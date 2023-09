Bé Chi mắc bệnh teo túi mật bẩm sinh, cái bụng phình to, căng cứng - Ảnh: Mai Mai

Biết con đau, chị Trần Thị Thương (26 tuổi, mẹ bé Chi) lại đưa đôi bàn tay chai sạm xoa nhẹ lên cái bụng căng cứng của con gái rồi thở dài chia sẻ. Sinh được 15 ngày thì chị Thương phát hiện con gái đi ngoài phân bạc, nước tiểu màu vàng đục, da vàng. Đưa con đi thăm khám, gia đình đau đớn khi cầm kết luận con bị teo mật bẩm sinh.

“Vừa 1 tháng tuổi, con tôi đã phải phẫu thuật cắt bỏ túi mật để giữ tính mạng. Cứ hi vọng sau phẫu thuật sức khỏe sẽ dần ổn định, nào ngờ càng lớn con yếu dần, cái bụng thì to lên bất thường, căng cứng. Bác sĩ giải thích, vì nội tạng của con thiếu túi mật nên gan, phổi phải hoạt động gấp đôi khiến các bộ phận này to bất thường. Bụng của con cũng vì vậy mà to lên từng ngày”, chị Thương nghẹn ngào.