Thời gian dự kiến phát sóng: tháng 12 năm 2021.

Cruel Story Of Office Romance – Park Min Young , Song Kang

Park Min Young xác nhận sẽ cùng với Song Kang tham gia phim truyền hình Cruel Story Of Office Romace. Trong phim, Park Min Young hoá thân vào Jin Ha Kyung – nhân viên dự báo thời tiết tại Cục Khí tượng Hàn Quốc. Cô luôn tập trung vào nhiệm vụ trước mắt, dù cho là công việc hay chuyện cá nhân. Cô được miêu tả là người thông minh, luôn vạch ranh giới rõ ràng cho các vấn đề riêng tư. Song Kang thủ vai Lee Si Woo – nhân viên phụ trách các tin tức nóng hổi tại Cục Khí tượng Hàn Quốc. Anh có một tâm hồn phóng khoáng, đam mê công việc và thường đưa ra những ý tưởng độc đáo. Bên cạnh đó còn có sự góp mặt của Yoon Park và Yura (Girl’s Day) cũng tham gia Cruel Story Of Office Romance.

Dự kiên sẽ phát song: nửa đầu năm 2022.

Now, We Are Breaking Up – Song Hye Kyo, Jang Ki Yong

Bộ phim là câu chuyện tình yêu và những cuộc chia tay trong thế giới lãng mạn. Ha Yeong Eun (Song Hye Kyo) là một trưởng nhóm xinh đẹp, sành điệu của bộ phận thiết kế của một công ty thời trang có tên “The One”. Yoon Jae Gook (Jang Ki Yong) là một nhiếp ảnh gia tự do và giàu có.

Dự kiến phát sóng: nửa cuối năm 2021.

Dali and Gamjatang – Park Gyu Young, Kim Min Jae

Jin Moo Hak (Kim Min Jae) là con trai út của chủ sở hữu Dondon F&B, một công ty đã phát triển từ một quán súp khoai tây nhỏ thành một công ty dịch vụ thực phẩm toàn cầu. Mặc dù bối cảnh là “ngu ngốc và thiếu hiểu biết”, anh ấy cũng là một người sống với phương tiện kinh doanh và cảm giác ngửi thấy tiền.

Kim Dalri (Park Gyu Young) là một nhà nghiên cứu đến thăm mỗi phòng trưng bày nghệ thuật, thông thạo 7 ngôn ngữ và có nhân cách hoàn hảo.

Dự kiến phát sóng: nửa cuối năm 2021

Yumi’s Cells - Ahn Bo Hyun, Kim Go Eun và Lee Yu Bi

Kim Go Eun trong vai Kim Yu Mi, là một nhân viên văn phòng 32 tuổi. Yumi yêu đơn phương đồng nghiệp trẻ hơn mình là Wook (Minho SHINee). Hành trình chinh phục tình yêu gặp rất nhiều trở ngại vì chêch lệch về tuổi tác cũng như tình địch của Yumi là Ruby (Lee Yu Bi), người cũng phải lòng Wook. Sau khi phát hiện ra Wook là “gay” khiến cô cảm thấy chán nản, thất vọng và căng thẳng vì thế nên Yumi ngất xỉu, lúc này người bạn của Wook là Woong (Ahn Bo Hyun thủ vai) đã bế Yumi chạy đến bệnh viện gần nhất. Họ có cơ hội làm quen và hẹn hò sau đó, tuy nhiên Yumi muốn kết hôn với Woong nhưng vì điều kiện kinh tế không ổn định nên họ chia tay.

Dự kiến phát sóng: nửa cuối năm 2021.

Seashore Village ChaChaCha – Shin Min Ah – Kim Seon Ho

Bộ phim thuộc thể loại hài – lãng mạn

Nha sĩ Yoon Hye Jin (Shin Min Ah) là một phụ nữ có sắc đẹp và trí tuệ. Thất bại kế hoạch cuộc sống vì chút chính nghĩa trong tim, và sau nhiều trở ngại, cô chuyển đến ngôi làng ven biển Gongjin và gặp Mr.Hong.

Mr Hong – Hong Doo Shik (Kim Seon Ho) anh là một người thất nghiệp nhưng được xem là bậc thầy của những công việc kỳ quặc và xuất hiện để giúp mọi người ở Gongjin trong bất kỳ tình huống nào họ gặp phải.

Dự kiến phát sóng: nửa cuối năm 2021.

The Secret Royal Inspector and Jo Yi – Taecyeon (2PM) , Kim Hye Yoon

Bộ phim truyền hình lịch sử xoay quanh một người sành ăn trẻ tuổi đã trở thành thanh tra bí mật của hoàng gia Ra Yi Eon (Taecyeon 2PM) hợp tác với một người phụ nữ đã ly hôn tên Kim Jo Yi (Kim Hye Yoon) và đang tìm kiếm hạnh phúc. Từ đây họ bắt đầu kế hoạch lớn để khám phá ra nhiều sự thật.

Dự kiến phát sóng: nửa cuối năm 2021.

Wonderland – Bae Suzy, Park Bo Gum, Gong Yoo, Jung Yoo Mi, Choi Woo Shik

Wonderland là một vũ trụ mô phỏng, nơi mọi người có thể đoàn tụ với những người than yêu, điều họ không thể thực hiện được trong thế giới thực. Các nhân vật của Jung Yoo Mi và Choi Woo Shik sẽ điều khiển tất cả các sự kiện xảy ra trong thực tế giả lập này.

Suzy và Park Bo Gum vào vai một cặp đôi trẻ. Khi nhân vật của Park Bo Gum rơi vào tình trạng hôi mê, nhân vật của Suzy sẽ yêu cầu được gặp anh ở Wonderland.

Gong Yoo vào vai một người chồng ở tuổi 40 rất nhớ người vợ quá cô của mình (Thang Duy thủ vai) và đứa con của anh ấy cũng không thể quên đi người mẹ. Nhân vật của Gong Yoo yêu cầu được tái hợp ở Wonderland.