Tuấn Hưng mua xế hộp tặng chị hai nhân ngày sinh nhật

'Cảm ơn hai đã thay bố mẹ yêu thương, dạy dỗ em bao nhiêu năm qua...' - Tuấn Hưng viết.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Tuấn Hưng vừa chia sẻ món quà ý nghĩa anh dành tặng chị hai nhân ngày sinh nhật thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. "Cuối cùng thì món quà sinh nhật e muốn tặng Hai cũng đã về tới. Suy nghĩ bao lâu cuối cùng đã chọn được thứ ý nghĩa và thiết thực trong thời điểm này với Hai. Mong là Hai sẽ thích nó" - giọng ca 'Vầng trăng khuyết' trải lòng.

Ngoài là ông bố luôn hết lòng yêu thương vợ, con, khi sự nghiệp thành công Tuấn Hưng luôn nhớ đến những người yêu thương, dạy dỗ anh lúc xưa. Tấm lòng và cách sống của nam ca sĩ nhận được nhiều lời khen ngợi và ngưỡng mộ từ khán giả.

Trước sự xuýt xoa từ dư luận, Tuấn Hưng nhắn nhủ: "Trong điều kiện mình có thể, em nghĩ ai cũng sẽ làm giống em. Đặc biệt là dành cho người mình yêu thương và trân trọng".

Nhận được món quà ý nghĩa từ Tuấn Hưng, chị Huyền Thanh cũng vui vẻ chia sẻ cảm xúc: "Quà "đầy tháng" được em trai gửi gấm và đóng gói chu đáo từ Biên Hoà. Bỗng dưng sinh nhật cũng có ý nghĩa hơn - nhất là những người hay quên sinh nhật như mình".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tuan-hung-mua-xe-hop-tang-chi-hai-nhan-ngay-sinh-nhat-183773.html