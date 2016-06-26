Nữ diễn viên 'Những ngọn nến trong đêm' phần 2 được xem những hình ảnh hồi nhỏ của Hồng Quân khi dọn về Hải Dương sống.

Sau đám hỏi hôm 15/6 tại Sóc Trăng, Kỳ Hân dọn về chung sống với gia đình Mạc Hồng Quân ở Hải Dương. Tại đây, cô được xem lại những hình ảnh ngày xưa của chàng cầu thủ Việt kiều. Trưa 24/6, nữ diễn viên Những ngọn nến trong đêm phần 2 khoe với bạn bè một bức ảnh "độc" của Hồng Quân khi anh 10 tuổi. Tấm ảnh Mạc Hồng Quân cởi trần, mặc quần bơi, tự tắm bằng vòi hoa sen được gia đình anh lưu giữ cẩn thận suốt nhiều năm qua bằng việc lồng trong khung gương kính.

"Năm anh lên 10", Kỳ Hân chú thích cho bức ảnh nhận được hàng nghìn lượt like của mình. Người mẫu quê Sóc Trăng không viết tên của Hồng Quân nhưng không khó để mọi người nhận ra đây chính là anh. Nhiều người bạn khen Mạc Hồng Quân đẹp trai từ bé và có nụ cười duyên.

Vào ngày 26/6, Hồng Quân và Kỳ Hân sẽ tổ chức một bữa tiệc mừng ở TP HCM để chiêu đãi bạn bè. Cặp đôi chỉ mời những người bạn thân thiết nhất trong cuộc sống tới dự.

Hiện tại Mạc Hồng Quân vẫn ở Long An để chuẩn bị cho trận đấu tại vòng 13 V-League vào 17h ngày 25/6. Sau trận, cầu thủ này sẽ thu xếp về TP HCM để cùng Kỳ Hân tiếp đón bạn bè.

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