Người mẫu nổi tiếng 'kiêm'... mẹ bỉm sữa hot nhất MXH tiết lộ cách lấy lại dáng sau sinh: Mỡ biến mất sau 3 tuần chỉ với bài tập siêu dễ

Trong khi, đa phần những người nuôi con nhỏ thường có bộ dạng xuề xòa, thân hình chảy xệ kém săn chắc thì Sonya Davison lại nhanh chóng lấy lại vòng eo thon gọn chỉ sau 3 tuần hạ sinh thai đôi.

Sonya Davison Sanchez - người mẫu đang sinh sống tại Singapore được mệnh danh là "mẹ bỉm sửa xinh đẹp nhất mạng xã hội (MXH)". Cách đây ít tháng, cô từng làm khuynh đảo Facebook vì sở hữu nhan sắc quyến rũ hút hồn dù mới trải qua thời kỳ sinh nở. Thậm chí, ngay cả khi đang cho con bú, Sonya Davison cũng đẹp đến ngây ngất lòng người.

Những hình ảnh cô mặc bikini nóng bỏng, khoe sắc bên hai con trai được cộng đồng mạng chia sẻ chóng mặt, ai cũng bất ngờ và không thể tin nổi trên đời lại có một bà mẹ bỉm sữa trông hấp dẫn đến thế.

Trước thắc mắc của nhiều người, mới đây Sonya Davison Sanchez đã chia sẻ bí quyết giảm cân sau sinh của cô hết sức đơn giản. Để trở về vóc dáng trước khi mang thai, bà mẹ hai con không áp dụng chế độ ăn kiêng nghiêm khắc hay chạy bộ cực khổ mà chỉ thực hiện các bài tập HIIT 20 phút mỗi ngày.

HIIT là cách viết tắt của cụm từ “high intensity interval training”, nghĩa là luyện tập với cường độ cao, ngắt quãng. Đây là phương pháp luyện tập mới được rất nhiều chị em áp dụng bởi nó mang lại hiệu quả cao nhưng không đòi hỏi người tập phải bỏ thời gian quá nhiều.

Phương pháp HIIT được nhiều chuyên gia nhận định là có thể tăng hiệu quả giảm mỡ và rèn luyện cơ bắp gấp từ 2 đến 4 lần so với những phương pháp tập luyện thông thường. Một bài tập HIIT thường chỉ kéo dài 20 phút nhưng đốt một lượng calo tương đương với việc chạy bộ 40 - 60 phút.

Và ấn tượng hơn, HIIT còn khả năng giúp đốt cháy calo kéo dài ngay cả khi bạn đã ngưng tập luyện được vài giờ. Chính phương pháp này đã giúp Sonya Davison Sanchez giảm cân thần tốc và nhanh chóng trở lại công việc làm người mẫu.