Tình cảnh nghiệt ngã của gia đình nghèo: Cha mất, mẹ bị u phổi, con mắc u não não ác tính đau đớn tột cùng

Góc nhân ái 28/07/2019 12:26

Sau 9 năm trời đằng đẵng chạy chữa, chồng chị Thính đã ra đi mãi mãi. Chưa được bao lâu, chị phát hiện mình mắc bệnh u phổi còn con trai mắc bệnh u não ác tính. Dường như bao nhiêu khó khăn, bệnh tật cứ đeo đám gia đình chị đến tận cùng.

Chồng mất vì suy thận, đắng cay khi biết mình bị u phổi

Đến bệnh viện Ung bướu TP.HCM, chúng tôi không khỏi xót xa khi biết được hoàn cảnh thương tâm của chị Đỗ Thị Thính (50 tuổi, quê ở huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) và con trai Bùi Hữu Linh (15 tuổi). Ngồi bên hành lang bệnh viện, chị nghẹn ngào tâm sự về hoàn cảnh ngặt nghèo của gia đình mình.

Chị Thính quê gốc ở Thái Bình, lưu lạc theo gia đình vào Bình Thuận mưu sinh bằng nghề nông. Cha mẹ mất sớm, một mình chị bươn chải nuôi các em bằng nghề hái rau, bắt ốc rồi lập gia đình và sinh được 2 người con trai. Người chồng trong một lần đi làm bị giẫm bom nên đã mất, để chị một mình gánh gồng nuôi các con.

Tình cảnh nghiệt ngã của gia đình nghèo: Cha mất, mẹ bị u phổi, con mắc u não não ác tính đau đớn tột cùng - Ảnh 1
Chị Thính đưa bé Nguyễn Hữu Linh đi chữa trị bệnh u não ác tính tại bệnh viện Ung Bướu TP.HCM

Một thời gian sau chị đi thêm bước nữa với người chồng thứ 2 – ông Bùi Tiến Cử và sinh ra em Bùi Hữu Linh. Cuộc sống khó khăn vất vả nhưng có người đàn ông đỡ đần sớm tối, không khí gia đình cũng đầm ấm hơn. Thế nhưng, chẳng được bao lâu, ông Cử lâm bệnh suy thận, cuộc sống vốn phải đi đong từng chén gạo nay lại chật vật hơn.

Chị Thính nhớ lại: “Chồng tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ, tính tình hiền lành và làm nghề nông. Cả nhà tôi sống bằng nghề làm thuê làm mướn và canh tác trên mảnh ruộng nhỏ. Bỗng dưng 1 ngày người ông ấy bị phù nề, đi đứng không được và mắt yếu. Đi khám thì bác sĩ nói bị suy thận giai đoạn cuối. Lúc ấy tôi vay mượn đủ mọi nơi rồi bán luôn mảnh ruộng nhỏ để chạy chữa cho chồng”.

Tình cảnh nghiệt ngã của gia đình nghèo: Cha mất, mẹ bị u phổi, con mắc u não não ác tính đau đớn tột cùng - Ảnh 2
Gia đình chị Đỗ Thị Thính thuộc diện hộ nghèo của xã

Suốt 9 năm trời chị Thính và chồng mượn bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM làm nhà. Dẫu chị cũng mang trong mình căn bệnh sỏi thận san hô (một loại sỏi độc) và bệnh tiểu đường nhưng chưa bao giờ chị nghĩ sẽ bỏ mặc chồng. Hằng ngày, sau khi chăm lo cho chồng, chị phụ bưng bê tại các hàng quán, chăm sóc người bệnh phụ gia đình người khác để kiếm tiền chi trả cho sinh hoạt hàng ngày. Sau mọi nỗ lực, chồng chị Thính đã trút hơi thở cuối cùng trong sự đau đớn.

Chồng mất cũng là lúc người đàn bà sắp bước đến tuổi xế chiều kiệt quệ thể xác lẫn tinh thần. Lúc này, căn bệnh sỏi thận san hô và tiểu đường biến chứng nguy hiểm, đồng thời trong phổi lại xuất hiện khối u lớn, nhưng nhà không còn gì để bán chạy chữa, chị Thính đành nằm ở nhà trông chờ vào số phận.

Bệnh tật đeo bám vợ chồng con cái đến tận cùng

Nhưng khó khăn không dừng lại ở đó, năm 2018 đứa con trai út (em Bùi Hữu Linh) lâm bệnh u não ác tính khiến chị hoàn toàn suy sụp. Hết lao đao lận đận vay mượn, bán hết mảnh ruộng nhỏ lo cho chồng, nay chị tiếp tục chạy vạy ngược xuôi chữa bệnh cho con trai. Quái ác thay, chị lại đang mắc cùng lúc nhiều căn bệnh nguy hiểm khiến quá trình cứu lấy mạng sống cho con trai thêm ngặt nghèo.

Tình cảnh nghiệt ngã của gia đình nghèo: Cha mất, mẹ bị u phổi, con mắc u não não ác tính đau đớn tột cùng - Ảnh 3
Hai mẹ con chị Thính sống trong căn nhà tình thương do nhà nước hỗ trợ

“Hai đứa con lớn của tôi đã có gia đình, đang đi làm thợ hồ, cuộc sống cũng nghèo khó. Còn tôi giờ đây rơi vào tình trạng không còn khả năng lao động. Những ngày khỏe mạnh đi được vài bước thì đi ra đồng mò cua, bắt ốc được con nào hay con nấy. Có ngày thì nấu chén canh ăn qua bữa, có ngày thì mang cua ốc đi bán kiếm vài đồng mua thuốc cho con trai. Tôi khổ đã quen, sống đau đớn cũng quen nên chỉ mong dành hết mọi điều tốt lành cho con. Ước gì tôi có thể gánh thay căn bệnh quái ác này cho con, để cháu có cuộc đời khỏe mạnh, vui vầy” – Chị Thính rơi nước mắt tâm sự.

Tình cảnh nghiệt ngã của gia đình nghèo: Cha mất, mẹ bị u phổi, con mắc u não não ác tính đau đớn tột cùng - Ảnh 4
Chị Thính đi khắp nơi xin từng đồng tiền đóng tạm ứng điều trị cho con

Hai mẹ con chị Thính sống trong căn nhà tình thương do chính quyền hỗ trợ. Nhiều tháng qua, chị Thính và con trai luân phiên chăm sóc nhau mỗi khi đau ốm. Còn những ngày hai mẹ con có thể đi đứng được, cả hai rủ nhau đi bắt ốc kiếm tiền mua gạo.

Tâm sự với chúng tôi, em Linh mếu máo: “Xin mọi người giúp mẹ con cháu. Mẹ cháu bị bệnh nặng lắm, khối u ở phỗi mỗi ngày lớn thêm. Cháu mong có tiền đưa mẹ đi khám bệnh, mổ khối u phổi, mổ thận để sống với cháu. Vì nhà cháu không có tiền nên mẹ phải đi xin tiền chữa bệnh cho con mà không lo nghĩ gì đến sức khỏe của mình. Con muốn được ở bên cạnh mẹ nhiều hơn nữa”.

Tình cảnh nghiệt ngã của gia đình nghèo: Cha mất, mẹ bị u phổi, con mắc u não não ác tính đau đớn tột cùng - Ảnh 5
Hai mẹ con chị Thính luân phiên chăm sóc nhau khi đau ốm

Dường như bao nhiêu đau khổ cứ đeo bám cuộc đời chị Thính. Chồng lâm bệnh nặng phải chạy chữa gần 10 năm ròng; khi sức cùng lực kiệt thì bản thân mình mắc bệnh quái ác; đau đớn tột cùng khi con trai bị mắc bệnh u não ác tính. Thế nhưng chẳng dám than vãn nữa lời vì sợ con buồn, chị Thính cố nuốt những giọt nước mắt uất nghẹn vào trong, cố gắng mạnh mẽ để chăm lo cho con. Trong hòa cảnh tận cùng của đau khổ, bé Linh và chị Thính rất cần sự chung tay chia sẻ, giúp đỡ của mọi người để vượt qua bạo bệnh.

Mọi đóng góp giúp đỡ mẹ con chị Thính vượt qua hoạn nạn, quý độc giả vui lòng gửi về: Chị Đỗ Thị Thính bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, số điện thoại: 039 7424 841

Số tài khoản 4813205335911 - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), chi nhánh Bình Thuận

Chủ tài khoản: Đỗ Thị Thính

Hoặc xin gửi về:

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP HCM

Số tài khoản: 040 01 01 0085 449 - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank), chi nhánh TP.HCM

Nội dung: Giúp đỡ mẹ con chị Thính - Mã số 40

Với những độc giả ở nước ngoài muốn đóng góp ủng hộ, xin vui lòng gửi về:

Tên tài khoản: CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP HCM

Số tại khoản: 040 01 37 0038 251

Loại tiền: USD

Ngân hàng: Vietnam Maritime Commercial Stock Bank - HCM City Branch.

Mã số SWIFT (SWIFT Code): MCOBVNVX003

Mọi chi tiết xin liên hệ Email: info@phunusuckhoe.vn hoặc Số điện thoại: 0909 750 307

Trân trọng cảm ơn!

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Những con giáp dưới đây gánh hết lộc trời về nhà, làm việc gì cũng thành công hơn người, đổi vận giàu sụ trước thềm 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   hoàn cảnh khó khăn ở Bình Thuận hoàn cảnh cần giúp đỡ hoàn cảnh thương tâm

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 52 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 1 giờ 52 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 22 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 2 giờ 52 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 22 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 4 giờ 22 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 5 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay