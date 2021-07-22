Bộ phim "Yêu" (Kết hôn và ly dị) 2 khiến cho người xem phải tỏ ra ngạc nhiên khi cả tập phim dài 90 phút chỉ xoay quanh cảnh phim hai vợ chồng ngồi ở phòng khách và cãi nhau.

Park Joo Min trong vai Sa Pi Young. Ảnh Internet

Lee Tae Gon trong vai Shin Yoo Shin. Ảnh: Internet

Cuộc cãi nhau của hai nhân vật kéo dài trong 90 phút. Ảnh: Internet

Cuộc trò chuyện diễn ra khi Sa Pi Young (Park Joo Mi) phát hiện chồng ngoại tình là Shin Yoo Shin (Lee Tae Gon), cô đã yêu cầu chồng ly hôn trong khi người chồng thì cầu xin sự tha thứ. Tập phim khiến cho nhiều khán giả nhận ra rằng tình yêu và hôn nhân không hề dễ dàng đến như vậy. Trong cuộc sống hôn nhân nó xảy ra rất nhiều vấn đề nếu một trong hai người phản bội trước thì tất nhiên cuộc hôn nhân sẽ đi đến hồi kết thúc. Dù là còn trẻ hay đã già đều không thể tha thứ. Câu chuyện hiện lên cho nhiều người thấy được bản chất thật của một cuộc hôn nhân và ly hôn, tình yêu và căm ghét, sự ăn năn và bào chữa. Tất được thể hiện xuất sắc qua hai diễn viên Parl Joo Mi và Lee Tae Gon.