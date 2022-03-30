8 loại thực phẩm khuyên dùng nếu bạn muốn giảm cân

Giảm cân 30/03/2022 17:29

Để giảm cân thành công thì có một chế độ ăn uống hợp lý là quan trọng nhất. 8 loại thực phẩm sau đây sẽ giúp bạn giảm cân mà còn cung cấp đủ dinh dưỡng.

Các loại rau

Rau rất giàu chất xơ giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường trong cơ thể. Nếu bạn ăn sống cũng có thể bổ sung các enzym giúp quá trình giảm cân dễ dàng hơn. Hiệu quả đào thải độc tố trong cơ thể cũng rất tốt. Tránh ăn khoai môn và các loại củ. Nên tăng cường ăn những loại rau dễ giảm cân.

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Ảnh minh họa: giadinh.tv

Ví dụ…

・ Cà chua: Tăng cường trao đổi chất. Lycopene có tác dụng đẹp da.

・ Dưa chuột: Làm giảm sưng tấy.

・ Hành, tỏi: Allicin giúp cải thiện sự trao đổi chất khi kết hợp nấu chung với thịt.

Nấm

Giống như rau, nấm chứa rất nhiều chất xơ. Nấm cũng được cho là loại thực phẩm giúp loại trừ độc tố trong cơ thể.

Trứng

Đây được cho là một một loại thực phẩm dinh dưỡng trong chế độ ăn uống dinh dưỡng vì ngoài chứa vitamin C trứng còn chứa các loại vitamin và khoáng chất và chất xơ. Một thành phần tuyệt vời trong đời  sống hiện đại, đây là loại thực phẩm con người rất dễ tìm và dễ cân bằng dinh dưỡng trong chế độ ăn uống.

Thịt đỏ

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Ảnh minh họa: vnexpress.net

Thịt đỏ rất giàu protein giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Thịt nạc cũng chứa Carnitine một thành phần phân hủy chất béo. Thực phẩm này cũng chứa sắt là chất cần thiết cho quá trình chuyển hóa chất béo. Thịt cừu và thịt săn bắt hoang dã như chim được khuyến khích dùng vì chúng chứa ít chất béo.

Cá chứa nhiều chất Omega 3 cho cơ thể. Đồng thời đây là thực phẩm rất lành mạnh, có hàm lượng protein cao.

Món đậu nành lên men của Nhật (Natto)

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Ảnh minh họa: mard.gov.vn

Vì nó là thực phẩm lên men nên giúp cải thiện môi trường đường ruột. Các sản phẩm từ đậu nành rất tốt cho những người đang ăn kiêng.

Chứa nhiều axit oleic chất lượng cao và Coenzyme Q10 là chất choongd oxy hóa làm đẹp da.

Rong biển

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Ảnh minh họa: laodong.vn

Giàu khoáng chất như magie. Bạn có thể ăn bằng cách thêm rong biển và wakame sấy khô vào súp.

Theo Lulucos Bys

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