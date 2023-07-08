Á hậu Phương Anh xinh đẹp trong ngày lên xe hoa, dàn phù dâu cực 'xịn xò' quy tụ toàn mỹ nhân

Hậu trường 08/07/2023 10:00

Hôm nay 8/7 là lễ vu quy của Á hậu Phương Anh và bạn trai doanh nhân, đám cưới của cô nàng có sự góp mặt của nhiều người đẹp nổi tiếng.

Sáng nay ngày 8/7, Á hậu Phương Anh chính thức cùng bạn trai doanh nhân Đức Hồ tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Người đẹp sinh năm 1998 đã nhanh chóng chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc này tới những người hâm mộ. Nàng hậu 9x xuất hiện rạng rỡ trong ngày trọng đại. Trong video được Phương Anh đăng tải, cô mặc trang phục áo dài truyền thống có tông màu chủ đạo là hồng và trắng. 

Á hậu Phương Anh xinh đẹp trong ngày lên xe hoa, dàn phù dâu cực 'xịn xò' quy tụ toàn mỹ nhân - Ảnh 1
Phương Anh mặc trang phục áo dài truyền thống có tông màu chủ đạo là hồng và trắng

Dàn phù dâu là nàng hậu đình đám trong showbiz Việt như Ngọc Thảo, Đỗ Thị Hà, Lona Kiều Loan, Thuỷ Tiên, Thiên Ân... cũng xuất hiện tại lễ vu quy của Á hậu Phương Anh. Được biết, sau lễ gia tiên, hôn lễ chính thức của cặp đôi sẽ diễn ra vào tháng 9/2023.

Á hậu Phương Anh xinh đẹp trong ngày lên xe hoa, dàn phù dâu cực 'xịn xò' quy tụ toàn mỹ nhân - Ảnh 2
Á hậu Phương Anh xinh đẹp trong ngày lên xe hoa, dàn phù dâu cực 'xịn xò' quy tụ toàn mỹ nhân - Ảnh 3
Dàn phù dâu xịn xò của Á hậu Phương Anh 

Trước đó, Á hậu Phương Anh chính thức được bạn trai doanh nhân cầu hôn lãng mạn tại Phú Quốc trong một sự kiện thời trang cả hai cùng tham gia. Được biết, chồng của Á hậu Phương Anh là doanh nhân Đức Hồ (sinh năm 1994) hiện học Tiến sĩ ở Anh. Cả hai đã quen và yêu nhau hơn một năm trước khi quyết định kết hôn. 

Á hậu Phương Anh xinh đẹp trong ngày lên xe hoa, dàn phù dâu cực 'xịn xò' quy tụ toàn mỹ nhân - Ảnh 4
Á hậu Phương Anh chính thức được bạn trai doanh nhân cầu hôn lãng mạn tại Phú Quốc

Được biết, Á hậu Phương Anh (sinh năm 1998) sở hữu chiều cao 1,77 m cùng ngoại hình gợi cảm và thành tích học tập "khủng". Cô giành giải Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020. Người đẹp sinh năm 1998 đại diện Việt Nam tham gia Miss International 2022 (Hoa hậu Quốc tế) nhưng không tiến xa tại cuộc thi này.

Trước khi giành giải Á hậu 1. Hoa hậu Việt Nam 2020, Phương Anh là thủ khoa đầu vào khối song ngữ THPT chuyên Lê Hồng Phong.

Á hậu Phương Anh xinh đẹp trong ngày lên xe hoa, dàn phù dâu cực 'xịn xò' quy tụ toàn mỹ nhân - Ảnh 5
Á hậu Phương Anh 

Cô từng đoạt giải nhất Olympic môn tiếng Pháp năm 2013 và 2014; giải nhất kỳ thi Học sinh giỏi cấp thành phố môn tiếng Pháp 2014; giải ba Học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Pháp năm 2016. Phương Anh có bằng IELTS 8.0 (tiếng Anh), DALF C1 (tiếng Pháp, tương đương IELTS 8.0). Người đẹp sinh năm 1998 từng đăng quang Hoa khôi Áo dài Nữ sinh Việt Nam 2015. 

Á hậu Phương Anh bất ngờ 'đánh úp' hình ảnh lễ vu quy, lộ rõ nhan sắc rạng rỡ trước ngày 'làm vợ người ta'!

Á hậu Phương Anh bất ngờ 'đánh úp' hình ảnh lễ vu quy, lộ rõ nhan sắc rạng rỡ trước ngày 'làm vợ người ta'!

Người đẹp xác nhận, cô và ông xã sẽ tổ chức lễ vu quy và rước dâu vào sáng mai 8/7. Hiện mọi công tác chuẩn bị hoàn tất. Cô cũng rất háo hức, hạnh phúc cho giây phút quan trọng.

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