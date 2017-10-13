Người mẫu nổi tiếng 'kiêm'... mẹ bỉm sữa hot nhất MXH tiết lộ cách lấy lại dáng sau sinh: Mỡ biến mất sau 3 tuần chỉ với bài tập siêu dễ

Giải trí 13/10/2017 15:31

Sonya Davison - bà mẹ gây sốt mạng xã hội vì sở hữu nhan sắc và vóc dáng quá chuẩn sau sinh vừa tiết lộ cách mà mình đã áp dụng để giảm cân thần tốc, lấy lại vòng eo thon thả chỉ sau 3 tuần.

Sonya Davison Sanchez - người mẫu đang sinh sống tại Singapore được mệnh danh là "mẹ bỉm sửa xinh đẹp nhất mạng xã hội (MXH)". Cách đây ít tháng, cô từng làm khuynh đảo Facebook vì sở hữu nhan sắc quyến rũ hút hồn dù mới trải qua thời kỳ sinh nở. Thậm chí, ngay cả khi đang cho con bú, Sonya Davison cũng đẹp đến ngây ngất lòng người.

Trong khi, đa phần những người nuôi con nhỏ thường có bộ dạng xuề xòa, thân hình chảy xệ kém săn chắc thì Sonya Davison lại nhanh chóng lấy lại vòng eo thon gọn chỉ sau 3 tuần hạ sinh thai đôi.

Những hình ảnh cô mặc bikini nóng bỏng, khoe sắc bên hai con trai được cộng đồng mạng chia sẻ chóng mặt, ai cũng bất ngờ và không thể tin nổi trên đời lại có một bà mẹ bỉm sữa trông hấp dẫn đến thế.

Người mẫu nổi tiếng 'kiêm'... mẹ bỉm sữa hot nhất MXH tiết lộ cách lấy lại dáng sau sinh: Mỡ biến mất sau 3 tuần chỉ với bài tập siêu dễ - Ảnh 1
Sonya Davison Sanchez là MC truyền hình kiêm người mẫu nổi tiếng tại Singapore. Mang 3 dòng máu Anh, Thái Lan và Trung Quốc nên Sonya vừa có vẻ đẹp quyến rũ, bốc lửa của người phương Tây, lại vừa mang nét nhỏ nhắn, thanh tú của người Á Đông - Ảnh: Internet 

Trước thắc mắc của nhiều người, mới đây Sonya Davison Sanchez đã chia sẻ bí quyết giảm cân sau sinh của cô hết sức đơn giản. Để trở về vóc dáng trước khi mang thai, bà mẹ hai con không áp dụng chế độ ăn kiêng nghiêm khắc hay chạy bộ cực khổ mà chỉ thực hiện các bài tập HIIT 20 phút mỗi ngày.

Người mẫu nổi tiếng 'kiêm'... mẹ bỉm sữa hot nhất MXH tiết lộ cách lấy lại dáng sau sinh: Mỡ biến mất sau 3 tuần chỉ với bài tập siêu dễ - Ảnh 2
Bà mẹ bỉm sữa xinh đẹp này từng lọt top 50 người đẹp nhất do tạp chí Female bình chọn - Ảnh: Internet

HIIT là cách viết tắt của cụm từ “high intensity interval training”, nghĩa là luyện tập với cường độ cao, ngắt quãng. Đây là phương pháp luyện tập mới được rất nhiều chị em áp dụng bởi nó mang lại hiệu quả cao nhưng không đòi hỏi người tập phải bỏ thời gian quá nhiều.

Phương pháp HIIT được nhiều chuyên gia nhận định là có thể tăng hiệu quả giảm mỡ và rèn luyện cơ bắp gấp từ 2 đến 4 lần so với những phương pháp tập luyện thông thường. Một bài tập HIIT thường chỉ kéo dài 20 phút nhưng đốt một lượng calo tương đương với việc chạy bộ 40 - 60 phút. 

Và ấn tượng hơn, HIIT còn khả năng giúp đốt cháy calo kéo dài ngay cả khi bạn đã ngưng tập luyện được vài giờ. Chính phương pháp này đã giúp Sonya Davison Sanchez giảm cân thần tốc và nhanh chóng trở lại công việc làm người mẫu.

Người mẫu nổi tiếng 'kiêm'... mẹ bỉm sữa hot nhất MXH tiết lộ cách lấy lại dáng sau sinh: Mỡ biến mất sau 3 tuần chỉ với bài tập siêu dễ - Ảnh 3
Tuy mang thai đôi và vòng bụng bị giãn ra hết cỡ nhưng thân hình siêu chuẩn sau sinh của nhưng Sonya Davison vẫn khiến hàng triệu bà mẹ trên khắp thế giới ganh tị “nổ đom đóm mắt” - Ảnh: Internet

Người mẫu nổi tiếng 'kiêm'... mẹ bỉm sữa hot nhất MXH tiết lộ cách lấy lại dáng sau sinh: Mỡ biến mất sau 3 tuần chỉ với bài tập siêu dễ - Ảnh 4
Những hình ảnh Sonya Davison Sanchez chụp bên hai con trai kháu khỉnh khiến dân mạng đổ đứ đừ - Ảnh: Internet
 

Người mẫu nổi tiếng 'kiêm'... mẹ bỉm sữa hot nhất MXH tiết lộ cách lấy lại dáng sau sinh: Mỡ biến mất sau 3 tuần chỉ với bài tập siêu dễ - Ảnh 5

Người mẫu nổi tiếng 'kiêm'... mẹ bỉm sữa hot nhất MXH tiết lộ cách lấy lại dáng sau sinh: Mỡ biến mất sau 3 tuần chỉ với bài tập siêu dễ - Ảnh 6
Sau một năm nghỉ ngơi sinh con, Sonya Davison Sanchez đã quay trở lại với công việc làm người mẫu và MC truyền hình

Người mẫu nổi tiếng 'kiêm'... mẹ bỉm sữa hot nhất MXH tiết lộ cách lấy lại dáng sau sinh: Mỡ biến mất sau 3 tuần chỉ với bài tập siêu dễ - Ảnh 7

Người mẫu nổi tiếng 'kiêm'... mẹ bỉm sữa hot nhất MXH tiết lộ cách lấy lại dáng sau sinh: Mỡ biến mất sau 3 tuần chỉ với bài tập siêu dễ - Ảnh 8

Người mẫu nổi tiếng 'kiêm'... mẹ bỉm sữa hot nhất MXH tiết lộ cách lấy lại dáng sau sinh: Mỡ biến mất sau 3 tuần chỉ với bài tập siêu dễ - Ảnh 9

Người mẫu nổi tiếng 'kiêm'... mẹ bỉm sữa hot nhất MXH tiết lộ cách lấy lại dáng sau sinh: Mỡ biến mất sau 3 tuần chỉ với bài tập siêu dễ - Ảnh 10
Một số hình ảnh từng gây sốt của bà mẹ bỉm sữa hot nhất Singapore - Ảnh: Internet

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