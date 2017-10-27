Ví mình như 'thằng ăn cắp', nghệ sĩ Chí Trung vạch trần nỗi khổ của nghệ sĩ Việt khi lưu diễn nước ngoài

Đi công tác ở nước ngoài, nghệ sĩ Chí Trung bất ngờ đăng ảnh kèm chia sẻ ví mình như “thằng ăn cắp” khiến khán giả bật cười.
Mới đây, trong chuyến đi công tác Nhật Bản, Chí Trung bất ngờ chia sẻ hình ảnh kèm dòng trạng thái hài hước khiến dân mạng thích thú. Vì thèm thuốc lá nên “Táo Giao thông” chấp nhận ngồi xổm giữa đêm trong công viên để được hút thuốc.
Nam nghệ sĩ hài hước viết: “Đi nước ngoài chán bỏ xừ. Thèm thuốc, ngồi xổm giữa đêm trong công viên thanh vắng mà... như thằng ăn cắp!".
Chia sẻ của anh khiến fan không thể nhịn cười. Chí Trung đã “vạch trần” những nỗi khổ của sao Việt khi đi diễn ở nước ngoài. Trái với những hình ảnh lung linh được đăng tải trên các phương tiện truyền thông, hành trình lưu diễn của sao Việt cũng vất vả, gian nan.