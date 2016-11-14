Vì vậy, trước nhiều thông tin thông báo Đạt Cỏ qua đời trên Facebook khiến nhiều người hoài nghi và cho rằng đó là tin vịt. Tuy nhiên, những người thân thuộc nhất của anh cũng lên tiếng xác thực khiến cư dân mạng bàng hoàng.

Cộng đồng mạng đang tiếc thương trước thông tin Đạt Cỏ (Nguyễn Thành Đạt, SN 1994, Hà Nội) - nổi tiếng trên mạng qua các clip cover đầy nội lực và chất giọng hát giống ca sĩ Tuấn Hưng qua đời vào rạng sáng 8/11 vì tai nạn giao thông nghiêm trọng. Được biết, khi gặp nạn, chàng trai còn chụp ảnh chia sẻ trên trang cá nhân, kèm trạng thái: 'Vẫn cứ là Ok...".

"Up bài lúc 6h, mà mất lúc 3h, hơi khó hiểu. Nhưng thôi chia buồn với gia đình" - sự ra đi nhanh chóng của Đạt khiến thành viên Nguyễn Quỳnh Anh không dám tin đây là sự thật.

"Anh chị em bà con hàng xóm nào gần nhà Đạt thì nhắn mình biết thông tin thật sự với. Có thể alo mình ngay nếu không phiền..." - Thánh quẩy Giang popper bình luận. Được xác thực thông tin, anh bắt xe ngay xuống nhà Đạt ở Sơn Tây để tiễn đưa người em lần cuối.

Không chỉ chụp ảnh mà thông qua bạn bè, chúng tôi được biết khi bị tai nạn giao thông Đạt Cỏ còn quay clip trong tình trạng người đầy máu me. Theo đó, đoạn clip dài vỏn vẹn 5S và đang được bạn bè lan tỏa trên mạng xã hội.

Trong clip, dù cơ thể gặp khá nhiều vết thương, máu tụ nhiều nơi nhưng Đạt vẫn vui vẻ ghi hình và cho biết mình bị tai nạn ở Hà Nội và đang rất đau. Sau đoạn clip này vài tiếng, Đạt Cỏ đã mãi mãi ra đi vì bị tụ máu ở đầu khiến người thân, bạn bè khóc hết nước mắt.

"Bị xòe ở Hà Nội luôn anh em ơi, đau quá đi thay..." - Đạt Cỏ vừa nói vừa cười như không có chuyện gì xảy ra. Trước điều này không ít thành viên mạng trách tại sao bị tai nạn nặng như vậy mà anh không đi đến bệnh viên ngay.

Cùng xem clip cuối cùng của Đạt Cỏ - bản sao ca sĩ Tuấn Hưng:

"Một bạn trẻ tài năng, nếu em mà đến bệnh viện sớm thì chắc sẽ không có chuyện buồn xảy ra..." - tài khoản K.M bình luận.

"Yên nghỉ nhé anh. Một con người hiền lành, chất phác không sang chảnh. Một con người luôn biết cách đem đến tiếng cười cho mọi người. Công lý ở đâu khi những kẻ ác luôn vởn vơ ở ngoài xã hội còn những người hiền lành lương thiện lại phải ra đi. Mong kiếp sau anh vẫn là anh của kiếp này nhé. Idol" - Đ.T.A bày tỏ.

Trước khi qua đời, Đạt Cỏ là sinh viên năm cuối của ĐH Công nghiệp Việt - Hung. Qua các clip cover đình đám như Có anh đây rồi, Tan, Gửi ngàn lời yêu... tên tuổi của chàng trai 9X được đông đảo dân mạng yêu thích. Trang cá nhân của anh cũng sở hữu 300.000 lượt người theo dõi. Không chỉ sở hữu giọng hát nội lực, Đạt còn ghi điểm bởi vẻ ngoài điển trai, nụ cười duyên và có khướu hài hước nên rất được lòng mọi người.

Chia sẻ trên Người đưa tin, Đạt Cỏ từng giải thích về nickname của mình rằng: "Do các bạn và những anh em chơi cùng đặt cho thể hiện như một sự quý mến lâu rồi thành quen và đó là một biệt danh mà mình thích, cảm thấy ý nghĩa".

Về chất giọng được nhận xét giống Tuấn Hưng, Đạt Cỏ cho hay anh may mắn gặp gỡ thần tượng và được tham gia với đội bóng H.A.T đi thiện nguyện. Theo Đạt, đó là những điều khiến anh rất vinh dự và trân trọng. Đạt Cỏ cũng chia sẻ, anh hâm mộ ca sĩ Tuấn Hưng từ khi còn rất nhỏ khoảng 9, 10 tuổi. Ngoài chất giọng, Đạt yêu học hỏi thần tượng qua cách làm việc gần gũi, tính tình thẳng thắn.

"Những thứ mình học được từ anh Hưng là sự cố gắng, dám nghĩ dám làm tự mình đi lên. Đó là điều mà mình vẫn đang cố gắng từng ngày để đạt được" - Đạt chia sẻ trên Người đưa tin khi có dịp được gặp và làm việc cùng Tuấn Hưng.

Trước sự ra đi đột ngột của người em mà Tuấn Hưng đặt nhiều kỳ vọng, trên trang cá nhân, nam ca sĩ tỏ ra xót xa đăng tải dòng cảm xúc: "Sao hứa với anh là đi thi The Voice, đi làm từ thiện... Bao nhiêu hoài bão ước mơ đang lên kế hoạch lại bỏ lại dang dở vậy sao? Các anh chị em nhà mình rất thương và lo cho em, em biết không? Cuộc sống vô thường, mỗi người 1 số phận. Chẳng nói trước được điều gì. Em yên nghỉ nhé. Chào em".

Một vài clip cover của Đạt Cỏ:

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