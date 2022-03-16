Những mỹ nhân Cbiz nổi lên nhờ phim xuyên không

Dù tham gia dòng phim xuyên không sau các đàn chị nhưng Triệu Lộ Tư chính là nữ diễn viên giành được thành công nhất nhờ tham gia vào tác phẩm xuyên không. Cô được gọi là "thánh nữ xuyên không" vì tham gia nhiều phim thể loại này như: Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta, Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn.

Nhờ danh hiệu này, Triệu Lộ Tư dần để lại ấn tượng với khán giả và tham gia vào nhiều bộ phim như: Tam Thiên Nha Sát, Trường Ca Hành, Vô Tình Nhặt Được Tổng Tài, Yêu Em Từ Dạ Dày… Và gần đây nhất là hai dự án đang chờ phát sóng bao gồm Thả Thí Thiên Hạ và Tinh Hán Xán Lạn.

Trương Thiên Ái

Trương Thiên Ái nổi đình nổi đám với vai Thái tử phi Trương Bồng Bồng trong bộ phim Thái Tử Phi Thăng Chức Ký (2015). Bộ phim này vốn dĩcó kinh phí thấp, trang phục và đạo cụ đều được mua từ trên mạng nhưng nó lại đạt về nhiều thành công ngoài mong đợi. Thậm chí, Hàn Quốc còn remake thành Mr. Queen với sự tham gia đóng chính của Shin Hye Sun và Kim Jung Hyun.

Trương Thiên Ái thành công nhất với phim xuyên không Thái Tử Phi Thăng Chức Ký

Đến nay, khán giả vẫn nhớ mãi nhân vật của Trương Thiên Ái và đây cũng là bộ phim thành công nhất mà đến nay cô vẫn chưa thể tìm được tác phẩm vượt mặt.

Lưu Thi Thi

Vai diễn Mã Nhĩ Thái Nhược Hi trong Bộ Bộ Kinh Tâm được "đo ni đóng giày" cho Lưu Thi Thi. Với ánh mắt buồn bã, cộng thêm nhan sắc phù hợp đóng cổ trang, nữ diễn viên đã tạo dựng được danh tiếng kể từ bộ phim này.

Lưu Thi Thi cũng tạo tiếng vang với Bộ Bộ Kinh Tâm

Bộ Bộ Kinh Tâm kể về hành trình ngược về triều Thanh của cô nhân viên văn phòng Trương Hiểu (Lưu Thi Thi) với thân phận cách cách Mã Nhĩ Thái Nhược Hy. Nhờ trí thông minh, sắc sảo và nhan sắc xinh đẹp, Nhược Hy được rất nhiều A ca đem lòng yêu thương. Nhưng ở chốn cung đình tình yêu vốn là điều quá xa xỉ nhất là khi cô trót đem trái tim cho Ung Chính – người đàn ông đứng trên đỉnh quyền lực.

Dương Mịch

Dương Mịch tạo được tiếng vang với cai Lạc Tình Xuyên ở Cung Tỏa Tâm Ngọc. Trước đó, cô gần như "chìm nghỉm" giữa dàn mỹ nhân Hoa ngữ. Nhờ phim xuyên không mà cô đã "một đêm trở thành sao".

Dương Mịch nhờ Cung Tỏa Tâm Ngọc mà hết phận nhạt nhòa

Cung Tỏa Tâm Ngọc kể về chuyện tình giữa Lạc Tình Xuyên (Dương Mịch) ở thời hiện đại và Bát A ca Dận Tự (Phùng Thiệu Phong). Sau khi xuyên về quá khứ, Lạc Tình Xuyên từ một thiếu nữ ngây thơ, trong sáng đã dần trở nên thâm trầm, mưu tính khó lường trước những âm mưu chốn cung đình.

Trương Đình

Có thể nói Trương Đình là diễn viên nữ tiên phong cho dòng phim xuyên không. Chuyện Tình Vượt Thời Gian (2001) kể về chuyện tình giữa nữ cảnh sát Trương Sở Sở (Trương Đình) và tên trộm cổ vật Tiểu Ngoạn Tử (Từ Tranh). Dưới sức ảnh hưởng của chiếc cối đá và các hành tinh, hai con người ở thời hiện đại bị đưa về thời nhà Minh.

Trương Đình tiên phong cho dòng phim xuyên không

Vừa lên sóng ở thời điểm đó, Chuyện Tình Vượt Thời Gian đã đạt được tỷ lệ người xem rất cao và nhiều đánh giá tích cực của khán giả. Cũng nhờ đó, tên tuổi của nữ chính Trương Đình vang xa và có cơ hội tham gia vào nhiều tác phẩm đình đám như Chiếc Ly Thần, Trộm Long Tráo Phụng, Bao Thanh Thiên, Lưu Bá Ôn Truyền Kỳ, Võ Mỵ Nương Truyền Kỳ…