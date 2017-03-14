Tuấn Hưng mua xế hộp tặng chị hai nhân ngày sinh nhật

Giải trí 14/03/2017 14:32

'Cảm ơn hai đã thay bố mẹ yêu thương, dạy dỗ em bao nhiêu năm qua...' - Tuấn Hưng viết.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Tuấn Hưng vừa chia sẻ món quà ý nghĩa anh dành tặng chị hai nhân ngày sinh nhật thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. "Cuối cùng thì món quà sinh nhật e muốn tặng Hai cũng đã về tới. Suy nghĩ bao lâu cuối cùng đã chọn được thứ ý nghĩa và thiết thực trong thời điểm này với Hai. Mong là Hai sẽ thích nó" - giọng ca 'Vầng trăng khuyết' trải lòng. 

Tuấn Hưng mua xế hộp tặng chị hai nhân ngày sinh nhật - Ảnh 1
Tuấn Hưng mua xe hơi tặng chị hai nhân ngày sinh nhật.

Ngoài là ông bố luôn hết lòng yêu thương vợ, con, khi sự nghiệp thành công Tuấn Hưng luôn nhớ đến những người yêu thương, dạy dỗ anh lúc xưa. Tấm lòng và cách sống của nam ca sĩ nhận được nhiều lời khen ngợi và ngưỡng mộ từ khán giả. 

Trước sự xuýt xoa từ dư luận, Tuấn Hưng nhắn nhủ: "Trong điều kiện mình có thể, em nghĩ ai cũng sẽ làm giống em. Đặc biệt là dành cho người mình yêu thương và trân trọng".

Tuấn Hưng mua xế hộp tặng chị hai nhân ngày sinh nhật - Ảnh 2
Các bình luận tỏ ra ngưỡng mộ trước sự hào phóng của Tuấn Hưng.

Tuấn Hưng mua xế hộp tặng chị hai nhân ngày sinh nhật - Ảnh 3
Tuấn Hưng và chị hai.

Nhận được món quà ý nghĩa từ Tuấn Hưng, chị Huyền Thanh cũng vui vẻ chia sẻ cảm xúc: "Quà "đầy tháng" được em trai gửi gấm và đóng gói chu đáo từ Biên Hoà. Bỗng dưng sinh nhật cũng có ý nghĩa hơn - nhất là những người hay quên sinh nhật như mình".

Tuấn Hưng mua xế hộp tặng chị hai nhân ngày sinh nhật - Ảnh 4

Tuấn Hưng mua xế hộp tặng chị hai nhân ngày sinh nhật - Ảnh 5

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   Tuấn Hưng tuấn hưng tặng xe chị hai

TIN MỚI NHẤT

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 42 phút trước
Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Video 42 phút trước
Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 2 giờ 12 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 3 giờ 12 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn