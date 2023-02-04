Hai nghệ sĩ xiếc chinh phục kỷ lục Guinness quốc tế cuối cùng trong sự nghiệp tại Milan, Italy.

Tối 3/2 (giờ Việt Nam), anh em “Hoàng tử xiếc” Giang Quốc Cơ - Giang Quốc Nghiệp lập Kỷ lục Thế giới Guinness lần thứ ba tại thành phố Milan (Italy). Cả hai bịt mắt chồng đầu đi lên và xuống trên cầu thăng bằng dài 10 m chỉ 40 cm chiều rộng với thời gian 1 phút 55 giây. Đây là thông tin khá bất ngờ với nhiều người bởi sau nhiều lần tập luyện thất bại, thậm chí còn bị chấn thương, đã có những ý kiến cho rằng anh em “Hoàng tử xiếc” khó có thể xác lập thêm kỷ lục thế giới lần thứ ba.

Theo quy định của Tổ chức Kỷ lục Guinness tại Ý, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp có 3 lần thực hiện. Tuy nhiên với kinh nghiệm của mình, chỉ trong lần đầu, cả hai chàng trai vàng của xiếc Việt Nam đã hoàn thành phần nội dung thử thách (cả hai bị bịt mắt chồng đầu đi qua các bậc thang lên xuống trong thời gian 115 giây). Quốc Cơ, Quốc Nghiệp chinh phục kỷ lục Guinness cuối cùng trong sự nghiệp. Ảnh: Zing Sau khi xác lập kỷ lục thế giới mới, cả hai anh em gửi lời cảm ơn đến khán giả đã tin tưởng, ủng hộ mình trong hành trình. Quốc Cơ nói đó chính là động lực để cả hai xác lập thành công kỷ lục thế giới mới, còn Quốc Nghiệp nói sẽ dành kỷ lục mới này làm món quà cưới tặng vợ.

Trước đó, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp gặp trục trặc trong các buổi tập. Khi bịt mắt, Quốc Cơ bị lệch hướng, trượt chân nên Quốc Nghiệp ngã xuống đệm đỡ phía dưới. Thời tiết lạnh giá ở Milan cũng gây trở ngại không nhỏ cho màn biểu diễn của hai nghệ sĩ. Trong buổi xác lập kỷ lục, không có đệm đỡ an toàn, vì vậy Ban tổ chức đã bố trí xe cứu thương túc trực để kịp thời hỗ trợ. Vượt qua những khó khăn, thử thách, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đã hoàn thành xuất sắc màn trình diễn, xác lập thành công kỷ lục thế giới mới và khép lại hành trình 20 năm thi đấu quốc tế đỉnh cao. Tiết mục của hai anh em "hoàng tử xiếc Việt Nam" dự kiến phát sóng vào ngày 20/2 tới đây. Quốc Cơ sinh năm 1984, được tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 28 tuổi. Quốc Nghiệp sinh năm 1989, nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 26 tuổi. Quốc Cơ bắt đầu tập xiếc từ năm 4 tuổi, Quốc Nghiệp tập lúc 5 tuổi. Hai anh em cùng biểu diễn chuyên nghiệp từ năm 1999 đến nay. Tiết mục nổi tiếng nhất của họ mang tên Sức mạnh đôi tay, lọt vào top 3 chung cuộc tại Britain's Got Talent 2018, gây ấn tượng mạnh với ban giám khảo và khán giả khắp thế giới. Năm 2021, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp xác lập kỷ lục Guinness leo 100 bậc thang trong 53 giây tại Nhà thờ Chánh tòa ở thành phố Girona (Tây Ban Nha). Cặp nghệ sĩ cũng từng lập kỷ lục Guinness tháng 12/2016 khi trình diễn chồng đầu, giữ thăng bằng leo liên tục 90 bậc thang nhà thờ này trong 52 giây.

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