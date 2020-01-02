Sam hé lộ tuyệt chiêu chọn son mùa lễ hội cho các quý cô 'cuồng' makeup

Giải trí 02/01/2020 15:16

Một trong những chiêu làm đẹp của Sam chính là chọn những màu son thời thượng, tươi tắn để vẻ ngoài lúc nào cũng xinh xắn.

Mỗi cô gái đều có bí kíp làm đẹp riêng, người “cuồng” kem nền, người thích kẻ mắt nhưng cũng có người mê mẩn những thỏi son, tương tự như Sam chẳng hạn. Cô nàng cho biết nhiều lúc chỉ ngủ được 4 tiếng/ngày nhưng để luôn rạng rỡ xuất hiện trước công chúng thì “bảo bối” chính là những thỏi son trendy chứ không phải công cuộc makeup cả tá bước cầu kì, lồng lộn.

Sam hé lộ tuyệt chiêu chọn son mùa lễ hội cho các quý cô 'cuồng' makeup - Ảnh 1
Sam luôn biết thu hút ánh nhìn của nhiều người xung quanh bằng son môi

Mùa lễ hội sắp đến gần nên cô nàng hào phóng chia sẻ bí kíp chọn son và màu son trong nhiều hoàn cảnh, giúp bạn gái trở nên rạng rỡ và thu hút ánh nhìn. Đồng thời, Sam còn hé lộ tủ son 8 màu thời thượng, trẻ trung.

Màu đầu tiên Sam gợi ý là tông son đỏ cam tươi tắn, nổi bật, khiến gương mặt trẻ hơn vài tuổi và diện đẹp trên mọi tông da. Chính vì có sự pha trộn tuyệt vời giữa sắc đỏ và cam nên không kén da, siêu dễ đánh. Sam cũng thường kết hợp tông son này với style makeup nhẹ nhàng, tự nhiên.

Sam hé lộ tuyệt chiêu chọn son mùa lễ hội cho các quý cô 'cuồng' makeup - Ảnh 2
Màu hồng đậm giúp Sam thần thái hơn

Ngoài ra, bạn có thể học Sam diện tông son hồng đậm ánh tím để gương mặt thần thái, nổi bật hơn trong những buổi tiệc tùng. Đây vừa là tông son hợp với không khí lễ hội cuối năm nên bạn không nên bỏ lỡ.

Với Sam, thỏi son cam nude là không thể thiếu vì khiến vẻ ngoài nền nã, nữ tính hơn. Ngoài ra, bạn có thể “quẩy” em ấy khi đi học, đi làm hoặc dùng làm base mix cùng màu son đậm đà khác, đó cũng là gợi ý tô son thú vị mà cô gái nào cũng nên thử qua.

Còn nếu bạn không thích một cây son hồng choé vì sợ khó đánh hàng ngày, thì Sam mách nhỏ bạn chọn tông son hồng đỏ nhã nhặn, lôi cuốn. Chính vì có sắc đỏ bên trong nên màu son trở nên dễ đánh hơn, tôn da và làm trắng răng vô cùng ổn, thậm chí còn giúp gương mặt rạng rỡ hơn.

Sam hé lộ tuyệt chiêu chọn son mùa lễ hội cho các quý cô 'cuồng' makeup - Ảnh 3
Màu đỏ luôn tạo sự quyến rũ 

Với những ai thích phong cách cổ điển, thanh lịch mà vẫn phải hợp mốt, chắc chắn không thể bỏ qua thỏi son màu đỏ đất “đẹp quên lối về”. Đây cũng là màu son Sam thường diện trong những sự kiện sang trọng để tăng thêm nét quý phái, tây tây.

Sam hé lộ tuyệt chiêu chọn son mùa lễ hội cho các quý cô 'cuồng' makeup - Ảnh 4
Sam chọn hồng san hô để mang đến vẻ đẹp dịu dàng

Gây thương nhớ và làm liêu xiêu nữ MC cùng nhiều tín đồ còn có thỏi son với tông hồng san hô ngọt ngào, chuẩn chỉnh. Em son này như được sinh ra để dành cho những quý cô “bánh bèo”, hiện đại, giúp toát lên vẻ trẻ trung, nữ tính.

Nhìn qua màu son đỏ thuần thì hẳn là cô gái nào cũng muốn “cưới ngay” em ấy chứ không riêng gì Sam. Tông son đỏ gần như luôn có mặt trong hàng loạt bộ sưu tập son và được xem là màu son quốc dân làm nên thần thái, sức hút cho mọi tín đồ.

Trong số những thỏi son Sam yêu thích, tất nhiên không thể không có sắc son cam đất hot hit, “càn quét” mặt trận làm đẹp những năm gần đây. Em ấy “đắc sủng” nhờ màu son trendy, không kén tông da cũng như layout makeup, bạn có thể diện đẹp “em nó” từ chốn công sở đến những đêm tiệc tối, mà không sợ “chìm nghỉm” giữa đám đông. 

Nữ diễn viên, MC xinh đẹp chia sẻ cô mong muốn mang đến những sản phẩm đẹp-xịn-chất, an toàn, thanh lịch cho phái đẹp Việt Nam.

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