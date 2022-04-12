2 ngày trước khi xác nhận chia tay với MC Hoàng Oanh, CĐM phát hiện ra một chi tiết thú vị trong bài đăng của Jack Cole không khỏi khiến netizen cảm thấy 'khó hiểu'

Hậu trường 12/04/2022 15:34

2 ngày trước ly hôn, CĐM đã phát hiện ra những chi tiết đáng ngờ, báo hiệu gia đình của cặp đôi Jack Cole và MC Hoàng Oanh đang gặp lục đục nội bộ.

Đã từng được nhiều người ủng hộ bởi hành trình yêu đẹp, lãng mạn nên thông tin MC Hoàng Oanh và chồng Tây "đường ai nấy đi" khiến ai nấy đều bất ngờ và tiếc nuối. Cụ thể, vào tối ngày hôm qua 11/4, Jack Cole đã có story thông báo cả 2 đã quyết định tiến đến ly hôn, sự việc khiến cho nhiều người hâm mộ tỏ ra bất ngờ bởi trước đó 2 ngày chồng Tây của MC Hoàng Oanh vẫn đăng hình ảnh vợ con trên MXH và cho thấy cả 3 người vẫn cực kỳ hạnh phúc. 

2 ngày trước khi xác nhận chia tay với MC Hoàng Oanh, CĐM phát hiện ra một chi tiết thú vị trong bài đăng của Jack Cole không khỏi khiến netizen cảm thấy 'khó hiểu' - Ảnh 1
Bài story thông báo cả 2 đã chia tay của chồng Tây Hoàng Oanh trên MXH - Ảnh: chụp màn hình

Tuy nhiên, ngay khi bài story được post lên chỉ vài phút, Jack đã quyết định xóa ngay sau đó. Trước động thái khó hiểu của Jack Cole, mới đây các ''thánh soi'' đã tìm ra thêm một chi tiết đáng nghi. Theo đó, 2 ngày trước ly hôn, chồng Tây của Hoàng Oanh đăng tải hình ảnh hạnh phúc bên vợ con, đính kèm là dòng trạng thái bằng tiếng Việt: "Bé Max trông giống mẹ hay bố hơn?". Bên dưới bài viết, người hâm mộ liên tiếp gửi lời chúc mừng đến với gia đình của cả 2, nhưng điều khiến netizen phải chú ý đến đó là khi tài khoản của Jack ấn like vào một comment tiếng việt. Chính vì vậy, CĐM đã nhận định MC Hoàng Oanh là người đã bấm dấu like đó và liệu story mới đây nhất của Jack xác nhận về việc cả 2 ''đường ai,nấy đi'' rất có thể cũng là do Á Hậu là người làm.

Dẫu vậy, đó cũng chỉ là đồn đoán từ phía CĐM và chưa có thông tin chính thức nào được xác nhận từ phía cả 2 về vấn đề này. Hiện tại, Hoàng Oanh vẫn đang giữ im lặng và chưa có bất kỳ phản hồi nào trên MXH.

2 ngày trước khi xác nhận chia tay với MC Hoàng Oanh, CĐM phát hiện ra một chi tiết thú vị trong bài đăng của Jack Cole không khỏi khiến netizen cảm thấy 'khó hiểu' - Ảnh 2
2 ngày trước khi xác nhận chia tay với MC Hoàng Oanh, CĐM phát hiện ra một chi tiết thú vị trong bài đăng của Jack Cole không khỏi khiến netizen cảm thấy 'khó hiểu' - Ảnh 3

Việc viết caption bằng tiếng Việt khiến netizen nghi ngờ Hoàng Oanh đã sử dụng mạng xã hội của chồng - Ảnh: chụp màn hình

2 ngày trước khi xác nhận chia tay với MC Hoàng Oanh, CĐM phát hiện ra một chi tiết thú vị trong bài đăng của Jack Cole không khỏi khiến netizen cảm thấy 'khó hiểu' - Ảnh 4
Hình ảnh cặp đôi thuở còn mặn nồng - Ảnh: Internet

 

 

 

 

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