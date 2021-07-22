Kdrama 90 phút chỉ chiếu cảnh vợ ngồi sofa "bóc phốt" chồng ngoại tình, khiến khán giả không dám chuyển kênh vì điều này

Giải trí 22/07/2021 05:00

Bộ phim "Yêu" (kết hôn và ly dị) 2 gây bất ngờ cho người xem vì cảnh cãi nhau của hai vợ chồng kéo dài tận 90 phút. Xoay quanh một người đàn ông bị vợ phát hiện vì đã ngoại tình.

Bộ phim "Yêu" (Kết hôn và ly dị) 2 khiến cho người xem phải tỏ ra ngạc nhiên khi cả tập phim dài 90 phút chỉ xoay quanh cảnh phim hai vợ chồng ngồi ở phòng khách và cãi nhau. 

Kdrama 90 phút chỉ chiếu cảnh vợ ngồi sofa 'bóc phốt' chồng ngoại tình, khiến khán giả không dám chuyển kênh vì điều này - Ảnh 1
Park Joo Min trong vai Sa Pi Young. Ảnh Internet
Kdrama 90 phút chỉ chiếu cảnh vợ ngồi sofa 'bóc phốt' chồng ngoại tình, khiến khán giả không dám chuyển kênh vì điều này - Ảnh 2
Lee Tae Gon trong vai Shin Yoo Shin. Ảnh: Internet
Kdrama 90 phút chỉ chiếu cảnh vợ ngồi sofa 'bóc phốt' chồng ngoại tình, khiến khán giả không dám chuyển kênh vì điều này - Ảnh 3
Cuộc cãi nhau của hai nhân vật kéo dài trong 90 phút. Ảnh: Internet

Cuộc trò chuyện diễn ra khi Sa Pi Young (Park Joo Mi) phát hiện chồng ngoại tình là Shin Yoo Shin (Lee Tae Gon), cô đã yêu cầu chồng ly hôn trong khi người chồng thì cầu xin sự tha thứ. Tập phim khiến cho nhiều khán giả nhận ra rằng tình yêu và hôn nhân không hề dễ dàng đến như vậy. Trong cuộc sống hôn nhân nó xảy ra rất nhiều vấn đề nếu một trong hai người phản bội trước thì tất nhiên cuộc hôn nhân sẽ đi đến hồi kết thúc. Dù là còn trẻ hay đã già đều không thể tha thứ. Câu chuyện hiện lên cho nhiều người thấy được bản chất thật của một cuộc hôn nhân  và ly hôn, tình yêu và căm ghét, sự ăn năn và bào chữa. Tất được thể hiện xuất sắc qua hai diễn viên Parl Joo Mi và Lee Tae Gon.

Kdrama 90 phút chỉ chiếu cảnh vợ ngồi sofa 'bóc phốt' chồng ngoại tình, khiến khán giả không dám chuyển kênh vì điều này - Ảnh 4
Các nhân vật chính trong bộ phim. Ảnh: Internet

Nội dung chính của bộ phim "Yêu" (Kết Hôn và Ly Dị) kể về cuộc sống hôn nhân lắm giông bão của ba người phụ nữ ở ba độ tuổi khác nhau nhưng đều làm việc trong cùng lĩnh vực phát thành. Theo đó lần lượt là bắt đầu người người nhỏ tuổi nhất là Bu Hye Ryeong (Lee Ga Ryung thủ vai), đại diện cho lứa tuổi 30 - cô là một radio DJ đã kết hôn 3 năm với thẩm phán Pan Sa Hyun (Sung Hoon đóng), quyết định không sinh con và đang chật vật trong việc cân bằng cuộc sống hôn nhân và công việc. Người kế tiếp đại diện ở độ tuổi 40 là Sa Pi Young (do Park Joo Mi đảm nhận) là một nhà sản xuất chương trình có một cuộc sống hôn nhân khá yên bình với bác sĩ tâm thần Shin Yoo Shin (Lee Tae Gon đóng). Cuối cùng là người chị lớn của cả hội Lee Shi Eun (Jeon Soo Kyung thủ vai), một biên tập viên chương trình radio đã vừa dành 30 năm đời mình vun vén cho gia đình vừa chịu đựng áp lực công việc và hơn hết là giúp đỡ người chồng Park Hae Ryun (Jeon No Min đảm nhận) thăng tiến trong sự nghiệp. Đây chính là bộ ba tạo nên một Bản Nhạc Hôn Nhân kịch tính, hấp dẫn cho khán giả.

Kdrama 90 phút chỉ chiếu cảnh vợ ngồi sofa 'bóc phốt' chồng ngoại tình, khiến khán giả không dám chuyển kênh vì điều này - Ảnh 5
Bộ phim Yêu (Kết hôn và ly dị) 2 hiện đang là bộ phim hot nhất hiện nay. . Ảnh: Internet

Bộ phim hứa hẹn sẽ khuynh đảo các khán giả trong thời gian tới và sẽ là chủ đề nóng để bàn luận trên các diễn đàn phim ảnh.

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