Sốc tận óc nghe Hồ Ngọc Hà đáp trả khi bị mỉa mai cay nghiệt vì công khai hôn Kim Lý

Giải trí 14/11/2017 11:21

Bị anti-fan mỉa mai, công kích đầy ác ý khi công khai hình ảnh hôn má 'người tình' Kim Lý, 'Nữ hoàng giải trí' đáp trả thẳng tuột thế này đây.

Chuyện tình cảm của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã khiến giới truyền thông tốn không ít giấy mực. Cặp đôi vướng nghi án tình cảm khi tham gia MV Cả một trời thương nhớ.

Dù chưa một lần chính thức thừa nhận nhưng cả hai dường như đã ngầm khẳng định tình cảm của mình khi thường xuyên đồng hành trong các chuyến du lịch, lưu diễn... Ngoài ra, cặp đôi cũng không ít lần đăng ảnh ngọt ngào hoặc xưng hô thân mật trên trang cá nhân.

Sốc tận óc nghe Hồ Ngọc Hà đáp trả khi bị mỉa mai cay nghiệt vì công khai hôn Kim Lý - Ảnh 1
Hà Hồ gây xôn xao vì công khai hình ảnh hôn má Kim Lý trong ngày sinh nhật của nam diễn viên - Ảnh: Internet

Mới đây, Hà Hồ lại một lần nữa chứng minh mối quan hệ của cô và bạn trai tin đồn là có thật. Trong ngày sinh nhật của Kim Lý, “Nữ hoàng giải trí” đã công khai hình ảnh hôn má nam diễn viên kèm lời chúc tốt đẹp.

Vừa công khai hình ảnh, nữ ca sĩ đã khiến dư luận xôn xao. Nhiều bạn bè, người hâm mộ cũng để lại lời chúc phúc cho cặp đôi.

Sốc tận óc nghe Hồ Ngọc Hà đáp trả khi bị mỉa mai cay nghiệt vì công khai hôn Kim Lý - Ảnh 2
Bị anti-fan mỉa mai, "Nữ hoàng giải trí" đáp trả đanh thép - Ảnh: Saostar

Đáng chú ý, trong số rất nhiều lời chúc tốt đẹp có một anti - fan đã để lại bình luận thiếu tế nhị: “Chị này ăn tạp quá”.

Đáp trả nhận xét ác ý và cay nghiệt này, Hồ Ngọc Hà viết: “Chắc gì bằng em. Em giỏi giấu hoặc không ai biết em là ai thôi”.

Tuy bình luận đã được gỡ bỏ sau đó ít phút nhưng cũng khiến dư luận xôn xao, bàn tán.

Sốc tận óc nghe Hồ Ngọc Hà đáp trả khi bị mỉa mai cay nghiệt vì công khai hôn Kim Lý - Ảnh 3
Trước đó, cặp đôi cũng khiến công chúng chú ý khi xưng hô ngọt ngào, tình cảm trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Sốc tận óc nghe Hồ Ngọc Hà đáp trả khi bị mỉa mai cay nghiệt vì công khai hôn Kim Lý - Ảnh 4
Cả hai còn bị bắt gặp khi đi du lịch cùng nhau - Ảnh: Internet

Sốc tận óc nghe Hồ Ngọc Hà đáp trả khi bị mỉa mai cay nghiệt vì công khai hôn Kim Lý - Ảnh 5
Thậm chí, cặp đôi của MV "Cả một trời thương nhớ" còn mang giày đôi thế này - Ảnh: Internet

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý yêu thầm vì sợ "nói trước bước không qua"?

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý yêu thầm vì sợ "nói trước bước không qua"?

"Hà không thông báo vì nó chỉ ở giai đoạn yêu, mà yêu thì ai mà biết trước được chuyện gì!..." - Hồ Ngọc Hà bày tỏ.

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