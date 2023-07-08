Á hậu Phương Anh xinh đẹp trong ngày lên xe hoa, dàn phù dâu cực 'xịn xò' quy tụ toàn mỹ nhân

Sáng nay ngày 8/7, Á hậu Phương Anh chính thức cùng bạn trai doanh nhân Đức Hồ tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Người đẹp sinh năm 1998 đã nhanh chóng chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc này tới những người hâm mộ. Nàng hậu 9x xuất hiện rạng rỡ trong ngày trọng đại. Trong video được Phương Anh đăng tải, cô mặc trang phục áo dài truyền thống có tông màu chủ đạo là hồng và trắng.

Phương Anh mặc trang phục áo dài truyền thống có tông màu chủ đạo là hồng và trắng

Dàn phù dâu là nàng hậu đình đám trong showbiz Việt như Ngọc Thảo, Đỗ Thị Hà, Lona Kiều Loan, Thuỷ Tiên, Thiên Ân... cũng xuất hiện tại lễ vu quy của Á hậu Phương Anh. Được biết, sau lễ gia tiên, hôn lễ chính thức của cặp đôi sẽ diễn ra vào tháng 9/2023.