Trước đăng quang, Phí Phương Anh nhờ thợ tóc xem chỉ tay và ước gì biết điều này sớm hơn

Giải trí 06/12/2016 16:29

Việc Phí Phương Anh nhờ một nhà tạo mẫu tóc ở Hà Nội xem chỉ tay trước khi đăng quang The Face đang gây xôn xao trên mạng xã hội.

Sau khi Phí Phương Anh, đội HLV Hồ Ngọc Hà trở thành Quán quân The Face 2016 thì trên mạng lập tức xuất hiện dòng status của tài khoản N.Q.Đ - một nhà tạo mẫu tóc có tiếng tại Hà Nội gây xôn xao.

Dòng trạng thái có nội dung như sau: "Đã nhìn thấy được tương lai và số mệnh của cô bé này từ lâu rồi. Chúc mừng cô bé nhé. Tương lai còn rất nhiều điều tuyệt vời nữa cứ từ từ tận hưởng em nhé .

Nếu bạn cũng muốn biết tương lai và số mệnh của mình như thế nào thì vui lòng chia sẻ ảnh lòng bàn tay + ngày tháng năm sinh nhé mình sẽ cố xem hết không bỏ sót 1 ai...

Lưu ý: phải chia sẻ ảnh mình mới xem nhé. Mình chỉ xem vào lúc 1-2h thôi nhé".

Kèm theo đó là hình ảnh chụp đoạn tin nhắn của Phí Phương Anh gửi ảnh lòng bàn tay của mình cho N.Q.Đ cùng nội dung: "Anh xem giúp em ạ".

Status của N.Q.Đ nhanh chóng trở thành tâm điểm của cộng đồng mạng khi chỉ sau vài giờ đã hút gần 20.000 lượt like (thích), 12.000 bình luận tỏ ra tò mò và gần 8.000 lượt chia sẻ.

Mọi người vô cùng háo hức chia sẻ ảnh bàn tay của mình vào phần bình luận với mong muốn được nhà làm tóc xem vận mệnh, tính cách, sự nghiệp, tình duyên... trong tương lai.

Trước đăng quang, Phí Phương Anh nhờ thợ tóc xem chỉ tay và ước gì biết điều này sớm hơn - Ảnh 1
Hàng chục nghìn bình luận gửi ảnh lòng bàn tay với mong muốn biết được vận mệnh. Ảnh chụp màn hình.

Liên hệ với Tú Anh Nguyễn là trợ lý của N.Q.Đ thì được biết dòng tin nhắn của quán quân The Face là có thật. Anh N.Q.Đ là nhà tạo mẫu tóc ở Hà Nội thường xuyên làm đẹp cho nhiều ngôi sao nổi tiếng như Hồ Ngọc Hà, Trấn Thành, Sơn Tùng... và cả những cô gái xinh đẹp tham gia tranh tài tại The Face.

Theo đó, trước đêm chung kết, Phí Phương Anh đã nhờ anh Q.Đ xem chỉ tay giúp và nhận thấy được nhiều sự khả quan về nhân tướng học của thí sinh đội Hồ Ngọc Hà. Được biết, bên cạnh việc làm tóc thì anh Q.Đ còn có thể xem nhân tướng qua chỉ tay.

Trước đăng quang, Phí Phương Anh nhờ thợ tóc xem chỉ tay và ước gì biết điều này sớm hơn - Ảnh 2
Chân dung nhà tạo mẫu tóc N.Q.Đ và ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Ảnh: FBNV.

Bên cạnh sự ủng hộ nồng nhiệt của cư dân mạng thì một số ý kiến cho rằng, việc xem nhân tướng học qua chỉ tay chỉ mang tính tham khảo vui, việc Phí Phương Anh đăng quang là hoàn toàn nhờ sự nỗ lực, tài năng và chiến thắng các phần thử thách đầy thuyết phục...

Việc Phí Phương Anh trở thành quán quân The Face nhận được sự tán thành của cộng đồng mạng. Bên cạnh tài năng cộng với sự chỉ dạy của người thầy Hồ Ngọc Hà đầy kinh nghiệm thì Phí Phương Anh sẽ là nhân tố mới, gương mặt thương hiệu cho các nhãn hàng nổi tiếng trong tương lai.

 

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Từ khóa:   The Face Phí Phương Anh

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