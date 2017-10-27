Ví mình như 'thằng ăn cắp', nghệ sĩ Chí Trung vạch trần nỗi khổ của nghệ sĩ Việt khi lưu diễn nước ngoài

Mới đây, trong chuyến đi công tác Nhật Bản, Chí Trung bất ngờ chia sẻ hình ảnh kèm dòng trạng thái hài hước khiến dân mạng thích thú. Vì thèm thuốc lá nên “Táo Giao thông” chấp nhận ngồi xổm giữa đêm trong công viên để được hút thuốc.

Nam nghệ sĩ hài hước viết: “Đi nước ngoài chán bỏ xừ. Thèm thuốc, ngồi xổm giữa đêm trong công viên thanh vắng mà... như thằng ăn cắp!".