Vào cuối tháng 3/2016, vụ nữ sinh Thu Hương bị tạt axit, làm hủy hoại toàn bộ khuôn mặt và hỏng một bên mắt đã gây xôn xao trong dư luận.

Cũng vào thời điểm đó, nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh đã đến thăm, hỗ trợ 30 triệu đồng tiền viện phí cho gia đình bé Hương. Nữ diễn viên và một đơn vị thẩm mỹ viện còn đích thân trao tặng 300 triệu đồng để bé Hương được phẫu thuật thẩm mỹ tại Thái Lan.

Thế nhưng, đã 1 năm trôi qua, cô Lộc, mẹ bé Hương, cho biết, hiện tại gia đình chưa nhận được số tiền cũng như phản hồi nào từ Trương Ngọc Ánh.

Trao đổi với Phụ Nữ và Gia Đình, cô Lộc chia sẻ: “Khi con bé còn điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, có Trương Ngọc Ánh đến thăm và nói là sẽ hỗ trợ tiền phẫu thuật. Vì nhà nghèo nên người ta nói gì thì tôi nghe đó, làm việc thiện là tùy mỗi người, chứ tôi không dám đòi hỏi”.

Nhưng cho đến nay, lời hứa của nữ diễn viên Hương Ga chỉ là lời hứa suông, khiến cư dân mạng vô cùng bức xúc.

Sau hơn một năm, tình trạng của bé Hương đã ổn định nhưng cô bé vẫn còn mặc cảm, tự ti về bản thân. Không chịu tiếp xúc với bất kỳ ai, đi học về là cô bé ở suốt trong nhà, không ra ngoài.

Cô Lộc tâm sự: “Nhìn thấy con như vậy tôi cũng xót xa, có người hỏi về số tiền của Trương Ngọc Ánh nên tôi mới lên tiếng chứ không dám đá động đến ai”.

Trước dư luận về vụ việc này, nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh đã đăng đàn lên tiếng phản pháo, cho rằng đã vô cùng tổn thương vì bị lạm dụng tên tuổi để PR cho một đơn vị nào đó, trong khi sự việc chỉ là hiểu lầm của hai bên. Bên cạnh đó, cô nói cũng sẽ làm sáng tỏ mọi việc để lấy lại danh tiếng cho mình.

Nữ diễn viên cũng chia sẻ rằng, cô cũng không muốn mẹ con bé Hương trở thành công cụ PR cho một tổ chức hay đơn vị nào đó.

Lại là một trường hợp "từ thiện ảo, hảo tâm lừa"?

Trao đổi với Phụ Nữ và Gia Đình, ông Phạm Đình Trung, người đại diện cho Thẩm mỹ viện J., tổ chức mà diễn viên Trương Ngọc Ánh nhắc đến trong bài viết, cho biết: “Tôi chỉ là đơn vị đến sau, tôi gặp bé Hương vào tháng 10/2016, được biết cô bé chưa nhận được điều trị nào hết, nên tôi đã hỗ trợ bằng ngân sách của bên bệnh viện tôi chứ không hề đụng chạm gì đến Trương Ngọc Ánh”.

Đồng thời, ông Trung cũng lên tiếng khẳng định rằng việc gia đình bé Hương chưa nhận được tiền của Trương Ngọc Ánh là sự thật, và ông cũng không mong muốn nữ diễn viên kéo ông vào "cuộc chiến" này.

Chiều 26/7, nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh đã có cuộc trả lời phỏng vấn với báo Phụ Nữ TP.HCM. Cô cho biết: "Tôi và đại diện bên thẩm mỹ đã đề cập là đưa bé Hương đi điều trị thẩm mỹ, với điều kiện là có người công ty đi cùng và chi trả hết mọi chi phí phát sinh, nhưng gia đình khăng khăng không chịu và chỉ muốn nhận tiền mặt".

Ngoài ra, cũng qua báo này, bà Duyên, chủ cơ sở thẩm mỹ đồng tài trợ với Trương Ngọc Ánh, cho biết: "Mẹ của Thu Hương bị một người nhân viên cũ đứng sau giật dây, nhất quyết đòi tiền mặt".

Bên cạnh đó, nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh cũng hứa là sẽ tiếp tục hỗ trợ cũng như tạo điều kiện để bé Hương có thể hòa nhập với cộng đồng sau khi em khỏe hẳn.

Ngay sau khi được đăng tải, vụ việc đã gây xôn xao. Bởi từ lâu, trong dư luận đã tồn tại những thông tin cho rằng không ít người, nhất là nhiều người nổi tiếng chỉ dùng những hoạt động từ thiện như là những chiêu trò để đánh bóng tên tuổi bản thân chứ không hề thật tâm giúp đỡ những người khó khăn.

Và sự việc này, một lần nữa, đã khuấy động trở lại những lời đồn đại đó.