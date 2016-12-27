Vợ Chu Đăng Khoa khoe quà được mẹ tặng

Giải trí 27/12/2016 10:08

Trên trang cá nhân, Vân Anh hạnh phúc chia sẻ về món quà được 'mẹ nội' tặng.

Mới đây, vợ Chu Đăng Khoa chia sẻ hình ảnh là những món quà được 'mẹ nội' tặng. Bà mẹ 3 con tỏ ra hạnh phúc và vui mừng trước những chiếc bình cô yêu thích. Cô viết: "Lộc lộc lộc... Được nhận quà tặng rất qúy từ mẹ nội kính yêu".

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Những món quà Vân Anh được 'mẹ nội' tặng.

Chia sẻ của Vân Anh nhanh chóng nhận được nhiều lượt like (thích), bình luận tỏ ra ngưỡng mộ về mối quan hệ của chị và gia đình chồng. Bên cạnh đó, nhiều lời khen cũng được dành cho 'mẹ chồng' Vân Anh bởi bà khá tâm lý, hết lòng yêu thương 'con dâu' của mình.

Trần Thuý Nga bình luận: "Lộc bình này mẹ chồng cho con dâu có ý nghĩa lắm đấy, vừa là đồ trang trí và để trưng thờ cúng, mà thờ cúng thì phải là có cháu đức tôn đấy".

"Hạnh phúc cũng chỉ cần vậy là quá đủ đầy rồi em nhỉ. Cứ sống an nhiên, cuộc đời này sòng phẳng lắm mà em. Hạnh phúc cho đi thì yêu thương nhận lại" - tài khoản Nguyen Hoa chia sẻ. 

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Các bình luận xuýt xoa của dân mạng về tình cảm của 'mẹ nội' dành cho Vân Anh.

Vừa qua, trong chuyến lưu diễn kết hợp mừng sinh nhật tại Mỹ, Hồ Ngọc Hà lại vướng khá nhiều ồn ào dư luận khi bức ảnh cô tình tứ bên Chu Đăng Khoa giữa đường phố New York được cư dân mạng lan truyền. Hay gần đây nhất là thông tin 'đại gia kim cương' tháp tùng cô đi diễn, cả hai tỏ ra thân mật và công khai hôn nhau trên sân khấu...

Trong mọi scandal xảy ra, dường như giải pháp quen thuộc của Hà Hồ chính là chọn cách im lặng cho mọi chuyện qua đi. Trong khi đó, Vân Anh - vợ của Chu Đăng Khoa lại thẳng thắn chia sẻ các suy nghĩ lên trang cá nhân hút hàng nghìn lượt like, share từ dư luận. Thậm chí Vân Anh không ngần ngại dùng nhiều lời cay đắng, nặng nề nhắm thẳng vào Hà Hồ.

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Hình ảnh Hà Hồ và Chu Đăng Khoa tại Mỹ.

Tối 1/12, Hà Hồ tham dự một sự kiện tại TP HCM sau chuyến lưu diễn tại Mỹ. Theo đó, cô dự một phát động chiến dịch mang tên Yêu bản thân. Khách tham gia sẽ cùng chia sẻ những thông điệp, mong muốn của cá nhân vào một tấm thiệp và treo trên cây xanh trưng bày.

Thông điệp mà giọng ca 'Tội lỗi' gửi gấm là: "Tôi - một người luôn gắn với những thị phi rắc rối, phiền toái và luôn sống trong một cuộc sống căng thẳng. Dù vô tình, vô tâm hay thế nào thì tôi luôn hướng đến một cuộc sống không khiến ai buồn… Mong mọi thứ bình an cho tôi và cho mọi người".

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Thông điệp của Hồ Ngọc Hà.

Trước đó không lâu, vợ Chu Đăng Khoa đăng tải tâm thư khá dài trên trang cá nhân.

"...Vì sự lén lút lâu ngày làm cho em mệt mỏi hay em muốn đốt cháy giai đoạn để gột rửa vết nhơ. Ừ, đáng ra tôi không thèm chấp vì tình yêu và cuộc sống tôi biết đâu là điểm dừng, em bắn tin gần bắn tin xa tôi xem như không nghe, em lại chơi trò truyền thông thì chả nhẽ tôi mù không biết đọc, ừ thì cũng xem như không đọc được, phải vất vả đóng vai người tốt gửi tin cho tôi. 

Thử phản ứng của tôi? Tôi phản ứng thì gia đình tôi bị đẩy bên bờ vực thẳm, tôi không phản ứng coi như là tôi chấp nhận cho em dẫm đạp lên hạnh phúc của tôi một cách công khai.

Ly hôn hay không muốn ly hôn là do người đàn ông chỉ muốn thêm không muốn bớt, và vợ chồng tôi đang bàn bạc để đi đến quyết định cuối cùng, nên em cố hạ nhục kế ép chồng tôi thêm chút nữa tranh thủ chồng tôi đang có chút điện với em..." - trích chia sẻ của Vân Anh trên Facebook cá nhân.

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Dù xảy ra nhiều ồn ào xoay quang chuyện tình cảm của chồng, Vân Anh vẫn tỏ ra hạnh phúc bên các con. Cô xem con là món quà vô giá và phấn đấu làm việc thật tốt.

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