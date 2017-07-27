Giải thích về việc một số ý kiến đang xầm xì trong dư luận cho rằng Trương Ngọc Ánh hứa suông, chậm trễ trao tiền điều trị thẩm mỹ cho gia đình nữ sinh Thu Hương, nữ diễn viên cho biết vụ việc này khiến cho cô bị tổn thương đồng thời gây bức xúc cho cô vô cùng khi tên tuổi bị lạm dụng cho mục đích PR. Trong cuộc phỏng vấn, Trương Ngọc Ánh chia sẻ cô đã từng đề cập là đưa Thu Hương sang Thái Lan để điều trị thẩm mỹ nhưng gia đình không đồng ý, nhất quyết chỉ muốn lấy tiền mặt.

Liên quan vụ việc Trương Ngọc Ánh bị "tố" quỵt tiền hỗ trợ cho nữ sinh bị tạt axit , ngày 26/7, nữ diễn viên Hương Ga đã có cuộc trả lời phỏng vấn Báo Phụ nữ TP.HCM.

Cũng trong cuộc phỏng vấn trên Phụ Nữ TP.HCM, bà Duyên, chủ cơ sở thẩm mỹ đồng tài trợ với Trương Ngọc Ánh, cho biết: "Mẹ của Thu Hương bị một người nhân viên cũ đứng sau giật dây, nhất quyết đòi tiền mặt".

Ngay sau đó, Thu Hương đã chính thức lên tiếng về vụ việc này.

Từ một câu nói trước tòa, mọi việc đã bị đẩy đi quá xa?

Trên trang facebook cá nhân, nữ sinh này đã chia sẻ như sau: “Ngày 20/4/2017, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án, chủ tọa đã hỏi gia đình có nhận được số tiền của diễn viên Trương Ngọc Ánh chưa. Mẹ tôi chỉ trả lời là đến bây giờ vẫn chưa nhận, chỉ vậy thôi mà mọi người lại gán ghép gia đình tôi vào tội tham lam, đòi hỏi”.

Thu Hương cũng cho biết khi còn điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh đến thăm và trao tặng gói thẩm mỹ, nhưng gia đình đã từ chối vì nghĩ số tiền đó quá lớn. Gia đình cũng dự liệu nếu chi phí điều trị thấp hơn thì gia đình lại bị mang tiếng nên quyết đinh không nhận.

Trong lúc đó, nữ diễn viên Hương Ga đã giải thích cũng như nói lời động viên, tâm sự và kể cho Hương nghe về những câu chuyện nghị lực. Nữ diễn viên còn đề nghị chụp hình và chỉ lấy phía đằng sau của Hương chứ không phải chính diện, Thu Hương cho biết.

Hiểu lầm và tổn thương không đáng có

Trong dòng tâm sự được đăng tải, Hương còn nói về việc gia đình khó khăn đi vay mượn tiền khắp nơi, có người biết chuyện thì không nói, còn người không biết chuyện lại nói “Đã nhận được 300 triệu rồi mà còn đi vay nợ”, những điều này đã khiến gia đình Hương chịu nhiều tổn thương và mệt mỏi.

Thu Hương cho biết ngày 20/2/2017 là ngày đầu tiên đi Thái Lan điều trị, khi chuẩn bị ra sân bay thì mới biết không phải người bên Thẩm mỹ viện C. dẫn dắt. Giữa nhiều luồng thông tin, gia đình Hương đã vô tình trở thành những kẻ tham tiền, nhận tiền của nhiều nhà tài trợ cùng lúc.

Ngay khi được đăng tải, nội dung chia sẻ của cô nữ sinh này đã nhận được nhiều ý kiến an ủi, động viên từ cộng đồng mạng.

Xoay quanh câu chuyện tranh cãi gây ồn ào dư luận những ngày qua này, cuối cùng đôi bên đều đã lên tiếng. Dù bản chất câu chuyện thế nào, độ chính xác của thông tin ra sao thì việc để xảy ra những hiểu lầm và khuất tất này ít nhiều gì đi nữa cũng đã khiến cho những người trong cuộc hứng chịu những tai tiếng và sự dèm pha có khi là rất không đáng có!