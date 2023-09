Đã từng được nhiều người ủng hộ bởi hành trình yêu đẹp, lãng mạn nên thông tin MC Hoàng Oanh và chồng Tây "đường ai nấy đi" khiến ai nấy đều bất ngờ và tiếc nuối. Cụ thể, vào tối ngày hôm qua 11/4, Jack Cole đã có story thông báo cả 2 đã quyết định tiến đến ly hôn, sự việc khiến cho nhiều người hâm mộ tỏ ra bất ngờ bởi trước đó 2 ngày chồng Tây của MC Hoàng Oanh vẫn đăng hình ảnh vợ con trên MXH và cho thấy cả 3 người vẫn cực kỳ hạnh phúc.

Bài story thông báo cả 2 đã chia tay của chồng Tây Hoàng Oanh trên MXH - Ảnh: chụp màn hình

Tuy nhiên, ngay khi bài story được post lên chỉ vài phút, Jack đã quyết định xóa ngay sau đó. Trước động thái khó hiểu của Jack Cole, mới đây các ''thánh soi'' đã tìm ra thêm một chi tiết đáng nghi. Theo đó, 2 ngày trước ly hôn, chồng Tây của Hoàng Oanh đăng tải hình ảnh hạnh phúc bên vợ con, đính kèm là dòng trạng thái bằng tiếng Việt: "Bé Max trông giống mẹ hay bố hơn?". Bên dưới bài viết, người hâm mộ liên tiếp gửi lời chúc mừng đến với gia đình của cả 2, nhưng điều khiến netizen phải chú ý đến đó là khi tài khoản của Jack ấn like vào một comment tiếng việt. Chính vì vậy, CĐM đã nhận định MC Hoàng Oanh là người đã bấm dấu like đó và liệu story mới đây nhất của Jack xác nhận về việc cả 2 ''đường ai,nấy đi'' rất có thể cũng là do Á Hậu là người làm.