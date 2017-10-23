Sáng nay, NSƯT Minh Vương cùng người vợ hiện tại và con gái đã có mặt từ rất sớm để đưa tiễn vợ cũ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Tối qua, bà Lê Thị Thu (bà bầu Thu) - người vợ đã chia tay với NSƯT Minh Vương hơn 30 năm trước - đã trút hơi thở cuối cùng sau thời gian chống chọi với bệnh tim. Tang lễ của bà được tổ chức tại nhà tang lễ trên đường Lê Quý Đôn, Quận 3, TP. HCM.

Nghệ sĩ Minh Vương từng bị bệnh rất nặng và phải nằm viện điều trị. Hiện tại sức khỏe đã tạm ổn định nhưng bác sĩ vẫn khuyên ông không nên dự tang lễ để phòng ngừa virus xâm nhập. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ vẫn kiên quyết đến dự và cầu nguyện cho người vợ cũ.

Tại tang lễ, nghệ sĩ Minh Vương nghẹn ngào chia sẻ: "Tôi và bà ấy từng một thời yêu nhau say đắm. Có với nhau ba mặt con nên biết bao kỷ niệm. Cho dù đã chia tay nhưng tôi vẫn còn tôn trọng và dõi theo bà ấy. Không ngờ bà ấy ra đi bất ngờ quá".

Minh Vương là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng và là cái tên hút vé những năm 1975. Nhờ giọng hát ngọt ngào, truyền cảm, nghệ sĩ gạo cội nhận được nhiều tình cảm của các bóng hồng thời ấy. Tuy nhiên, ông đã dành tình cảm cho bà Lê Thị Thu, một doanh nhân thành đạt.

Cuộc sống bình yên chưa được bao lâu, hôn nhân của ông đã gặp biến cố lớn khi bà Thu vì quá ghen nên có hành động mất kiểm soát. Cuối cùng cặp đôi chính thức ly hôn. Đây là cuộc hôn nhân tốn không ít giấy mực của giới truyền thông lúc bấy giờ.

Theo Trí Thức Trẻ, suốt 30 năm chia tay, hai người không gặp nhau trực tiếp mà con trai Nguyễn Quốc Minh chính là cầu nối của ông bà. Đặc biệt, khi Minh Vương bị suy thận, chính bà Thu đã khuyên con trai tìm cách cứu cha.

Tuy nhiên, khi sức khỏe của NSƯT Minh Vương dần hồi phục thì bà Thu phát hiện mình bị bệnh tim mạch. Dù bác sĩ và gia đình đã nỗ lực hết sức nhưng cuối cùng bà đã không qua khỏi.