Từ hàng ghế khán giả: Kim Lý - đóng phim thì ít cua gái thì tài

Nhưng rõ ràng là mối tình nào của anh qua đi, cũng được người hâm mộ chúc phúc. Đố ai mà dám ho he gì, khi lượng fan của Hà Hồ lẫn Trương Ngọc Ánh đông đảo khắp nơi. Vả chăng, ai lại nỡ vấy bùn lên Kim Lý, khi mà anh luôn luôn mặc sơ mi trắng, cư xử lịch lãm trong tình yêu và mặt lúc nào cũng tươi roi rói. Thử hỏi, trái tim các cô nàng có tan chảy ra không?

Nhắc tới anh, ai chẳng biết những thông tin cơ bản: sinh năm 1983, người Thụy Điển, gốc Việt. Từng đóng The boy who smells like fish (Chàng trai tanh mùi cá), phim này công chiếu tại Mỹ. Bộ phim Antiviral (Chống virus) anh đóng cũng nhận được đề cử một số hạng mục tại LHP Cannes.

Trước khi Kim Lý nổi đình đám ở Việt Nam, người hâm mộ chỉ biết về anh có thế. Mà có lẽ họ cũng chẳng quan tâm hoặc muốn biết nhiều hơn. Sự xuất hiện đầu tiên của Kim Lý ở thị trường điện ảnh Việt có lẽ là một cú đấm thật mạnh và khi ống kính quay vào anh, hiện ra một khuôn mặt điển trai, rất bảnh chứ không có gì là phong trần rắn rỏi của một giang hồ trong phim Hương Ga. Nhiều trái tim đã run rẩy từ đấy. Trong đó, có cả nàng Hương Ga, tức Trương Ngọc Ánh. Khỏi bàn tới doanh thu của Hương Ga, cũng khỏi bàn tới tài năng diễn xuất của Kim Lý.

Người xem dường như đã quên mất, chỉ mê mải để ý tới một diễn viên sạch sẽ, thơm tho và đẹp. Đẹp để làm gì? Để ngắm. Một thời gian dài, nhất là thời điểm 2014, khán giả dường như lên đồng khi rần rần các báo mạng, nơi đâu cũng thấy Kim Lý - Trương Ngọc Ánh phủ sóng. Tình giả thành tình thật. Công nhận Kim Lý tài thật. Từ một diễn viên trung bình tại thị trường điện ảnh quốc tế, giờ đây, anh đã bỗng nhiên vụt trở thành sao có thứ hạng ở Việt Nam, một nền điện ảnh khiêm tốn so với thế giới. Sự xuất hiện của Kim Lý dễ đem lại cho người ta một cảm giác như đang đón một làn gió với với mác danh xưng mỹ miều: người mẫu, nam diễn viên đến từ Thụy Điển và có những phim suýt tranh giải ở Cannes.

Kim Lý xuất hiện kèm theo bao nhiêu là tin đồn. Những tin đồn dù thật hay giả cũng là bệ phóng cho anh thoải mái đi lại trong các sự kiện, các hợp đồng đượm mùi showbiz tại TP.HCM nói riêng. Vậy là anh thành công rồi. Bởi lẽ thường, để một diễn viên có tài ở đất bản xứ vụt sáng thành sao và ký được những bộ phim có tiền có tiếng đòi hỏi rất nhiều thứ, chứ không chỉ vẻ bề ngoài. Nhưng con đường tắt của Kim Lý quả chẳng có chút chông gai nào. Anh đương nhiên sánh vai cùng Trương Ngọc Ánh - một người mà thôi khỏi bàn ở đây, vì... ai cũng biết rồi.

Cuối cùng, Hương Ga chính thức trở thành một bộ phim đánh đấm đậm chất ngôn tình, lãng mạn bởi trai xinh gái đẹp, dù có bắn nhau, giết nhau, hận nhau vẫn cứ đẹp ngời ngời. Thế là, họ trở thành cặp đôi đẹp của màn ảnh Việt, còn được ví như Angelina Jolie - Brad Pitt phiên bản Việt.

Chẳng mấy ai quan tâm tới chất lượng kịch bản, chất lượng diễn xuất của phim nữa. Người ta chỉ quan tâm tới Kim Lý.

Từ 2014 tới 2017, hành trang điện ảnh của Kim Lý vẫn dừng ở Hương Ga. Thế nhưng, Kim Lý dường như chẳng có vẻ gì là sốt ruột. Anh vẫn xuất hiện đầy rẫy trên báo chí truyền thông, vẫn ổn định phong độ, vẫn sáng lóa một vùng. Cho dù đã chia tay Trương Ngọc Ánh.

... Đến gã Don Juan đào hoa của showbiz Việt

Nhưng nếu không có Trương Ngọc Ánh thì đã có Hồ Ngọc Hà. Lịch sử lặp lại thêm một lần nữa. Những cảnh nóng của MV Cả một trời thương nhớ đã là chất xúc tác cho chàng và nàng đến với nhau ngoài đời thật. Ba tháng yêu nhau, nhưng xem như độ này sự ga lăng, mặn mà và phô trương của Kim Lý còn mãnh liệt hơn so với khi chàng soái ca đến với Trương Ngọc Ánh.

Khán giả vẫn chúc phúc cho anh, lần này họ cũng vẫn thấy anh và Hà Hồ đẹp đôi, như khi anh bên Trương Ngọc Ánh.

Trên mạng, nhiều người đã phải thốt lên rằng gu của anh này là yêu phụ nữ đẹp, có tí tuổi, hoặc lớn hơn anh càng tốt, đã từng có chồng và con. Nhiều người ác khẩu cho rằng Kim Lý thích làm phi công. Vậy là vỡ mộng rồi nhé, hỡi các cô nàng tuổi hai mươi tươi trẻ! Có tin đồn rất nhảm, cho rằng Kim Lý hai... phai. Ai muốn kiểm chứng thì đi tìm Kim Lý mà hỏi.

Nhiều người "ác" hơn, lại đi so sánh Kim Lý với... Ngọc Trinh.

Lỗi tại cả Trương Ngọc Ánh lẫn Hà Hồ lẫn đều giàu, chắc khi họ đến với Kim Lý, khác với cách mà một người trong số họ tới với Cường Đô la. Tìm đâu ra bây giờ khối tài sản của Kim Lý, chả ai nhắc tới dàn siêu xe của anh, chẳng ai nói tới nhẫn kim cương của anh. Anh có hay là không có, chắc chỉ Hà Hồ biết.

Xem chừng con đường tình yêu của anh ở Việt Nam đang rất thênh thang lộng gió, và cũng ít trắc trở. Chúc anh cứ mãi như vậy, đóng phim thì ít, mà cua gái thì tài.

* Bài viết thể hiện góc nhìn và văn phong của tác giả - một nhà văn sống tại TP.Biên Hòa (Đồng Nai)