Lộ khối tài sản 'khủng' của MC Phan Anh sau khi thừa nhận bị ‘cấm sóng’ trên truyền hình quốc gia

MC Phan Anh vừa lên tiếng xác nhận thông tin từng bị “cấm sóng”, dân mạng đã tất bật đào bới khối tài sản mà anh có được.

Phan Anh là cái tên quen thuộc với khán giả truyền hình. Ngoài vai trò là MC, anh cũng là gương mặt yêu thích của các nhãn hàng quảng cáo. Đặc biệt, Phan Anh cũng lấn sân sang vai trò diễn viên và được mọi người đón nhận khá tốt.

Mới đây, Phan Anh thừa nhận tin đồn anh từng bị "cấm sóng" là có thật. Thông tin này khiến nhiều người tò mò bởi do anh không thường xuyên xuất hiện trên truyền hình quốc gia nhưng thu nhập vẫn rất cao và có cuộc sống giàu sang nhiều người mơ ước.

Ít người biết rằng, Phan Anh là một cái tên rất hot trong làng quảng cáo. Những status quảng cáo, đại diện thương hiệu hoặc sự xuất hiện của Phan Anh tại các sự kiện thường được trả mức cát sê khá cao. Ngoài ra, nam MC và vợ cũng có kinh doanh riêng trong nhiều lĩnh vực như spa, thời trang… Và đây mới là nguồn thu nhập chính của gia đình anh.

MC Phan Anh: 'Tôi không có nghĩa vụ trả lời những người ăn nói mất dạy, vô văn hoá' Nam MC nổi tiếng cho tổng kết lại hoạt động thiện nguyện một năm cùng việc giải trình minh bạch số tiền hơn 24 tỉ nhận được để ủng hộ đồng bào lũ lụt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lo-khoi-tai-san-khung-cua-mc-phan-anh-sau-khi-thua-nhan-bi-cam-song-tren-truyen-hinh-quoc-gia-252675.html