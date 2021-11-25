Vợ Hồng Đăng gây chú ý vì phần đầu gối thâm xì, phát ngôn của cô khiến dân tình sốc toàn tập

Nhận được bình luận "đi nghỉ dưỡng cái thâm đầu gối ngay" của dân mạng, vợ Hồng Đăng đã có màn đáp trả gây sốc.

Mới đây, vợ chồng Hồng Đăng đã đưa hai con gái đi nghỉ dưỡng. Trên trang cá nhân, vợ Hồng Đăng đăng ảnh chồng và con ở dưới hồ bơi, trong khi cô ở trên bờ chụp ảnh.

Hình ảnh hạnh phúc của cặp đôi trong chuyến đi nghỉ dưỡng cùng gia đình.

Người đẹp chia sẻ: "Trời lạnh lắm mà sao chúng em thấy ấm áp quá vậy nè. Bơi lội là điểm mạnh của các bạn ý luôn, lại là nước khoáng nóng thì bao giờ mới chịu lên đây. Ở quanh toàn mỹ nữ vậy không sướng sao được ba nhỉ".

Đăng cùng dòng chia sẻ là tổ hợp những bức ảnh vui vẻ của cả gia đình bên hồ bơi, tại đây cô nàng đã bị dân tình soi ra điểm bất thường. Đó chính là phần đầu gối bị thâm của Anh Đào. Không rõ ngọn nguồn vết thâm từ đâu mà có nhưng dân mạng đã có những bình luận cực hài hước.

"Quỳ mạnh mẽ quá chị Đào ơi", "Đi nghỉ dưỡng cái thâm đầu gối ngay"... Và bà mẹ 2 con cũng có màn đáp trả vô cùng hài hước, dễ gây hiểu lầm. Có thể thấy, Anh Đào khá thân thiện và hài hước với fans của chồng, cô không ngại ngần đùa giỡn với họ dưới phần bình luận.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-hong-dang-gay-chu-y-vi-phan-dau-goi-tham-xi-phat-ngon-cua-co-khien-dan-tinh-soc-toan-tap-438494.html