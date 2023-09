Nữ diễn viên Việt tham vọng "vượt mặt" Phạm Băng Băng

Tối 16/10, nữ diễn viên đang được yêu thích thông qua phim truyền hình "Biệt thự Pensee" - Yan My đã góp mặt trong đêm diễn của sự kiện Vietnam International Fashion Week - Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam 2015 với tư cách khách mời.

Giữa hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng, Yan My vẫn thu hút sự chú ý của đông đảo khách mời cũng như phóng viên bởi phong cách thời trang ấn tượng của mình. Tại sự kiện, Yan My đã diện trang phục áo yếm phối hợp quần ống loe với họa tiết mang hình ảnh long bào. Đây là kiểu họa tiết từng xuất hiện trên chiếc váy của Phạm Băng Băng trong sự kiện LHP Cannes lần thứ 63. Bên cạnh đó, Yan My còn thực hiện kiểu tóc y hệt Phạm Băng Băng khi tham dự LHP Cannes lần thứ 65.'







Nữ diễn viên nhái Phạm Băng Băng từ trang phục đến kiểu tóc

Chia sẻ về trang phục nhái hình ảnh Phạm Băng Băng, Yan My cho biết: "Hình ảnh mà tôi muốn hướng đến là "nữ hoàng sự kiện" nên tôi đã đặt may riêng bộ trang phục này để dành cho sự kiện ngày hôm nay. Tôi không phủ nhận là có học hỏi từ Phạm Băng Băng, nhưng rõ ràng trang phục của tôi khác biệt hoàn toàn so với chiếc váy cô ấy từng mặc".











Yan My còn hy vọng sẽ là "nữ hoàng sự kiện", vượt mặt Angela Phương Trinh

Trước Yan My, Angela Phương Trinh cũng từng chọn phong cách thời trang có nét giống Phạm Băng Băng và từng được gọi là "nữ hoàng sự kiện". Với chia sẻ của Yan My, nữ diễn viên cũng không ngần ngại cho biết tham vọng của cô là vượt mặt Angela Phương Trinh để trở thành "nữ hoàng sự kiện" tại Việt Nam.

