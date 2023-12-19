Những ngôi sao lừng danh thế giới đột tử vì ma túy và thuốc an thần

Giải trí 19/12/2023 08:57

Heath Ledger, Michael Jackson và nhiều người nổi tiếng khác đã qua đời do sử dụng ma túy hoặc thuốc an thần quá liều.

Michael Jackson

Ngày 25/6/2009, sự ra đi của ông vua nhạc pop Michael Jackson khiến công chúng bàng hoàng. Để đối chọi với những căng thẳng và lịch làm việc dày đặc, Michael Jackson dùng thuốc an thần Propofol như sự cứu rỗi cho mình. Chính việc dùng thuốc này đã giết chết một huyền thoại.

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Michael Jackson dùng thuốc an thần Propofol như sự cứu rỗi cho mình

Monroe

Ngày 4/8/1962, Monroe được bác sĩ tâm lý của mình phát hiện bất tỉnh trong phòng ngủ tại nhà riêng ở Brentwood, Los Angeles (Mỹ). Cái chết của biểu tượng gợi cảm khi mới 36 tuổi khiến nhiều người tiếc thương. Nhân viên điều tra xác định cô đột tử là do “ngộ độc thuốc an thần cấp tính” và “có khả năng tự tử”.

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Nhân viên điều tra xác định cô đột tử là do “ngộ độc thuốc an thần cấp tính” và “có khả năng tự tử”

Whitney Houston

Nữ diva nổi tiếng thế giới đột tử ở tuổi 48 hồi tháng 2/2012 sau khi được phát hiện đuối nước trong bồn tắm. Sau đó, cảnh sát Los Angeles công bố nguyên nhân khiến Whitney bị chìm trong bồn tắm là do lên cơn đau tim sau khi dùng cocain quá liều.

Báo cáo khám nghiệm lượng cocain trong cơ thể cô cho thấy cô đã dùng chất gây nghiện này không lâu trước khi chết. Ngoài ra bộ phận pháp y còn tìm thấy nhiều thứ thuốc và ma túy khác trong cơ thể cô như benadryl, xanax, marijuana và flexeril.

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Báo cáo khám nghiệm lượng cocain trong cơ thể cô cho thấy cô đã dùng chất gây nghiện này không lâu trước khi chết

Judy Garland

Ngôi sao của "Phù thủy xứ Oz" Judy Garland qua đời ở tuổi 47 vào năm 1969 vì vô tình dùng quá liều thuốc an thần quá liều. Bà là một người cực kỳ tài năng, nhưng không thiếu các tật xấu như nghiện rượu và ma túy. Suốt 45 năm hoạt động nghệ thuật, Garland ghi dấu ấn đậm nét trong vai trò một ngôi sao âm nhạc và diễn viên đa tài mang đẳng cấp quốc tế.

Những ngôi sao lừng danh thế giới đột tử vì ma túy và thuốc an thần - Ảnh 4
Ngôi sao của "Phù thủy xứ Oz" Judy Garland qua đời ở tuổi 47 vào năm 1969 vì vô tình dùng quá liều thuốc an thần quá liều

Corey Monteith

Ngôi sao của loạt phim ca nhạc ăn khách Glee, với vai diễn Finn Hudson đã chết tại phòng riêng trong khách sạn Vancouver (Canada). Khi qua đời, anh mới chỉ 31 tuổi. Kết luận điều tra của cảnh sát cho biết nam diễn viên trẻ chết vì độc tính của hỗn hợp rượu và heroin.

Những ngôi sao lừng danh thế giới đột tử vì ma túy và thuốc an thần - Ảnh 5
Kết luận điều tra của cảnh sát cho biết nam diễn viên trẻ chết vì độc tính của hỗn hợp rượu và heroin

Chris Farley

Diễn viên hài tài danh chết năm 1997 khi mới 33 tuổi. Sau một đêm tiệc tùng với gái điếm, anh ngã quỵ trên sàn nhà tại căn hộ của mình ở Chicago (Mỹ). Khám nghiệm tử thi cho thấy nam diễn viên chết vì dùng cocaine và morphine quá liều.

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Khám nghiệm tử thi cho thấy nam diễn viên chết vì dùng cocaine và morphine quá liều

Jim Morrison

Giọng ca chính của ban nhạc huyền thoại The Doors qua đời năm 1971 khi chỉ mới 27 tuổi, chết trong bồn tắm. Có báo cáo cho rằng máu ở quanh miệng và mũi của anh đã khô và có một vết tím lớn ở ngực. Điều này gợi ra giả thuyết Morrison chết vì xuất huyết quá nhiều do bệnh lao.

Rất nhiều người hâm mộ và những người viết tiểu sử đã suy đoán nguyên nhân của cái chết là dùng ma tuý quá liều nhưng bản báo cáo chính thức cho biết nguyên nhân là do trụy tim. Đến nay vẫn còn nhiều tranh cãi quanh nguyên nhân cái chết của Jim Morrison.

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Rất nhiều người hâm mộ và những người viết tiểu sử đã suy đoán nguyên nhân của cái chết là dùng ma tuý quá liều

River Phoenix

Anh trai của nam diễn viên nổi tiếng Joaquin Phoenix qua đời năm 1993 khi mới 23 tuổi sau khi hít heroin và cocain quá liều tại hộp đêm Viper Room ở Hollywood. Anh bị sốc thuốc, trụy tim và gục chết trên vỉa hè ngoài hộp đêm sau khi dùng thuốc. Dù người em trai Joaquin đã ngay lập tức gọi 911 và cấp cứu nhưng đã không thể cứu được anh. River qua đời khi còn đang thực hiện nhiều dự án dang dở, trong đó có phim Dark Blood (năm 1993).

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Anh bị sốc thuốc, trụy tim và gục chết trên vỉa hè ngoài hộp đêm sau khi dùng thuốc

Heath Ledger

Năm 2008, gã hề Joker của phim Batman được người quản gia phát hiện đã chết lâm sàng trên giường và gọi 911 nhưng các bác sĩ đã không thể cứu được anh. Các nhân viên pháp y kết luận Heath tử vong do ngộ độc bởi tác động của 6 loại thuốc gây nghiện khác nhau kết hợp lại.

Ngoài phim Batman: Dark Knight Rises, Heath Ledger cũng tạo nhiều ấn tượng đẹp với vai chính trong phim Brokeback Mountain của đạo diễn Lý An - phim về 2 chàng cao bồi đồng tính, từng được đề cử Oscar năm 2006.

Những ngôi sao lừng danh thế giới đột tử vì ma túy và thuốc an thần - Ảnh 9
Năm 2008, gã hề Joker của phim Batman được người quản gia phát hiện đã chết lâm sàng trên giường và gọi 911 nhưng các bác sĩ đã không thể cứu được anh
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Từ khóa:   Giải trí showbiz hậu trường

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