Trang Trần đăng tuyển bảo mẫu cho con gái, chóng cả mặt khi nhìn yêu cầu dài hơn sớ Táo Quân

Trang Trần nổi tiếng là sao Việt rất yêu thương, chiều chuộng con gái. Cựu người mẫu không ngại người ngoài chê bai mình chỉ cần kinh tế lo được cho con. Khán giả không khỏi bất ngờ khi học phí hàng năm của con gái cô lên đến gần 500 triệu đồng.

Mới đây, Trang Trần khiến mạng xã hội choáng váng vì dòng trạng thái tuyển bảo mẫu cho con gái. Theo như status đăng tuyển thì ứng viên phải đảm bảo những tiêu chí sau: "Không dùng điện thoại sau 21 giờ vì cần ngủ chung với bé Kiến để sáng dậy đi học sớm, không ứng lương và vay tiền, không thuộc thành phần đi trốn nợ, không nghỉ đột ngột và nếu có việc phải báo trước 10 ngày, phải ngồi được máy bay, ô tô, phải chăm đi ăn tiệc hay ăn nhà hàng, phải mặc đồ đẹp, chịu khó ăn và nấu đồ ăn thay đổi thực đơn. Ngoài ra, bảo mẫu chỉ được xem TV và sử dụng điện thoại di động từ 8 giờ sáng đến 15 giờ 30 chiều, đến giờ bé đi học về tuyệt đối không được "cày phim", không tám buôn chuyện với Trang Trần, biết sử dụng mạng xã hội quay clip con gái đang học bài và chụp hình bài vở, phải trung thực, không ngủ ngáy".

Bên cạnh đó, ứng cử viên từ độ tuổi 25 - 45 tuổi, ưu tiên người đã bỏ chồng hoặc chưa lập gia đình và ưu tiên người có kỹ năng sư phạm để dạy con học. Trang Trần ghi rõ mức lương cụ thể với 1 tuần đầu sẽ nằm ở mức 6 triệu, lương thử việc 7 triệu và hứa hẹn sẽ đáp ứng đủ công sức xứng đáng cho bảo mẫu. Việc đặt ra những yêu cầu, minh bạch, rõ ràng cùng những lý do cụ thể giúp người ứng tuyển hiểu rõ tránh những trường hợp không hay xảy ra.

Yêu cầu tuyển ô sin của Trang Trần khiến dân mạng phát choáng

Tuy nhiên, khó thể tìm được bảo mẫu đảm bảo tất cả những tiêu chí mà Trang Trần đề ra. Vì ngoài nhiều và dài như sớ Táo Quân, thì các yêu cầu cũng oái oăm không kém.