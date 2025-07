NÓNG: Công bố hình ảnh kho sản xuất gần 70.000 chai dầu gió giả ở TPHCM

Công an làm rõ, đường dây này núp bóng 2 doanh nghiệp gồm: Công ty TNHH MTV mỹ phẩm Thanh Thuý do Võ Thành Tâm làm giám đốc và Công ty TNHH mỹ phẩm Mỹ Trinh do Ngô Ánh Hồng làm giám đốc.

Theo thông tin từ VietNamNet, hôm nay (2/7), Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM cho biết, vẫn đang mở rộng điều tra về đường dây sàn xuất, buôn bán hàng giả là dầu gió các loại do vợ chồng Võ Thành Tâm - Ngô Ánh Hồng cầm đầu. Cơ quan CSĐT đã khởi tố cặp vợ chồng cùng 17 nhân viên về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh". Công an làm rõ, đường dây này núp bóng 2 doanh nghiệp gồm: Công ty TNHH MTV mỹ phẩm Thanh Thuý do Võ Thành Tâm làm giám đốc và Công ty TNHH mỹ phẩm Mỹ Trinh do Ngô Ánh Hồng làm giám đốc. Kho chứa lượng lớn hàng giả là dầu gió các loại - Ảnh: VietNamNet Vợ chồng Tâm - Hồng đã nghiên cứu rồi chỉ đạo các nhân viên pha chế, làm giả sản phẩm dầu gió các loại (dầu con ó, dầu ông già)… quy mô lớn để bán ra thị trường thu lợi bất chính. Trong đó, vợ chồng này chủ yếu làm giả 7 loại dầu con ó nhãn hiệu "Eagle Brand Medicated Oil" của Singapore. Công an xác định, vợ chồng Tâm - Hồng sản xuất, buôn bán các loại dầu gió giả từ năm 2022 đến nay. Công an thu giữ gần 70.000 chai dầu con ó giả nhãn hiệu "Eagle Brand Medicated Oil" của Singapore, tương đương giá trị hàng thật là hơn 6 tỷ đồng - Ảnh: VietNamNet Theo thông tin từ Tuổi Trẻ Online, căn cứ kết quả điều tra và các tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 30/6, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Thành Tâm, Ngô Ánh Hồng cùng 17 người khác để điều tra về tội "sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, phòng bệnh". Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ hàng trăm nghìn sản phẩm dầu gió, kem dưỡng da,... các loại có dấu hiệu bị làm giả để tiếp tục điều tra, xử lý. Danh tính đôi vợ chồng cầm đầu đường dây sản xuất 70.000 chai dầu gió giả ở TP.HCM gày 30/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Thành Tâm (Công ty TNHH MTV mỹ phẩm Thanh Thúy, gọi tắt là (Công ty Thanh Thúy) Ngô Ánh Hồng (Công ty TNHH mỹ phẩm Mỹ Trinh, vợ Tâm) cùng 17 người khác về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh.