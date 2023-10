Top 10 bộ phim Hàn Quốc hay nhất mọi thời đại: Vị trí top 1 khiến ai cũng bất ngờ

Đứng ở vị trí cuối bảng xếp hạng của Ranker chính là "W: Hai thế giới". Bộ phim xoay quanh về một người đàn ông và một cô bác sĩ ở độ tuổi 30, cùng sống tại Seoul (Hàn Quốc). Nhưng lại thuộc hai thế giới khác nhau, anh chàng là thế giới của truyện tranh do ba của nữ chính vẽ ra. Còn nữ chính là nhân vật ngoài đời thực, nam chính tên là Kang Chul do Lee Jong Suk thủ vai. Một thiên tài bắn súng, tài phiệt trẻ tuổi nhất Hàn Quốc . Cả hai vô tình gặp nhau khi anh chàng Kang Chul bị sát hại, lúc đó nữ chính đến phòng làm việc của ba mình và thấy câu chuyện đang được vẽ dở dang của ba sau đó cô đã bỏ đi. Nhưng, nhân vật nam chính trong truyện tranh lại bất ngờ kéo cô vào thế giới truyện tranh của anh chàng. Câu chuyện từ đó đã bắt đầu.

Hậu duệ mặt trời bộ phim đình đám nhất năm 2016. Ảnh: Internet

Nhắc đến bộ phim truyền hình nổi tiếng nhất Hàn Quốc, không thể không gọi tên "Hậu duệ mặt trời" đây chính là bộ phim hot nhất năm 2016. Hậu Duệ Mặt Trời (Descendants of the Sun) có nội dung phim xoay quanh hai nhân vật Yoo Shi Jin (Song Joong Ki) và Kang Mo Yeon (Song Hye Kyo). Yoo Shi Jin là đội trưởng lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, Kang Mo Yeon là thành viên của tổ chức Bác sĩ không biên giới. Thời gian đầu gặp gỡ và hợp tác, Shi Jin và Mo Yeon thường xuyên xảy ra xung đột. Tuy nhiên về sau, mối quan hệ giữa họ dần được cải thiện. Trải qua nhiều lần xông pha vào chốn hiểm nguy, cả hai đã nhận ra tình cảm dành cho nhau.

Dù bộ phim nhận về lượng rating thấp nhưng vẫn nằm trong top bộ phim đáng xem nhất. Ảnh: Internet

Vị trí thứ năm được gọi tên "Khi nàng say giấc" do Lee Jong Suk và Suzy đảm nhiệm vai chính. Là một bộ phim lãng mạn, siêu nhiên về một cô gái (Bae Suzy) có khả năng nhìn thấy những sự kiện xui xẻo xảy ra trong tương lai thông qua giấc mơ. Lee Jong Suk vào vai chàng công tố viên trượng nghĩa, cố gắng ngăn chặn những cơn ác mộng của cô thành hiện thực. Có lẽ chỉ cần cái tên Suzy và Lee Jong Suk đã đủ khiến mọi mọt phim Hàn đánh dấu While You Were Asleep vào danh sách phim phải xem. Drama này có cùng biên kịch với I Can Hear Your Voice và Pinocchio.

Sự hài hước của hai cặp đôi chính đã tạo nên nhiều tiếng cười cho khán giả. Ảnh: Internet

"Cô nàng mạnh mẽ Do Bong Soon" chính là bộ phim xếp vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng của Ranker. Kể về cô gái Do Bong Soon được sinh ra với một sức mạnh siêu phàm . Chỉ cần một chút bất cẩn, cô sẽ làm hỏng bất cứ thứ gì mình chạm vào. Vậy nhưng, cô nàng lại khao khát mãnh liệt được trở thành một nàng bánh bèo yểu điệu đúng chuẩn gu của anh chàng cô đem lòng yêu đơn phương In Guk Doo (Ji Soo).Nhờ có sức mạnh siêu phàm, cô có được công việc vệ sĩ cho anh chàng tài phiệt Ahn Min Hyuk (Park Hyung Sik), giám đốc của một công ty trò chơi. Trái với Guk Doo, Min Hyuk hoàn toàn là một tên điên kì quặc vừa phách lối lại vô phép tắc.

Bộ phim kết hợp nhiều thể loại từ lãng mãn, huyền bí đến hành động. Ảnh: Internet

"Yêu tinh" (Goblin) là cái tên tiếp theo được gọi trong bảng xếp hạng này và chính là bộ phim ai cũng một lần nên xem. Goblin là một câu chuyện thần thoại kể về Kim Shin (Gong Yoo), trong quá khứ anh từng bị đâm bởi một thanh kiếm phép thuật, Kim Shin không những không chết mà còn có được cuộc sống bất tử. Ở thời hiện đại, anh vô tình gặp gỡ Wang Yeo (Lee Dong Wook), một thần chết mắc chứng mất trí nhớ. Cả 2 dọn về ở cùng nhau và gây ra đủ chuyện dở khóc dở cười. Chưa dừng lại ở đó, Ji Eun Tak (Kim Go Eun), một nữ sinh cấp ba có khả năng dị biệt nhìn thấy linh hồn. Cuộc gặp gỡ của hai người sẽ viết nên một câu chuyện tình như thế nào khi mà Kim Shin sẽ chết đi như mong muốn của anh nếu tìm thấy cô dâu loài người, trong khi Eun Tak thì luôn tự nhận mình là cô dâu của anh?.

Bộ phim cổ trang hay nhất nhìn xứ Hàn gọi tên "Người tình ánh trăng". Ảnh: Internet

Vị trí thứ hai thuộc về "Người tình ánh trăng" do Iu đảm nhiệm vai nữ chính và Lee Jun Ki vai nam chính. Bộ phim gây chú ý bởi hội tụ một dàn sao trẻ đẹp nổi tiếng như: Lee Jun Ki, IU, Hong Jong Hyun, Baekhyun (EXO), Kim San Ho, Yoo Sun Woo, Nam Joo Hyuk, Ji Soo, Kang Ha Neul, Kang Han Na, Seohyun (SNSD) cùng nhiều diễn viên khác. Trong đó, IU đóng vai nữ chính - một thiếu nữ xuyên không trở về thời đại Goryeo. Lee Jun Ki vào vai nam chính - hoàng tử thứ tư trong hoàng tộc, con vua Taejo Wang Geon. Bộ phim thuộc thể loại cổ trang xoay quanh câu chuyện về một cô gái đến từ tương lai đã gây nên những cuộc nội chiến giữa các hoàng tử dưới thời đại Goryeo. Trong phim Người Tình Ánh Trăng (Moon Lovers) lấy cớ tranh giành tình yêu của cô gái này các chàng hoàng tử đã chính thức công khai tham vọng tranh giành ngai vàng của mình và trong đó vị bát hoàng tử là một ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị Hoàng Đế cũng như trong tình yêu.

Bộ phim đạt được nhiều kỷ lục và gây sốt nhất Châu Á. Ảnh: Internet

Trong cuộc bình chọn của Ranker thì bộ phim "Hạ cánh nơi anh" giữ vị trí thứ nhất, đây là bộ phim được bình chọn hay nhất mọi thời đại. Bộ phim xoay quanh tình yêu của cô gái xinh đẹp, giỏi giang, con một chủ tịch tập đoàn lớn ở Hàn Quốc tên Yoon Se Ri (Son Ye Jin thủ vai) và một sĩ quan Bắc Hàn – CHDCND Triều Tiên tên Ri Jung Hyuk (Hyun Bin). Trong một lần nhảy dù, vì lốc xoáy, cô đã đáp xuống lãnh thổ Bắc Hàn và bất ngờ “hạ cánh” vào vòng tay chàng trai Ri Jung Hyuk. Tình yêu ngọt ngào, đầy biến cố đến với họ trong quá trình Ri Jung Hyuk giúp Se Ri che giấu thân phận và hết lần này tới lần khác bảo vệ cô.