Hồng Kim Hạnh - nữ chính phim 'Thương nhớ ở ai': 'Tôi từng phản đối và lén dùng miếng che ngực nhưng không được cho phép'

Giải trí 17/11/2017 10:36

Diễn viên Hồng Kim Hạnh - người đảm nhận vai Hơn trong "Thương nhớ ở ai", tiết lộ từng tranh đấu để được mặc nội y nhưng không thành công.

Mặc dù diễn viên Hồng Kim Hạnh không phải là cái tên quen thuộc với khán giả miền Bắc nhưng cô vẫn được đạo diễn Lưu Trọng Ninh tin tưởng giao vai Hơn - một trong hai nhân vật nữ chính của phim Thương nhớ ở ai.

Hồng Kim Hạnh - nữ chính phim 'Thương nhớ ở ai': 'Tôi từng phản đối và lén dùng miếng che ngực nhưng không được cho phép' - Ảnh 1
Hồng Kim Hạnh là diễn viên miền Nam duy nhất trong đoàn làm phim - Ảnh: Internet

Vốn là người rụt rè, hay e ngại nên diễn viên Kim Hạnh rất sợ những cảnh nóng cũng như không muốn khỏa thân trên màn ảnh. Vì thế, khi được yêu cầu không mặc nội y trong lúc diễn xuất, Hồng Kim Hạnh đã lên tiếng phản đối và phải lén dùng miếng dán ngực.

Kim Hạnh kể lại với Ngoisao.net: "Lúc đầu tôi cũng ngại, toàn lén dùng miếng dán ngực nhưng bị trợ lý đạo diễn bắt được, bắt bỏ ra theo ý đồ của đạo diễn. Vì ngại nên tôi không thể tập trung diễn xuất được. Mà Hơn lại là một nhân vật đòi hỏi thể hiện sâu sắc".

Tuy nhiên, người đẹp 8x cũng phải chấp nhận với yêu cầu không nội y khi cảm nhận được những tâm huyết mà đạo diễn Lưu Trọng Ninh dành cho bộ phim Thương nhớ ở ai.

Nói về cách thuyết phục của vị đạo diễn sinh năm 1956, Kim Hạnh cho biết: "Anh ấy từng tuyên bố một câu mà tất cả những người muốn mặc nội y hay muốn che chắn đều không thể cãi được. Đó là 'ngày xưa các cụ mặc như thế nào thì mình mặc như thế'. Anh ấy chỉ nói vắn tắt vậy thôi, chứ không nói nhiều".

Hồng Kim Hạnh - nữ chính phim 'Thương nhớ ở ai': 'Tôi từng phản đối và lén dùng miếng che ngực nhưng không được cho phép' - Ảnh 2
Cảm nhận được quyết tâm của đạo diễn, người đẹp 8x đã bị thuyết phục và chấp nhận không mặc nội y trong phim - Ảnh: Internet

Người đẹp Thương nhớ ở ai cũng tỏ ra khá bất ngờ cũng như cảm thấy buồn vì trước việc khán giả quá chú ý đến vấn đề các nữ diễn viên không mặc nội y mà bỏ qua nội dung ý nghĩa của bộ phim.

Diễn viên Kim Hạnh bộc bạch: "Tất cả diễn viên đã làm hết sức, dành nước mắt, mồ hôi và máu để đổ ra vì phim. Phim được thực hiện và mong chờ suốt 3 năm qua là cả một sự kỳ công, hy sinh của mọi người nhưng một số người lại chỉ chú ý đến phục trang".

Ngoài ra, cô còn bày tỏ quan điểm: "Việc mọi người chú trọng và soi quá nhiều làm mất đi giá trị nhân văn của phim. Từ khi chủ đề nội y trở nên ồn ào, người ta chú ý đến vấn đề ấy nhiều hơn nội dung phim. Thật là uổng cho bao nhiêu năm trời mọi người đấu tranh để có một tác phẩm như vậy".

cảnh lộ hàng trong phim 'Thương nhớ ở ai'
Nữ diễn viên trong phim Thương nhớ ở ai đều không mặc nội y để đảm bảo tính chân thật - Ảnh: Internet

Thương nhớ ở ai hiện được phát sóng vào các chiều thứ bảy, chủ nhật hàng tuần và là một trong những phim đạt tỷ lệ người xem cao nhất trên sóng Đài truyền hình Việt Nam. 

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Từ khóa:   Hồng Kim Hạnh không mặc nội y phim thương nhớ ở ai

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