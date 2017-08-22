MC Phan Anh tỏ ra rất khó hiểu phụ nữ khi nhìn thấy vợ sở hữu cả một kho quần áo nhưng mỗi lúc đi đâu vẫn than vãn “không có gì để mặc”. Nhân cơ hội có một không hai này, Phan Anh nhanh chóng ghi lại một bức ảnh "tự sướng" và đăng lên facebook cho “sốt dẻo”.

Bị một con gián chui vào tủ quần áo và vợ nam MC - người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng Phan Anh buộc phải mở cánh cửa bí mật mà trước nay vẫn tuyệt đối không cho chồng đụng vào.

Tuy nhiên, chia sẻ của MC Phan Anh nhanh chóng bị các “thánh soi” đem ra mổ xẻ. Một chi tiết mà không ai ngờ đến đó là chiếc ghế dùng để “yêu” của cặp vợ chồng vô tình lọt vào ống kính khiến anh gần như “bị đơ” hoàn toàn trước những bình luận đùa cợt của fan.

MC Phan Anh vốn dĩ nổi tiếng với độ chiều vợ nhất nhì trong showbiz Việt khi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào của hai vợ chồng. Nam MC cũng không ngần ngại dành tặng cho vợ nhiều lời "đường mật" công khai trên mạng xã hội dù họ đã có tới 12 năm chung sống. Tuy nhiên, việc MC chương trình Giọng hát Việt bận rộn như vậy mà vẫn không ngần ngại mua hẳn một chiếc ghế "tình nhân" để chiều vợ, giữ lửa phòng the như thế này thì quả là rất "bá đạo".

Được biết, chiếc ghế màu xanh ngọc xuất hiện trong hình là chiếc ghế chỉ có các cặp tình nhân mới sử dụng để tăng cảm xúc cho các "cuộc yêu". Có lẽ sau lần này, nam MC sẽ phải cẩn trọng hơn trước khi đưa một bức ảnh nào lên mạng xã hội.

Bởi dù chỉ là một điểm bất bình thường nho nhỏ ở một ngóc ngách nào đó trong hình cũng không dễ dàng gì mà qua mắt các "thánh soi".