Sau cơn bạo bệnh, NSƯT Minh Vương nghẹn lòng đến viếng đám tang vợ cũ bất chấp bác sĩ ngăn cản

Giải trí 23/10/2017 17:27

Dù tình trạng sức khỏe khá yếu và bị bác sĩ ngăn cản nhưng NSƯT Minh Vương vẫn bất chấp để đến viếng đám tang vợ cũ.

Tối qua, bà Lê Thị Thu (bà bầu Thu) - người vợ đã chia tay với NSƯT Minh Vương hơn 30 năm trước - đã trút hơi thở cuối cùng sau thời gian chống chọi với bệnh tim. Tang lễ của bà được tổ chức tại nhà tang lễ trên đường Lê Quý Đôn, Quận 3, TP. HCM.

Sáng nay, NSƯT Minh Vương cùng người vợ hiện tại và con gái đã có mặt từ rất sớm để đưa tiễn vợ cũ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Sau cơn bạo bệnh, NSƯT Minh Vương nghẹn lòng đến viếng đám tang vợ cũ bất chấp bác sĩ ngăn cản - Ảnh 1
Nghệ sĩ Minh Vương lặng người trong đám tang vợ cũ - Ảnh: Internet

Nghệ sĩ Minh Vương từng bị bệnh rất nặng và phải nằm viện điều trị. Hiện tại sức khỏe đã tạm ổn định nhưng bác sĩ vẫn khuyên ông không nên dự tang lễ để phòng ngừa virus xâm nhập. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ vẫn kiên quyết đến dự và cầu nguyện cho người vợ cũ.

Tại tang lễ, nghệ sĩ Minh Vương nghẹn ngào chia sẻ: "Tôi và bà ấy từng một thời yêu nhau say đắm. Có với nhau ba mặt con nên biết bao kỷ niệm. Cho dù đã chia tay nhưng tôi vẫn còn tôn trọng và dõi theo bà ấy. Không ngờ bà ấy ra đi bất ngờ quá".

Sau cơn bạo bệnh, NSƯT Minh Vương nghẹn lòng đến viếng đám tang vợ cũ bất chấp bác sĩ ngăn cản - Ảnh 2
Ông thành tâm cầu nguyện tiễn biệt người vợ quá cố - Ảnh: Internet

Minh Vương là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng và là cái tên hút vé những năm 1975. Nhờ giọng hát ngọt ngào, truyền cảm, nghệ sĩ gạo cội nhận được nhiều tình cảm của các bóng hồng thời ấy. Tuy nhiên, ông đã dành tình cảm cho bà Lê Thị Thu, một doanh nhân thành đạt.

Cuộc sống bình yên chưa được bao lâu, hôn nhân của ông đã gặp biến cố lớn khi bà Thu vì quá ghen nên có hành động mất kiểm soát. Cuối cùng cặp đôi chính thức ly hôn. Đây là cuộc hôn nhân tốn không ít giấy mực của giới truyền thông lúc bấy giờ.

Sau cơn bạo bệnh, NSƯT Minh Vương nghẹn lòng đến viếng đám tang vợ cũ bất chấp bác sĩ ngăn cản - Ảnh 3
Ngoài NSƯT Minh Vương, rất nhiều nghệ sĩ cũng tới chia buồn cùng gia quyến - Ảnh: Internet

Theo Trí Thức Trẻ, suốt 30 năm chia tay, hai người không gặp nhau trực tiếp mà con trai Nguyễn Quốc Minh chính là cầu nối của ông bà. Đặc biệt, khi Minh Vương bị suy thận, chính bà Thu đã khuyên con trai tìm cách cứu cha.

Tuy nhiên, khi sức khỏe của NSƯT Minh Vương dần hồi phục thì bà Thu phát hiện mình bị bệnh tim mạch. Dù bác sĩ và gia đình đã nỗ lực hết sức nhưng cuối cùng bà đã không qua khỏi.

Xuất viện sau cơn thập tử nhất sinh, NSƯT Minh Vương tổ chức lễ cúng Tổ linh đình đầu tiên trong sự nghiệp

Xuất viện sau cơn thập tử nhất sinh, NSƯT Minh Vương tổ chức lễ cúng Tổ linh đình đầu tiên trong sự nghiệp

Trước đây, khi đến ngày giỗ Tổ, NSƯT Minh Vương thường nấu mâm cơm và cúng ngay tại nhà, sau đó, ông sẽ đến sân khấu chia vui cùng bạn bè đồng nghiệp. Riêng năm nay, nghệ sĩ lại tưởng nhớ ngày giỗ Tổ sân khấu theo cách hoàn toàn khác.

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