hơn. Không cần phụ thuộc vào lớp trang điểm, Á hậu Thủy Tiên vẫn làm netizen "đổ đứ đừ" khi chiêm ngưỡng mặt mộc không tỳ vết.

So với hiện tại, Thủy Tiên đúng là đã có màn "lột xác" đầy ngoạn mục

Ở phần bình luận dưới bài viết, người hâm mộ cũng không quên để lại lời khen ngợi về nhan sắc trong trẻo cùng vẻ đẹp rạng rỡ tuổi đôi mươi của nàng Á hậu. So với hiện tại, Thủy Tiên đúng là đã có màn "lột xác" đầy ngoạn mục.

Từng nặng 90kg, Á hậu Thủy Tiên quyết tâm giảm 30kg để đi thi hoa hậu khiến nhiều người không tin vào mắt mình Sự thay đổi ngoạn mục của nàng Á hậu 2 Huỳnh Phạm Thủy Tiên khiến cư dân mạng không khỏi trầm trồ. Trước đây, cô từng nặng 90kg, thường xuyên bị chê bai về ngoại hình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/a-hau-thuy-tien-khoe-anh-thoi-chua-son-phan-nhan-sac-trong-veo-vao-nua-thap-ky-truoc-khien-netizen-xon-xang-583573.html