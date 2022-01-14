Nhật Kim Anh hiếm hoi khoe cơ bụng săn chắc, múi nào ra múi nấy quá ư nhức mắt

Giải trí 14/01/2022 22:29

Nhật Kim Anh khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi show cơ bụng số 11 vạn người mê.

Sau khi ly hôn doanh nhân Bửu Lộc, Diệp Lâm Anh dồn toàn tâm toàn ý cho công việc. Cô không chỉ gặt hái được nhiều thành công hơn mà nhan sắc cũng ngày càng thăng hạng. Nữ diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng khá chú trọng việc giữ gìn hình thể. 

Ít giờ trước, trên trang cá nhân của mình, Nhật Kim Anh vừa đăng tải những hình ảnh khoe nhan sắc không tuổi kèm dòng trạng thái: "Năng lượng tích cực… Để đây làm động lực!". Nữ ca sĩ mặc trang phục tập gym ôm sát, khoe trọn đường cong hút mắt. Thế nhưng, cơ bụng cuồn cuộn, "múi nào ra múi nấy" của cô mới là tâm điểm chú ý.

Những bức ảnh cực hot này của giọng ca Đoạn đường vắng đã truyền cho hội chị em động lực cực lớn để duy trì sắc vóc trẻ trung, quyến rũ như cô.

Nhật Kim Anh hiếm hoi khoe cơ bụng săn chắc, múi nào ra múi nấy quá ư nhức mắt - Ảnh 1

Nhật Kim Anh hiếm hoi khoe cơ bụng săn chắc, múi nào ra múi nấy quá ư nhức mắt - Ảnh 2

Nhật Kim Anh khoe hình thể cực nóng bỏng ở ngưỡng U40 

Nhật Kim Anh hiếm hoi khoe cơ bụng săn chắc, múi nào ra múi nấy quá ư nhức mắt - Ảnh 3
Nhật Kim Anh hiếm hoi khoe cơ bụng săn chắc, múi nào ra múi nấy quá ư nhức mắt - Ảnh 4

Nhật Kim Anh hiếm hoi khoe cơ bụng săn chắc, múi nào ra múi nấy quá ư nhức mắt - Ảnh 5

Cơ bụng săn chắc cự gây mê của Nhật Kim Anh

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