Karik xác nhận sẽ lập gia đình vào năm sau, dừng Rap Việt để vợ không bị ảnh hưởng bởi những thị phi showbiz

Giải trí 30/11/2021 20:29

Karik tuyên bố mùa 2 Rap Việt sẽ là mùa cuối cùng anh làm HLV, lý do là anh bận kết hôn.

Còn nhớ cách đây không lâu, HLV Rap Việt Karik đã đăng tải dòng trạng thái khiến dân mạng sốt sắng, không biết dụng ý là muốn ngừng chơi Rap Việt hay Running Man - 2 show truyền hình ăn khách nhất hiện nay. Cụ thể, anh viết "My last season' (Mùa cuối cùng của tôi).

Karik xác nhận sẽ lập gia đình vào năm sau, dừng Rap Việt để vợ không bị ảnh hưởng bởi những thị phi showbiz - Ảnh 1

Dòng trạng thái gây bão mạng xã hội của Karik.

Sau nhiều đồn đoán, Karik cuối cùng đã tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn, hé lộ dự định sẽ lên xe hoa vào năm sau và không làm HLV Rap Việt nữa. Lý do là vì không muốn vợ hay người thân bị ảnh hưởng bởi những bình luận, ý kiến tiêu cực về mình.

Karik xác nhận sẽ lập gia đình vào năm sau, dừng Rap Việt để vợ không bị ảnh hưởng bởi những thị phi showbiz - Ảnh 2

Vậy là, với lý do kết hôn, Karik tuyên bố mùa 2 Rap Việt sẽ là mùa cuối cùng anh làm HLV. Người hâm mộ vô cùng hào hứng và tò mò không biết người anh chọn để đưa nàng về rinh là ai sau những thất bại tình cảm trước đó. Nhiều lời chúc phúc đã được gửi tới chàng ca sĩ đa tài. Cũng không ít người đẩy thuyền nhắc tới Lan Ngọc, kỳ vọng cả hai sẽ nên duyên sau những lần kết hợp đầy ăn ý của họ trong Running Man phiên bản Việt.

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