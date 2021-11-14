Soi vòng một 'trồi sụt' thất thường của Ninh Dương Lan Ngọc: Lúc căng đầy phổng phao, lúc 'lép kẹp' đến ngỡ ngàng

Giải trí 14/11/2021 21:32

Cư dân mạng không khỏi khó hiểu trước những bức ảnh thấy rõ vòng một 'lên xuống thất thường' của Ninh Dương Lan Ngọc.

Là một trong những mỹ nữ của làng giải trí Việt, Ninh Dương Lan Ngọc nhận được nhiều lời khen nhan sắc nhưng cũng có không ít lần vướng nghi vấn “dao kéo”. Đặc biệt, bức ảnh gần nhất cho thấy dường như body của người đẹp đã có sự thay đổi.

 Theo đó, chiều ngày 13/11, Ninh Dương Lan Ngọc tung ảnh hé lộ hậu trường "sống ảo" bên cạnh những người bạn thân gồm Ngô Kiến Huy và Jun Phạm. Khung ảnh "mlem mlem" của dàn trai xinh gái đẹp được dân tình "thả tim" lia lịa. Đặc biệt, body đâu ra đấy của Lan Ngọc cũng nhanh chóng chiếm trọn spotlight vì quá ư là xịn xò.

Soi vòng một 'trồi sụt' thất thường của Ninh Dương Lan Ngọc: Lúc căng đầy phổng phao, lúc 'lép kẹp' đến ngỡ ngàng - Ảnh 1
Soi vòng một 'trồi sụt' thất thường của Ninh Dương Lan Ngọc: Lúc căng đầy phổng phao, lúc 'lép kẹp' đến ngỡ ngàng - Ảnh 2
Ở bất cứ góc chụp nào, "đôi gò bồng đảo" của Lan Ngọc cũng đầy đặn đến bất ngờ - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi sắc vóc ngày càng thăng hạng, không ít khán giả lại nghi ngờ Ninh Dương Lan Ngọc đã can thiệp "dao kéo" để nâng cấp vòng 1.

 Trong khung hình, có thể thấy dù tay chân khẳng khiu, gầy lộ rõ xương quai xanh nhưng đôi gò bồng đảo của Lan Ngọc vẫn căng tràn.

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Ninh Dương Lan Ngọc bị soi chi tiết này trên cơ thể. Thậm chí, dân mạng thắc mắc rất nhiều khi vòng một của nữ diễn viên nhấp nhô, lên xuống thất thường. Có thời điểm thì căng tròn, phồn thực đến bất ngờ nhưng cũng có khi lại lép kẹp như biến mất.

Soi vòng một 'trồi sụt' thất thường của Ninh Dương Lan Ngọc: Lúc căng đầy phổng phao, lúc 'lép kẹp' đến ngỡ ngàng - Ảnh 3
Trong bức ảnh gần đây, Lan Ngọc cũng khiến dân tình ngỡ ngàng với body đẹp hoàn hảo - Ảnh: FBNV
Soi vòng một 'trồi sụt' thất thường của Ninh Dương Lan Ngọc: Lúc căng đầy phổng phao, lúc 'lép kẹp' đến ngỡ ngàng - Ảnh 4
Vòng 1 siêu khủng của nàng "ngọc nữ trăm tỷ" khiến khán giả chú ý - Ảnh: Internet

Chính Ninh Dương Lan Ngọc cũng thừa nhận rằng body của cô thuộc dạng bình thường, vừa phải. Không ít lần, góc chụp chính diện cho đến góc ngang đều cho thấy cô nàng có "đôi gò bồng đảo” không quá hấp dẫn, khiến Lan Ngọc từng được xếp vào danh sách những nữ sao Việt có vòng một khiêm tốn.

Soi vòng một 'trồi sụt' thất thường của Ninh Dương Lan Ngọc: Lúc căng đầy phổng phao, lúc 'lép kẹp' đến ngỡ ngàng - Ảnh 5
Soi vòng một 'trồi sụt' thất thường của Ninh Dương Lan Ngọc: Lúc căng đầy phổng phao, lúc 'lép kẹp' đến ngỡ ngàng - Ảnh 6
Soi vòng một 'trồi sụt' thất thường của Ninh Dương Lan Ngọc: Lúc căng đầy phổng phao, lúc 'lép kẹp' đến ngỡ ngàng - Ảnh 7
Trước kia, nếu không có nội y hỗ trợ thì khả năng vòng 1 của nữ diễn viên "biến mất" rất cao - Ảnh: Internet

 Tuy nhiên đến nay, điều này vẫn mãi chỉ là nghi vấn khi Ninh Dương Lan Ngọc không đề cập đến vấn đề này, mặc cho dân mạng thường xuyên đặt câu hỏi trực tiếp bên dưới những bài viết của nữ diễn viên. Thậm chí có người còn xin nữ diễn viên bí quyết để "phù phép" body như thế này. 

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