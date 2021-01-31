Top 15 thực phẩm nên tránh trong chế độ giảm cân

Với mong muốn sở hữu thân hình thon gọn, nhiều bạn đã tìm đến những cách giảm cân nổi tiếng như chế độ Keto, Low-carb hay Paleo. Giảm cân với chế độ khoa học, không dùng đến các thực phẩm giảm cân cần tránh, không sớm thì muộn bạn sẽ có được dáng đẹp eo thon như mơ ước.

Giảm cân không nên ăn gì? Trong muôn vàn thực phẩm hằng ngày, thực phẩm nên tránh trong chế độ giảm cân là những thức ăn có chứa nhiều chất béo, tinh bột xấu, đồ uống có cồn,… Chúng ta cần tránh để không phá hỏng kế hoạch sắp đến của mình.

Theo đó, một chế độ ăn uống healthy lành mạnh cần gạch bỏ khá nhiều thực phẩm, điển hình là những loại thực phẩm sau đây:

Nguyên tắc cần tuân thủ khi giảm cân khoa học đó là tổng lượng calories nạp vào < calories cơ thể tiêu thụ. Theo các chuyên gia dinh dưỡng , dùng những thực phẩm thiếu lành mạnh, gây thèm ăn hoặc ảnh hưởng đến đường huyết, tim mạch sẽ khiế chế độ giảm cân thất bại.

1. Thịt đỏ

Thịt đỏ có chứa nhiều calo và protein. Để chuyển hóa lượng protein lớn này thành chất dinh dưỡng hiệu quả, cơ thể cần nhiều thời gian, tuy nhiên cũng dễ tạo nên mỡ thừa trong cơ thể.

Hạn chế nạp thịt đỏ vào cơ thể cũng có nghĩa là giảm lượng calo và hạn chế mỡ thừa cho cơ thể

Những loại thịt đỏ có thể kể đến như thịt bò, thịt lợn, thịt cừu, thịt bê, thịt trâu… Hạn chế nạp thịt đỏ vào cơ thể cũng có nghĩa là giảm lượng calo và hạn chế mỡ thừa cho cơ thể.

+ Bánh ngọt

Những loại bánh ngọt giàu năng lượng như Donut, bánh kem, cupcakes, cookies… có chứa nguồn năng lượng dồi dào, nhiều đường và chất béo. Vì một vóc dáng thon gọn, chị em cần ngưng ăn bánh ngọt càng sớm càng tốt.

Vì một vóc dáng thon gọn, chị em cần ngưng ăn bánh ngọt càng sớm càng tốt

+ Thức uống có ga

Các loại nước ngọt tuy giúp giải khát hiệu quả nhưng có thể sẽ là thủ phạm khiến vòng 2 tăng lên vài cm. Lý do bởi chúng có chứa thành phần chủ yếu là đường/chất tạo ngọt có hại cho sức khỏe.

+ Các loại Frappe

Frappe hay còn gọi là thức uống đá xay đã không còn xa lại gì với chúng ta. Ngoài hàm lượng đường cao từ sữa, syrup, frappe còn “tặng” bạn thêm vài trăm calo khi dùng kem lớp kem tươi ở trên.

Thay cho frappe, bạn nên chọn những món sinh tố trái cây và làm ngọt bằng một chút mật ong.

+ Thức ăn nhanh

Fast food luôn luôn là “kẻ thù” của bất kỳ chế độ ăn kiêng giảm cân nào. Hầu hết thức ăn nhanh đều là các đồ chiên nhiều dầu mỡ (gà chiên, khoai tây chiên, thịt xông khói) hoặc có nhiều phô mai như pizza.

Một khẩu phần fast food có thể lên 1.000 kcal và hãy tưởng tượng, phải mất đến gần 2 tiếng chạy bộ/đạp xe để đốt hết số năng lượng dư thừa này.

Fast food luôn luôn là “kẻ thù” của bất kỳ chế độ ăn kiêng giảm cân nào

+ Đồ ăn vặt

Những khung giờ giữa các bữa ăn chính thường khiến bao tử bạn “lên tiếng” và theo bản năng bạn sẽ tìm đến một số món ăn vặt để thỏa mãn cơn đói. Các loại chips, bánh snack có sẵn trong bịch vừa rẻ vừa ngon có lẽ luôn nằm trong tầm ngắm của bạn.

Nhưng bạn có biết những món ăn này thường chứa nhiều chất béo bão hòa (satured fat) làm tăng nguy cơ béo phì, dẫn đến bệnh tim mạch, cholesterol cao.

+ Cơm, mì, bánh mì trắng

Bột mì trắng – thành phần chính của cơm, mì, bánh mì là bột mì đã qua tinh chế, thường không còn nhiều chất dinh dưỡng như hạt ngũ cốc ban đầu. Hơn nữa, cơ thể chúng ta hấp thụ thành phần này rất nhanh, dễ khiến bạn cảm thấy đói trong một khoảng thời gian ngắn sau khi ăn.

Để thay thế bằng những món ngũ cốc lành mạnh hơn, bạn nên dùng cơm gạo lứt, bánh mì đen hoặc ngũ cốc nguyên hạt để cơ thể hấp thụ từ từ, tạo cảm giác no lâu hơn.

+ Trái cây đóng hộp

Những lát trái cây cắt sẵn với màu sắc sặc sỡ trông khá hấp dẫn khi ăn cùng những ly cocktail. Tuy nhiên, tất cả các loại trái cây đóng hộp đều được ngâm trong đường hóa học và chứa chất bảo quản, nên dù là ngon miệng nhưng bạn nên hạn chế nạp đường vào cơ thể khi đang trong chế độ ăn kiêng giảm cân và thay bằng trái cây tươi như dâu, bưởi, cam…

Trái cây đóng hộp

+ Các loại sốt salad

Salad là một món ăn không thể thiếu trong thời kỳ giảm cân của phái đẹp. Nhưng bạn đừng vô tình thêm năng lượng và chất béo từ các loại sốt dressing bán sẵn ngoài siêu thị để tăng mùi vị cho món rau xanh vì điều đó sẽ làm kế hoạch ăn kiêng của bạn “phá sản”. Dầu ô liu, giấm táo hoặc thậm chí sữa chua ít béo là những loại sốt an toàn cho cân nặng của bạn.

+ Kem

Món kem mát lạnh đều là món ăn ưa thích của trẻ em lẫn người lớn. Tuy vậy, với thành phần chính là kem béo, sữa và đường, bạn nên suy nghĩ lại nếu muốn có một vòng 2 thon gọn và cân nặng như ý. Thông thường, các món kem còn được ăn kèm với sốt, bánh, kẹo trang trí nên sẽ nạp cho bạn một khối kcal đáng kể đấy.

Các món kem còn được ăn kèm với sốt, bánh, kẹo trang trí sẽ nạp một khối kcal đáng kể

+ Sữa tươi nguyên kem

Sữa tươi là thức uống quen thuộc với tất cả mọi người để bổ sung canxi và một số chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thế. Quan trọng nhất trong chế độ ăn kiêng giảm cân vẫn là hạn chế lượng kcal và chất béo xấu vào cơ thể nên sữa tươi nguyên kem không phải là một lựa chọn khôn ngoan cho người muốn giảm cân. Bạn nên chọn những loại sữa đã được lược bớt chất béo hoặc chuyển sang uống sữa đậu nành, sữa hạnh nhân ít calo và chất béo.

+ Đường tinh luyện

Với những ai hảo ngọt, cho đường vào tất cả các món ăn là thói quen xấu, gây nhiều tác động xấu đến cân nặng và sức khỏe. Lý do bởi trong đường tinh luyện (đường trắng) có fructose, glucose sẽ tăng cường khả năng hấp thụ của cơ thể và dẫn đến mỡ bụng gia tăng.

Không những vậy, cơ thể sẽ cần mất một lượng vitamin khoáng chất lớn để chuyển hóa được lượng đường này. Do đó, theo khuyến cáo của WHO, mỗi người chỉ nên ăn dưới 10% lượng đường trong tổng calo cần thiết cho cơ thể.

Với những ai hảo ngọt, cho đường vào tất cả các món ăn là thói quen xấu, gây nhiều tác động xấu đến cân nặng và sức khỏe

+ Thanh sô cô la

Trừ sô cô la đen ra, hầu như tất cả các dòng sô cô la sữa đều có thể khiến vòng eo ngày càng to hơn. Bởi có chứa lượng calo lớn và rất nhiều đường nên sẽ có thẻ dẫn thế các thanh sô cô la thông thường cũng bị loại bỏ khỏi thực đơn giảm cân.

+ Trà sữa

Khỏi phải nói thì ai cũng biết trà sữa khiến cơ thể béo lên như thế nào. Trong trà sữa trân châu có chứa một lượng đường rất lớn, tương đương với 200 calo ~ 50 – 55g đường. Mất rất nhiều thời gian để tiêu hao lượng đường này. Để tiêu tốn hết lượng calo này chúng ta sẽ cần phải chạy bộ 10km.

Nên tạm biệt thói quen uống trà sữa mỗi ngày

Chính vì thế, để thành công với kế hoạch giảm cân, cách tốt nhất là nên tạm biệt thói quen uống trà sữa mỗi ngày. Việc hạn chế trà sữa càng lâu dài sẽ càng giúp dễ dàng sở hữu vóc dáng thon thả, gọn gàng.

+ Sushi

Sushi với rong biển và các nguyên liệu tươi sống giàu protein cùng lượng cơm trắng đi kèm ăn sẽ khiến cơ thể nạp nhiều đường, tích trữ nhiều calo. Món sushi khi được biến tấu với chiên nhiều dầu mỡ càng ảnh hưởng hiệu quả giảm cân của bạn.

Sushi với rong biển

* Tiêu chuẩn giảm cân dành cho người trưởng thành

Để giảm được 1kg trong 1 tuần thì cần cắt bớt 700 calo so với khẩu phần hiện tại. Vậy nếu muốn giảm 1kg trong 1 tuần thì mỗi ngày bạn cần cắt bớt 700 calo so với khẩu phần hiện tại.

Tuy nhiên, đây không phải là con số được khuyến khích bởi cơ thể sẽ khó có thể thích nghi khi giảm cân đột và dẫn đến nhiều hệ lụy không tốt cho sức khỏe. Chỉ cần đảm bảo số calories lý tưởng là 3500 calories/tuần. Số cân nặng giảm 0,45kg/ tuần là phù hợp nhất.

Với một người trưởng thành, để giảm được 1kg cần bớt đi 7000 calories

Trên đây là chia sẻ về những thực phẩm nên tránh trong chế độ giảm cân. Để thành công trong giảm cân và làm đẹp, đòi hỏi sự đầu tư và nghiêm túc trong thời gian dài.

Thay vì những phương pháp cấp tốc như thuốc giảm cân hay nhịn ăn ép cân, nếu bạn đã quyết tâm dùng ăn uống khoa học để giảm cân thì chắc chắn phải lưu tâm đến những thực phẩm giảm cân đã nêu ở trên. Hy vọng sẽ giúp quý độc giả có thể lập nên kế hoạch giảm cân hoàn hảo nhất và sớm có được thân hình thon đẹp hơn.