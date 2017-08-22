MC Phan Anh bị lộ bí mật phòng the khi đăng ảnh tủ quần áo của vợ khiến fan cười 'không nhặt được mồm'

Giải trí 22/08/2017 13:47

MC Phan Anh chia sẻ tủ quần áo chật cứng của vợ với vô vàn mẫu mã kiểu cách, nhưng trớ trêu là chiếc ghế tình nhân vô tình lọt vào ống kính đã khiến chủ nhân của nó một phen đỏ mặt.

Bị một con gián chui vào tủ quần áo và vợ nam MC - người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng Phan Anh buộc phải mở cánh cửa bí mật mà trước nay vẫn tuyệt đối không cho chồng đụng vào. 

MC Phan Anh tỏ ra rất khó hiểu phụ nữ khi nhìn thấy vợ sở hữu cả một kho quần áo nhưng mỗi lúc đi đâu vẫn than vãn “không có gì để mặc”. Nhân cơ hội có một không hai này, Phan Anh nhanh chóng ghi lại một bức ảnh "tự sướng" và đăng lên facebook cho “sốt dẻo”. 

MC Phan Anh bị lộ bí mật phòng the khi đăng ảnh tủ quần áo của vợ khiến fan cười 'không nhặt được mồm' - Ảnh 1
Chia sẻ của MC Phan Anh bị nhiều fan tinh ý nhận ra điều không bình thường khi 'soi' chi tiết nội dung bức ảnh được đăng tải - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, chia sẻ của MC Phan Anh nhanh chóng bị các “thánh soi” đem ra mổ xẻ. Một chi tiết mà không ai ngờ đến đó là chiếc ghế dùng để “yêu” của cặp vợ chồng vô tình lọt vào ống kính khiến anh gần như “bị đơ” hoàn toàn trước những bình luận đùa cợt của fan.

MC Phan Anh bị lộ bí mật phòng the khi đăng ảnh tủ quần áo của vợ khiến fan cười 'không nhặt được mồm' - Ảnh 2
Chiếc ghế "tình nhân" vô tình lọt vào ống kính khiến chủ nhân của nó phải một phen đỏ mặt - Ảnh: FBNV

MC Phan Anh bị lộ bí mật phòng the khi đăng ảnh tủ quần áo của vợ khiến fan cười 'không nhặt được mồm' - Ảnh 3
Fan tinh ý nhận ra điều bất bình thường trong hai bức hình - Ảnh: FBNV

MC Phan Anh bị lộ bí mật phòng the khi đăng ảnh tủ quần áo của vợ khiến fan cười 'không nhặt được mồm' - Ảnh 4
Những bình luận "siêu bá đạo" của fan khiến nam MC không thể đỡ nổi - Ảnh: FBNV

MC Phan Anh bị lộ bí mật phòng the khi đăng ảnh tủ quần áo của vợ khiến fan cười 'không nhặt được mồm' - Ảnh 5
Nhiều fan cười ồ lên không phải vì tủ quần áo đầy tràn của vợ anh mà là từ chiếc ghế vô tình phản chủ - Ảnh: FBNV

MC Phan Anh vốn dĩ nổi tiếng với độ chiều vợ nhất nhì trong showbiz Việt khi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào của hai vợ chồng. Nam MC cũng không ngần ngại dành tặng cho vợ nhiều lời "đường mật" công khai trên mạng xã hội dù họ đã có tới 12 năm chung sống. Tuy nhiên, việc MC chương trình Giọng hát Việt bận rộn như vậy mà vẫn không ngần ngại mua hẳn một chiếc ghế "tình nhân" để chiều vợ, giữ lửa phòng the như thế này thì quả là rất "bá đạo".

Được biết, chiếc ghế màu xanh ngọc xuất hiện trong hình là chiếc ghế chỉ có các cặp tình nhân mới sử dụng để tăng cảm xúc cho các "cuộc yêu". Có lẽ sau lần này, nam MC sẽ phải cẩn trọng hơn trước khi đưa một bức ảnh nào lên mạng xã hội.

Bởi dù chỉ là một điểm bất bình thường nho nhỏ ở một ngóc ngách nào đó trong hình cũng không dễ dàng gì mà qua mắt các "thánh soi".

MC Phan Anh phát hoảng khi vợ hé lộ bí mật giấu bên trong tủ quần áo

MC Phan Anh phát hoảng khi vợ hé lộ bí mật giấu bên trong tủ quần áo

Nam MC trước giờ vẫn luôn thắc mắc không biết vợ chứa đựng bí mật gì bên trong tủ quần áo nhưng luôn cấm anh không được đụng vào. Một ngày, trong tủ xuất hiện một con gián và sự thật bất ngờ được hé lộ.

Xem thêm
Từ khóa:   MC Phan Anh con gián tủ quần áo Ghế tình nhân MC Giọng hát Việt

TIN MỚI NHẤT

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 1 giờ 17 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 2 giờ 17 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 3 giờ 17 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 17 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 47 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 16 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 6 giờ 17 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 25 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ