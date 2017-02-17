Tiết lộ bất ngờ về người đàn ông luôn ở cạnh Phi Thanh Vân lúc 'sóng gió' bủa vây

Giải trí 17/02/2017 16:36

Vì quá thân thiết với Phi Thanh Vân, người này còn bị đồn là người thứ 3 xen vào chuyện tình Bảo Duy và Phi Thanh Vân.

Thời gian qua, chuyện tình cảm ồn ào của Phi Thanh Vân và chồng Bảo Duy xuất hiện liên tục trên các mặt báo. Đúng ngày 14/2, Bảo Duy chia sẻ hình ảnh anh tại tòa và đơn phương làm giấy ly hôn. Trong khi đó, Phi Thanh Vân vẫn tỏ ra khá thoải mái trên trang cá nhân sau đời sống hôn nhân đổ vỡ. Cô vui vẻ tổ chức sinh nhật cho con trai tại Vũng Tàu cùng bạn bè thân thiết...

Trong khoảng thời gian sóng gió, nhiều người tỏ ra thắc mắc bởi sự xuất hiện của một người đàn ông bên cạnh và tỏ ra thân thiết với Phi Thanh Vân. Thậm chí, nhiều lời đồn còn cho rằng anh chính là người thứ 3 xen vào chuyện tình Bảo Duy và Phi Thanh Vân. 

Tuy nhiên, phía Phi Thanh Vân xác nhận, người đàn ông bí mật chính là ca sĩ Đoan Trường - bố nuôi của con trai mình. Đoan Trường và Phi Thanh Vân quen biết nhau hơn 16 năm. Những lúc khó khăn, cần giúp đỡ, cả hai đều tương trợ lẫn nhau. Và đến hiện tại, cả hai vẫn giữ được tình bạn thân thiết...

Chia sẻ về chuyện tình Bảo Duy, Phi Thanh Vân, Đoan Trường cho hay: "Tôi luôn tôn trọng Duy và Vân vì đây là chuyện gia đình riêng tư. Duyên đến, duyên đi là lẽ thường tình trong cuộc sống mỗi người nên tôi chỉ mong mọi việc nên kết thúc tại đây. Hãy tập trung cho công việc kinh doanh, chăm sóc con cái và dành thời gian thư giãn cho bản thân, gia đình và bạn bè thân thiết".

"Tôi hoan nghênh Bảo Duy đã xóa hết nhiều dòng trạng thái trên trang cá nhân của mình. Và tôi sẽ khuyên Vân cũng nên làm vậy để nghĩ đến con mình sau này khi lớn lên sẽ không phải đau lòng khi đọc được những tin tức như vậy. Hai bên bớt nóng tính một chút, nhường nhịn nhau một chút vì con trai mà”, anh nói thêm.

Được biết, Đoan Trường (SN 1979), nổi tiếng cùng thời với Đan Trường, Lam Trường. Vài năm trở lại đây, anh ít xuất hiện trên sân khấu hơn, lấn sân sang kinh doanh và làm MC. 

 

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