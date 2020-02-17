Bé Nguyễn Ngọc Khánh Chi (8 tháng tuổi, ngụ thôn Thượng Thủy, xã Quảng Thủy, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình ) nằm thiêm thiếp trên giường bệnh. Em ngủ chập chờn, tiếng thở gấp gáp, mệt mỏi. Thỉnh thoảng bé lại giật mình, đưa tay ôm bụng rồi hướng khuôn mặt nhăn nhó về phía người mẹ như để cầu cứu khi cơn đau lại kéo đến.

“Vừa 1 tháng tuổi, con tôi đã phải phẫu thuật cắt bỏ túi mật để giữ tính mạng. Cứ hi vọng sau phẫu thuật sức khỏe sẽ dần ổn định, nào ngờ càng lớn con yếu dần, cái bụng thì to lên bất thường, căng cứng. Bác sĩ giải thích, vì nội tạng của con thiếu túi mật nên gan, phổi phải hoạt động gấp đôi khiến các bộ phận này to bất thường. Bụng của con cũng vì vậy mà to lên từng ngày”, chị Thương nghẹn ngào.

Biết con đau, chị Trần Thị Thương (26 tuổi, mẹ bé Chi) lại đưa đôi bàn tay chai sạm xoa nhẹ lên cái bụng căng cứng của con gái rồi thở dài chia sẻ. Sinh được 15 ngày thì chị Thương phát hiện con gái đi ngoài phân bạc, nước tiểu màu vàng đục, da vàng. Đưa con đi thăm khám, gia đình đau đớn khi cầm kết luận con bị teo mật bẩm sinh.

Chị Thương nhắc đến bệnh tình của đứa con bất hạnh - Ảnh: Mai Mai

8 tháng, bé Chi chỉ nặng 6kg nhưng cái bụng đã chiếm 1/2 trọng lượng cơ thể. Suốt thời gian dài chiến đấu với bệnh tật, sức khỏe em ngày càng yếu, da xanh xao, ít ăn, ít ngủ, thường xuyên quấy khóc.

Sự sống mong manh

Vợ chồng chị Thương và anh Nguyễn Chiến Thắng (33 tuổi) sinh được 2 người con. Trước bé Chi còn một chị gái mới 3 tuổi đang nhờ ông bà nội ở quê chăm sóc. Kinh tế gia đình phụ thuộc vào 3 sào ruộng. Những ngày nông nhàn, ai thuê cuốc đất, phụ hồ, chặt cây... anh Thắng cũng nhận làm để kiếm thu nhập.

Từ ngày con gái mắc bệnh hiểm nghèo, anh Thắng cũng nghỉ việc, cùng vợ đưa con lên bệnh viện để thay nhau chăm sóc, không thể làm gì kiếm thu nhập. Kinh tế gia đình ngày càng khó khăn.

8 tháng tuổi, bé Chi chỉ nặng 6kg nhưng cái bụng chiếm 1/2 trọng lượng cơ thể - Ảnh: Mai Mai

“Bệnh con gái tôi ngày càng nặng nên cứ quấy khóc suốt ngày đêm, phải thay nhau ẵm bồng. Con cái như thế này tôi cũng không còn tâm trí nào đi làm, sợ khi quay trở về không còn cơ hội gặp con nữa. Tôi chỉ ước có thể gánh bệnh tật thay con, để thấy con được sống những ngày bình yên, để thấy con cười”, anh Thắng đau đớn.

Vừa 8 tháng tuổi nhưng bé Chi đã phải trải qua chuỗi ngày dài đau đớn vì sống chung với căn bệnh hiểm nghèo. Những tháng ngày dài đầy khó khăn phía trước của đứa trẻ bất hạnh này đang cần lắm sự chung tay giúp đỡ của độc giả xa gần.