4 cặp sao Việt công khai yêu đương sau thời gian dài phủ nhận

Trước đó, dù luôn sánh bước trong các sự kiện, dự án và cả đời thường song cả hai chưa một lần thừa nhận chuyện tình cảm. Khi tin đồn cặp đôi hẹn hò xuất hiện vào năm 2012, Trang Pháp bị nghi là người thứ ba xen vào hạnh phúc của gia đình Dương Khắc Linh.

Tuy nhiên, phía nữ ca sĩ phủ nhận việc này khi cho biết, giữa Dương Khắc Linh và Thùy Trang chỉ đơn thuần là quan hệ anh em, đồng nghiệp. Nam nhạc sĩ cũng trả lời khéo léo khi hỏi về mối quan hệ với hot girl xinh đẹp rằng, anh làm việc với ai cũng bị đồn yêu người đó.

2. Khánh Thi - Phan Hiển

Cuối tháng 3, tin đồn hẹn hò của cặp đôi rộ lên khi bức ảnh cưới chỉ hé lộ một phần gương mặt cô dâu Khánh Thi và chú rể bí ẩn được cư dân mạng truyền tay. Căn cứ vào những đường nét, các fan đồn đoán, người đàn ông của kiện tướng là học trò kém 12 tuổi - Phan Hiển.

Thời điểm đó, Khánh Thi chia sẻ, tin đồn khiến cô sống trong tâm trạng buồn bã và viết trên trang cá nhân: "Vì một cái tin vịt tưởng chừng vô hại nhưng thật sự hại đến sức khoẻ của tôi và người thân trong gia đình". Về phía Phan Hiển, vũ công 9X không lên tiếng khẳng định hay phủ nhận tin đồn. Anh chỉ chia sẻ những dòng tâm sự đầy ẩn ý trên mạng xã hội.

Bất chấp những phản ứng trái chiều của dư luận, cả hai tiếp tục sánh bước bên nhau. Dần dần, khán giả quen với sự xuất hiện của Phan Hiển bên Khánh Thi và ngược lại. Tới nay, cặp đôi cũng công khai chuyện tình ái và vừa vui mừng đón con trai đầu lòng.

3. Uyên Linh - Dũng Đà Lạt

Đầu năm 2012, tin đồn giữa Uyên Linh và Dũng Đà Lạt - thành viên thuộc ban nhạc tại phòng trà We - rộ lên. Khởi nguồn là thông tin, Thần tượng âm nhạc Việt bị vợ của "người tình" tát. Vào thời điểm đó, phía nữ ca sĩ từ chối trả lời vụ việc và không giải thích mối quan hệ với guitarist.

Sau tin đồn đánh ghen đó, Uyên Linh liên tục hợp tác cùng Dũng Đà Lạt trong nhiều dự án âm nhạc. Người đàn ông này luôn đệm đàn trong các show diễn quan trọng của nữ ca sĩ. Uyên Linh thừa nhận, Dũng Đà Lạt chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim và tiết lộ, guitarist yêu thầm mình.

Về phía Dũng Đà Lạt, vào đúng đêm Valentine, anh khoe ảnh tình tứ hôn Uyên Linh trên trang cá nhân. Anh cũng khiến người hâm mộ bất ngờ khi tiết lộ trong một bài báo rằng, sẵn sàng nấu nướng, làm mọi thứ trong nhà để Uyên Linh ngủ dậy có đồ ăn. Vì nữ ca sĩ, đi chợ hay làm gì Dũng Đà Lạt cũng thực hiện được.

4. Cường Seven - Mlee

Sau khi chia tay hot girl Chi Pu, Cường Seven vướng nghi án hẹn hò người mẫu Mlee. Tuy nhiên, trong một bài phỏng vấn tháng 1, giọng ca Beautiful Girl phủ nhận và cho biết, cả hai có chung quản lý nên chơi thân. Còn thực tế, anh chưa có bạn gái.

Sau đó, Cường Seven và Mlee vẫn thường xuyên xuất hiện cùng nhau và có nhiều cử chỉ tình cảm. Thậm chí, khi MLee ra mắt MV I Like You và I Can Do, Cường Seven đều tham gia với tư cách bạn diễn. Họ có những cảnh quay rất tình cảm.

Tới tháng 6, Cường Seven công khai tình cảm với bạn gái bằng cách tỏ tình trên trang cá nhân. Nhiều bạn bè bình luận ẩn ý, trách vui Cường Seven giờ mới công khai "điều mà ai cũng biết".