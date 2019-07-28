Chị Thính quê gốc ở Thái Bình, lưu lạc theo gia đình vào Bình Thuận mưu sinh bằng nghề nông. Cha mẹ mất sớm, một mình chị bươn chải nuôi các em bằng nghề hái rau, bắt ốc rồi lập gia đình và sinh được 2 người con trai. Người chồng trong một lần đi làm bị giẫm bom nên đã mất, để chị một mình gánh gồng nuôi các con.

Đến bệnh viện Ung bướu TP.HCM, chúng tôi không khỏi xót xa khi biết được hoàn cảnh thương tâm của chị Đỗ Thị Thính (50 tuổi, quê ở huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) và con trai Bùi Hữu Linh (15 tuổi). Ngồi bên hành lang bệnh viện, chị nghẹn ngào tâm sự về hoàn cảnh ngặt nghèo của gia đình mình.

Chị Thính nhớ lại: “Chồng tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ, tính tình hiền lành và làm nghề nông. Cả nhà tôi sống bằng nghề làm thuê làm mướn và canh tác trên mảnh ruộng nhỏ. Bỗng dưng 1 ngày người ông ấy bị phù nề, đi đứng không được và mắt yếu. Đi khám thì bác sĩ nói bị suy thận giai đoạn cuối. Lúc ấy tôi vay mượn đủ mọi nơi rồi bán luôn mảnh ruộng nhỏ để chạy chữa cho chồng”.

Một thời gian sau chị đi thêm bước nữa với người chồng thứ 2 – ông Bùi Tiến Cử và sinh ra em Bùi Hữu Linh. Cuộc sống khó khăn vất vả nhưng có người đàn ông đỡ đần sớm tối, không khí gia đình cũng đầm ấm hơn. Thế nhưng, chẳng được bao lâu, ông Cử lâm bệnh suy thận, cuộc sống vốn phải đi đong từng chén gạo nay lại chật vật hơn.

Gia đình chị Đỗ Thị Thính thuộc diện hộ nghèo của xã

Suốt 9 năm trời chị Thính và chồng mượn bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM làm nhà. Dẫu chị cũng mang trong mình căn bệnh sỏi thận san hô (một loại sỏi độc) và bệnh tiểu đường nhưng chưa bao giờ chị nghĩ sẽ bỏ mặc chồng. Hằng ngày, sau khi chăm lo cho chồng, chị phụ bưng bê tại các hàng quán, chăm sóc người bệnh phụ gia đình người khác để kiếm tiền chi trả cho sinh hoạt hàng ngày. Sau mọi nỗ lực, chồng chị Thính đã trút hơi thở cuối cùng trong sự đau đớn.

Chồng mất cũng là lúc người đàn bà sắp bước đến tuổi xế chiều kiệt quệ thể xác lẫn tinh thần. Lúc này, căn bệnh sỏi thận san hô và tiểu đường biến chứng nguy hiểm, đồng thời trong phổi lại xuất hiện khối u lớn, nhưng nhà không còn gì để bán chạy chữa, chị Thính đành nằm ở nhà trông chờ vào số phận.

Bệnh tật đeo bám vợ chồng con cái đến tận cùng

Nhưng khó khăn không dừng lại ở đó, năm 2018 đứa con trai út (em Bùi Hữu Linh) lâm bệnh u não ác tính khiến chị hoàn toàn suy sụp. Hết lao đao lận đận vay mượn, bán hết mảnh ruộng nhỏ lo cho chồng, nay chị tiếp tục chạy vạy ngược xuôi chữa bệnh cho con trai. Quái ác thay, chị lại đang mắc cùng lúc nhiều căn bệnh nguy hiểm khiến quá trình cứu lấy mạng sống cho con trai thêm ngặt nghèo.

Hai mẹ con chị Thính sống trong căn nhà tình thương do nhà nước hỗ trợ

“Hai đứa con lớn của tôi đã có gia đình, đang đi làm thợ hồ, cuộc sống cũng nghèo khó. Còn tôi giờ đây rơi vào tình trạng không còn khả năng lao động. Những ngày khỏe mạnh đi được vài bước thì đi ra đồng mò cua, bắt ốc được con nào hay con nấy. Có ngày thì nấu chén canh ăn qua bữa, có ngày thì mang cua ốc đi bán kiếm vài đồng mua thuốc cho con trai. Tôi khổ đã quen, sống đau đớn cũng quen nên chỉ mong dành hết mọi điều tốt lành cho con. Ước gì tôi có thể gánh thay căn bệnh quái ác này cho con, để cháu có cuộc đời khỏe mạnh, vui vầy” – Chị Thính rơi nước mắt tâm sự.

Chị Thính đi khắp nơi xin từng đồng tiền đóng tạm ứng điều trị cho con

Hai mẹ con chị Thính sống trong căn nhà tình thương do chính quyền hỗ trợ. Nhiều tháng qua, chị Thính và con trai luân phiên chăm sóc nhau mỗi khi đau ốm. Còn những ngày hai mẹ con có thể đi đứng được, cả hai rủ nhau đi bắt ốc kiếm tiền mua gạo.

Tâm sự với chúng tôi, em Linh mếu máo: “Xin mọi người giúp mẹ con cháu. Mẹ cháu bị bệnh nặng lắm, khối u ở phỗi mỗi ngày lớn thêm. Cháu mong có tiền đưa mẹ đi khám bệnh, mổ khối u phổi, mổ thận để sống với cháu. Vì nhà cháu không có tiền nên mẹ phải đi xin tiền chữa bệnh cho con mà không lo nghĩ gì đến sức khỏe của mình. Con muốn được ở bên cạnh mẹ nhiều hơn nữa”.

Hai mẹ con chị Thính luân phiên chăm sóc nhau khi đau ốm

Dường như bao nhiêu đau khổ cứ đeo bám cuộc đời chị Thính. Chồng lâm bệnh nặng phải chạy chữa gần 10 năm ròng; khi sức cùng lực kiệt thì bản thân mình mắc bệnh quái ác; đau đớn tột cùng khi con trai bị mắc bệnh u não ác tính. Thế nhưng chẳng dám than vãn nữa lời vì sợ con buồn, chị Thính cố nuốt những giọt nước mắt uất nghẹn vào trong, cố gắng mạnh mẽ để chăm lo cho con. Trong hòa cảnh tận cùng của đau khổ, bé Linh và chị Thính rất cần sự chung tay chia sẻ, giúp đỡ của mọi người để vượt qua bạo bệnh.

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Mọi đóng góp giúp đỡ mẹ con chị Thính vượt qua hoạn nạn, quý độc giả vui lòng gửi về: Chị Đỗ Thị Thính bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, số điện thoại: 039 7424 841

Số tài khoản 4813205335911 - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), chi nhánh Bình Thuận

Chủ tài khoản: Đỗ Thị Thính

Hoặc xin gửi về:

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP HCM

Số tài khoản: 040 01 01 0085 449 - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank), chi nhánh TP.HCM

Nội dung: Giúp đỡ mẹ con chị Thính - Mã số 40

Với những độc giả ở nước ngoài muốn đóng góp ủng hộ, xin vui lòng gửi về:

Tên tài khoản: CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP HCM

Số tại khoản: 040 01 37 0038 251

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