Kỳ Hân khoe ảnh 'độc' ngày bé của Mạc Hồng Quân

Giải trí 26/06/2016 06:07

Nữ diễn viên 'Những ngọn nến trong đêm' phần 2 được xem những hình ảnh hồi nhỏ của Hồng Quân khi dọn về Hải Dương sống.

ky-han-khoe-anh-doc-ngay-be-cua-mac-hong-quan
Tấm ảnh hồi bé của Mạc Hồng Quân được Kỳ Hân chia sẻ trên trang cá nhân. Ảnh: FB.

Sau đám hỏi hôm 15/6 tại Sóc Trăng, Kỳ Hân dọn về chung sống với gia đình Mạc Hồng Quân ở Hải Dương. Tại đây, cô được xem lại những hình ảnh ngày xưa của chàng cầu thủ Việt kiều. Trưa 24/6, nữ diễn viên Những ngọn nến trong đêm phần 2 khoe với bạn bè một bức ảnh "độc" của Hồng Quân khi anh 10 tuổi. Tấm ảnh Mạc Hồng Quân cởi trần, mặc quần bơi, tự tắm bằng vòi hoa sen được gia đình anh lưu giữ cẩn thận suốt nhiều năm qua bằng việc lồng trong khung gương kính.

"Năm anh lên 10", Kỳ Hân chú thích cho bức ảnh nhận được hàng nghìn lượt like của mình. Người mẫu quê Sóc Trăng không viết tên của Hồng Quân nhưng không khó để mọi người nhận ra đây chính là anh. Nhiều người bạn khen Mạc Hồng Quân đẹp trai từ bé và có nụ cười duyên.

Vào ngày 26/6, Hồng Quân và Kỳ Hân sẽ tổ chức một bữa tiệc mừng ở TP HCM để chiêu đãi bạn bè. Cặp đôi chỉ mời những người bạn thân thiết nhất trong cuộc sống tới dự.

ky-han-khoe-anh-doc-ngay-be-cua-mac-hong-quan-1
Sau đám hỏi tại Sóc Trăng, Mạc Hồng Quân và Kỳ Hân sẽ tổ chức tiệc mừng ở TP HCM. Ảnh:Maison de Bil.

Hiện tại Mạc Hồng Quân vẫn ở Long An để chuẩn bị cho trận đấu tại vòng 13 V-League vào 17h ngày 25/6. Sau trận, cầu thủ này sẽ thu xếp về TP HCM để cùng Kỳ Hân tiếp đón bạn bè.

 

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   Mạc Hồng Quân Kỳ Hân

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài chiếu cố đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Thần Tài chiếu cố đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Cà Mau: Triệt phá đường dây sản xuất phân bón giả quy mô lớn

Cà Mau: Triệt phá đường dây sản xuất phân bón giả quy mô lớn

Đời sống 23 phút trước
Khoảnh khắc kinh hoàng, sạc dự phòng bốc cháy trên chiếc máy bay chật kín người

Khoảnh khắc kinh hoàng, sạc dự phòng bốc cháy trên chiếc máy bay chật kín người

Video 30 phút trước
Trong 1 năm tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Trong 1 năm tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Chân dung chủ hộ kinh doanh sản xuất bim bim giả tuồn vào hàng quán quanh trường học ở Lạng Sơn

Chân dung chủ hộ kinh doanh sản xuất bim bim giả tuồn vào hàng quán quanh trường học ở Lạng Sơn

Đời sống 1 giờ 9 phút trước
Khoảnh khắc dòng nước cuốn trôi một cây cầu trong trận lũ quét tàn khốc

Khoảnh khắc dòng nước cuốn trôi một cây cầu trong trận lũ quét tàn khốc

Video 1 giờ 30 phút trước
3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ sau ngày 15/10/2026

3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ sau ngày 15/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 50 phút trước
'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy dự sự kiện cùng con riêng vợ quá cố

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy dự sự kiện cùng con riêng vợ quá cố

Sao quốc tế 2 giờ 0 phút trước
Trong 2 tháng tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Trong 2 tháng tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong